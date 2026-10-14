זה היה ככל הנראה הפיגוע הכלכלי המשמעותי ביותר בהיסטוריה המודרנית של גרמניה. צוות קומנדו שהיה על גבי יאכטה קטנה התמקם בספטמבר 2022 מעל תוואי צינור הגז נורד סטרים, שהוביל כמויות עתק של גז טבעי מצפון רוסיה לגרמניה על קרקעית הים הבלטי. העבודות על הכפלת הצינור בדיוק הסתיימו, ופוטנציאל ההעברה שלהם עמד על 110 מיליארד מ"ק בשנה.

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הצוות צלל בכמה הזדמנויות לקרקעית הים, הרדודה יחסית, סמוך לאי הדני בורנהולם, והציב שורת מטעני חבלה. בבוקר 26 בספטמבר דווח על פיצוץ מסתורי, ותמונות של גז מבעבע על פני המים הופיעו בתקשורת. "נורד סטרים", הבסיס האנרגטי לתעשייה הגרמנית המשגשגת אז, חוסל.

ביום רביעי השבוע נפתח משפטו של החשוד היחיד שעומד לדין, נכון לעכשיו, בפרשת הפיצוץ של צינורות נורד סטרים. סרהיי קוזנצוב, איש קומנדו אוקראיני בן 50, שהיה באופן רשמי חייל בזמן ביצוע הפעולה החשאית, נאשם בבית משפט בהמבורג בפשעי מלחמה, משום שלפי החשד היה מעורב בתקיפת תשתית אזרחית. קוזנצוב שתק בחקירה, וצפוי לשתוק לאורך כל המשפט. הוא אמר כי אינו יכול לחשוף כל פרט על המשימה, לרבות מי שלח אותו אליה.

אבל הפרשה מציפה את אחד הנושאים הרגישים ביותר בגרמניה. מצד אחד, הפיגוע בנורד סטרים שם קץ לעידן של גז רוסי זול, וגרם לכלכלה הגדולה ביותר באירופה להיקלע לעידן של דה-תיעוש ודעיכה כלכלית. במקום 3 סנטים למגוואט-שעה עשורים קדימה, התעשייה משלמת כעת פי שלושה או ארבעה, במקרה הטוב, או שהיא נמצאת במחסור אקוטי, כפי שקורה בחורף הנוכחי. התעשיות הגרמניות של כימיה, דשנים, נייר ומכוניות הצטמצמו, והן מועתקות למדינות עתירות אנרגיה.

עוד לפני הפיצוץ היססה ברלין לפתוח את צינור נורד סטרים 2, אבל הפיגוע לא הותיר לה ברירה, אלא להיגמל באחת מגז רוסי זול. היא עדיין משלמת את המחיר על כך.

בעלת הברית החשובה ביותר של קייב

מהצד שני, אחרי חוסר הידיעה הראשוני, תיאוריות שונות ומשונות וחקירות בינלאומיות, הלך והתברר כי מי שעומדת מאחורי הפעולה האלימה היא אוקראינה. גרמניה היא אולי בעלת הברית החשובה ביותר של קייב באירופה. היא מממנת את המדינה האוקראינית במאות מיליארדי אירו עד כה, משלמת את החשבון על רכש ביטחוני ונלחמת בפורומים בינלאומיים ומול ארה"ב על זכותה להגן על עצמה. האם בעלת הברית היא שאחראית למתקפה שהפכה את גרמניה למדינה במשבר?

למי שקיווה כי המשפט יעניק תשובות לשאלות, ייתכן כי נכונה אכזבה. הפרטים שנחשפו עד כה הם שקוזנצוב חשוד כי צלל לעומק של 80 מטרים, והציב ארבעה מטעני חבלה שמשקלם הכולל 27 קילו. הוא פעל יחד עם עוד שישה שותפים, ארבעה מהם צוללנים, שלפי החשד כמעט כולם מאוקראינה. הוא חשוד כי היה האחראי על פעולות הצלילה. היאכטה נשכרה בצפון גרמניה, ועברה בנמלים לאורך הים הבלטי. החוליה השתמשה בנפצים בעלי השהיה כדי להתרחק מהמקום אחרי הטמנתם. קוזנצוב מכחיש את ההאשמות נגדו.

