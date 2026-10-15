אחרי שהסטודנטים במכללת SVcollege, המציעה קורסים להשתלבות בעולם ההייטק, קיבלו הודעה שלפיה המכללה נסגרת בשל מצוקה כלכלית, והם לא יקבלו את כספם - אלפי שקלים לסטודנט - בחזרה, המכללה מודיעה כי הגיעה להסכמות עם מנהלי מכללת איקום, מכללה מתחרה למקצועות ההייטק, לפיהם היא תקלוט את הסטודנטים שנרשמו ללימודי סייבר, AI ושיווק דיגיטלי ושילמו מחיר מלא אך טרם החלו את הקורס, ותאפשר להם ללמוד ללא תשלום נוסף. בנוסף, המכללה תעשה מאמץ לשלב ולצרף גם סטודנטים ששילמו תשלום חלקי ותבחן אפשרות לקלוט מרצים.

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לא מעט סטודנטים קיבלו בימים האחרונים הודעה ממכללת SVcollege על סיום פעילותה של המכללה בשל קשיים כלכליים מורכבים והפסדים מצטברים. "המכללה הגיעה למצב שבו אין באפשרותנו להמשיך את פעילותה השוטפת. לצערנו, בשל מצבה הכלכלי של המכללה והפסקת פעילותה, לא יתאפשר לנו לבצע החזרים כספיים בגין הלימודים שלא יתקיימו".

את ההודעה הזו קיבלו בתדהמה גמורה סטודנטים במכללה שנרשמו לקורסים וציפו לקבל תמורה בעדם או לכל הפחות את כספם בחזרה על שירות שאין ביכולת המכללה לספק.

הסטודנטים זעמו

אור כתב בפייסבוק: "עד אוגוסט האחרון למדתי במכללה, שם העשרתי את הידע המקצועי שלי בתחום השיווק והסושיאל. הייתי מרוצה מספיק כדי להירשם לקורס נוסף, הפעם בתחום הבינה המלאכותית. הקורס היה אמור להתחיל ב-13 באוקטובר, ואז התחילו סימני השאלה".

הוא הסביר כי הוא מוכר כנכה בביטוח לאומי, וכי הלימודים מתקיימים במסגרת שיקום מקצועי. "כשאין לימודים בפועל, ואין אפשרות להחתים טפסי נוכחות, עלול להיווצר פגיעה בתהליך המימון והשיקום המקצועי", כתב.

בנוסף הוא הסביר כי התשלום עבור הקורס מתבצע באמצעות חברת Payment ולא ישירות למכללה, ולכן הוא מודאג לגבי הכסף ששילם ולגבי מה שעוד יצטרך לשלם. לצד זאת הוא ציין בפוסט כי הגיעו אליהם טענות שלפיהן מרצים לא קיבלו שכר במשך חודשים.

קטיה, סטודנטית במכללה, כתבה: "עד עכשיו אותרו כ-40 אנשים שמדווחים שנפגעו בעקבות ההתקשרות עם המכללה, ואני אחת מהם. לפי הדיווחים, תלמידים שילמו אלפי שקלים עבור קורסים ושירותים שלטענתם לא סופקו להם. חלק מדווחים שטרם קיבלו החזר, ושחיובים ממשיכים לרדת גם לאחר שהם ביקשו לעצור אותם".

לגבי התשלום היא הוסיפה כי "חלק מהתלמידים מספרים שהבינו כי התשלום דרך חברה חיצונית הוא פריסת תשלומים או הוראת תשלום רגילה, ובהמשך התברר להם לדבריהם שמדובר בהלוואה חיצונית".

הפתרון של מכללת איקום

לאחר התרעומת של הסטודנטים, ולאחר שמכללת SVcollege הסבירה כי פניה להליך של חדלות פירעון, המכללה באמצעות מנהליה פעלה להעמיד פתרונות ואלטרנטיבות לתלמידיה.

לאחר שיחות שהתקיימו בין בא-כוח החברה לבין ד"ר מאיר אורנשטיין מטעמה של מכללת איקום, דירקטוריון מכללת איקום פרסם את ההודעה הבאה: "דירקטוריון מכללת איקום התכנס היום לאור הידיעה העצובה על פירוק מכללת svcollege. מכללת איקום הכשירה עד היום למעלה מ-10,000 סטודנטים במהלך השנים. המכללה החליטה להירתם לעזרה לסטודנטים שנרשמו ללימודים ושילמו מחיר מלא (עם הוכחת תשלום) ועדיין לא התחילו את הלימודים, ותעניק להם לימודים במסלול ההיברידי במתנה ללא תשלום. נוכל לתת מענה לסטודנטים שנרשמו ללימודי סייבר, Ai ושיווק דיגיטלי. פרט ללימודים שיקבלו, הסטודנטים יהיו זכאים לתמיכה מקצועית במשך כל ימות השבוע. כולנו תקווה לימים טובים יותר".

בנוסף, איקום הציעו גם לעשות מאמץ לקלוט ללא התחייבות את המדריכים של הקורסים ואת יועצי הלימודים לאחר ראיונות הדדיים.

עם זאת, עדיין עולה השאלה כיצד המנגנון הזה יפעל, ומה יקרה עם סטודנטים שלא מעוניינים לעשות את הקורס במכללה איקום וככל הנראה לא יזכו לקבל את כספם בחזרה אלא במסגרת הליך חדלות פירעון ארוך שככל הנראה יוגש לבית המשפט.

שאלה נוספת שעולה בהקשר זה נוגעת להתנהלות ולההתקשרות של הסטונדטים מול החברה החיצונית איתה חתמו על הסכם למימון הלימודים - האם יסכימו לשחרר את הסטודנטים מתשלומי העתיד, והאם עומדת להם עילה להשתחרר מהחוזה.