"להפסיק באופן מוחלט אספקה דרך הצינורות"

הגרמנים לא מכחישים כי אוקראינה היא שעומדת מאחורי הפעולה, אך מסתפקים בהצהרות כי ההוראות לא הגיעו ממשרד הנשיא וולודימיר זלנסקי. הוא עצמו הכחיש כל ידיעה או מעורבות במתקפה.

עדיין, לפי כתב האישום, מי שאחראים לו הן "רשויות אוקראיניות", והמטרה: "להפסיק באופן מוחלט אספקת גז דרך הצינורות ולמנוע מרוסיה להשתמש בהכנסות שלה מעסקי הגז כדי לממן את המלחמה נגד אוקראינה".

הרשויות הגרמניות הן גם אלו שניהלו את המצוד אחרי חברי החוליה, בהסתמך על תמונות מנמלים בצפון אירופה, מסמכי השכרת היאכטה ועוד. באחד מהמקרים, לפי החשד, פולין הפרו-אוקראינית הזהירה מראש את אחד החשודים שהגרמנים מחפשים אחריו, והוא ירד למחתרת.

קוזנצוב נעצר באיטליה אחרי שהגרמנים גילו את הדרכון המזויף שבו עשה שימוש. הוא היה בחופשה עם משפחתו. חשוד אחר, וולודימיר ז'ורבאלוב, נעצר בקרואטיה לבקשת גרמניה, ומנהל קרב משפטי נגד הסגרתו לגרמניה.

ברלין נאלצת ללכת על חבל דק מאוד בנוגע לדרישות להסגרה ולפרטים הפומביים שהיא מספקת בפרשה, בשל התמיכה האיתנה שלה באוקראינה.

מי שמנצלת את הפרשה כדי לחבוט בממשלה הפדרלית היא מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" מהימין הקיצוני, שנחשבת לפרו-רוסית וקוראת להפסיק את התמיכה הצבאית והכלכלית באוקראינה. לפי בכירי המפלגה, מדובר בעדות לניצול של גרמניה. המפלגה גם קוראת לשוב ולרכוש גז מרוסיה ולהשיב ולהשמיש את צינורות "נורד סטרים". מבחינת התשתיות, שלושה צינורות נפגעו לחלוטין ואחד עדיין מאפשר העברת גז. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הציע בעבר לגרמניה לשוב ולקנות גז מהמדינה.

מטרה צבאית לגיטימית, או פשע מלחמה?

הרוסים גם ביקשו להשתתף במשפט שנפתח ביום רביעי במעמד של שותפים לתביעה. בקשתם נדחתה. לפי הדיווחים מהמבורג, ההערכות הן שקו ההגנה של קוזנצוב יהיה כי "רק מילא פקודות", וכי הוא אינו יכול - אפילו מבחינה חוקית - לחשוף פרטים על מעורבים או על המבצע עצמו. במקביל, ייתכן כי ההגנה תטען כי הצינורות היו "מטרה צבאית לגיטימית", ולא תשתית אזרחית אשר הפגיעה בה מהווה פשע מלחמה. המשפט אמור להימשך כמה חודשים. אם יורשע, צפוי סרהיי קוזנצוב לעונש מאסר ממושך, לפי הדיווחים בגרמניה.

בינתיים, לפי הדיווחים בגרמניה, הוא מתאמן בחדרו, לומד גרמנית ומקבל מכתבים ממולדתו. ילדים אוקראינים כותבים לו כי הוא הגיבור שלהם, בשל החשדות נגדו. הוא מורשה לצאת לחצר לשעה ביום.

פרויקט נורד סטרים הוצע על ידי רוסיה כדרך לעקוף את אוקראינה, שגזרה קופונים שמנים על העברת הגז לאירופה, ואומץ בחום על ידי הקנצלר הגרמני הסוציאל-דמוקרטי גרהארד שרדר. לאחר פרישתו הפך שרדר לאחד מהמנהלים בחברת "גזפרום" המחזיקה בצינור. הפרויקט קודם על ידי הקנצלרית אנגלה מרקל, ואף זכה לפרויקט המשך (נורד סטרים II) במהלך כהונתה. האמריקאים ניהלו נגדו מלחמת חורמה, כולל סנקציות, אך הגרמנים והרוסים הצליחו להשלים אותו. אולם אז, אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, השעתה ברלין את חניכתו של השלב השני, ולאחר פיצוץ הצינורות למעשה הפסיקה יבוא גז רוסי בצינורות.