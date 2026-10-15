אנתרופיק, מפתחת קלוד ומתחרתה של OpenAI, הציגה אתמול (ד'), בכנס המשקיעים הראשון שלה לקראת ההנפקה המתוכננת של החברה, הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, עלייה של כ־45% לעומת הרבעון הקודם.

אלא שלצד הזינוק, ההאטה בקצב הצמיחה עוררה אכזבה אצל חלק מהמשקיעים הפוטנציאליים בהנפקתה המתוכננת. לפי דה אינפורמיישן, כמה מהם סבורים כי על החברה להנמיך את ציפיות השווי, אולי אף לפחות מ־1.5 טריליון דולר, לעומת כ־2 טריליון דולר שעליהם דיברו חלק מהבנקאים.

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לפי דיווחי רויטרס ו"פייננשל טיימס", עוד הוצג כי ההכנסות עלו מ־4.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון ל־11.6 מיליארד דולר ברבעון השני וכאמור לכ־16.8 מיליארד דולר בשלישי.

עוד לפי הדיווחים, החברה מסרה למשקיעים כי סיימה את הרבעון השלישי ברווח, לאחר שהחריגה מהחישוב הוצאות מסוימות, ובהן תגמול לעובדים במניות.

תמונה מעורבת לקראת ההנפקה

הכנסות אנתרופיק ברבעון השלישי לבדו היו גבוהות פי יותר מ־3.6 מהכנסותיה בכל 2025. עם זאת, קצב הצמיחה הרבעוני נחלש משמעותית: ברבעון השני זינקו ההכנסות ביותר מ־140% לעומת הרבעון הראשון, על רקע הביקוש לכלי התכנות קלוד קוד, לעומת גידול של כ־45% ברבעון השלישי.

עוד לפי דה אינפורמיישן, הפער בין הציפיות הגבוהות לבין הנתונים שהוצגו מותיר תמונה מעורבת לקראת ההנפקה. המשקיעים עדיין מצפים להצלחתה, אך חלקם סבורים כי הצמיחה המתמתנת מחייבת בחינה מחודשת של השווי המבוקש.

שווייה של אנתרופיק בסבב הגיוס האחרון במאי עמד על 965 מיליארד דולר, לעומת פחות מ־20 מיליארד דולר כשנתיים קודם לכן. נכון להיום ההנפקה צפויה בנובמבר, לאחר בחירות האמצע בארה"ב ולפני חג ההודיה, כך לפי הדיווחים.

אנתרופיק העריכה באירוע כי 5% עד 7% מהכנסותיה מגיעים מחברות שמשתמשות בתשובות של קלוד כדי לאמן מודלים משלהן, בשיטה המכונה "זיקוק". החברה, שהאשימה בעבר מעבדות AI סיניות בשימוש כזה, פועלת לצמצמו. לפי דה אינפורמיישן, היא אמרה למשקיעים כי ההכנסות מפעילות זו צפויות לרדת ולהכביד על הצמיחה גם ברבעון הנוכחי. כלומר, הניסיון למנוע ממתחרים ללמוד מהמודלים שלה פוגע גם בחלק מהכנסותיה.

החברה לא מסרה באירוע נתון מעודכן על קצב ההכנסות השנתי שלה. עם זאת, לפי רויטרס, אנליסטים שנפגשו עם ההנהלה מוקדם יותר השבוע מעריכים כי עד סוף השנה היא עשויה להגיע לקצב הכנסות המשקף 110 מיליארד דולר בשנה. אין הכוונה להכנסות שיצטברו בכל 2026, אלא להיקף השנתי המשתמע מקצב המכירות בסוף השנה.

מאות מיליארדי דולרים במחשוב ותחרות גוברת

הנתונים מתפרסמים על רקע חששות המשקיעים מההוצאות העצומות של חברות הבינה המלאכותית, ומהשאלה האם הכנסותיהן יצמחו מספיק כדי לכסות אותן. אנתרופיק התחייבה להוציא לפחות 518 מיליארד דולר לאורך עשור על שירותי ענן, כוח מחשוב ותשתיות. ב־2025 היא רשמה הכנסות של כ־4.6 מיליארד דולר, לצד הפסד תפעולי של יותר מ־8 מיליארד דולר.

במקביל, אנתרופיק מתמודדת עם תחרות גוברת. לפי דה אינפורמיישן, OpenAI הרחיבה את מגוון הכלים שהיא מציעה לעסקים ומציעה מחירים נמוכים יותר. גם גוגל ומטא השיקו מודלים שמשתווים לביצועי המודלים של אנתרופיק בחלק מהמשימות. לקוחות המבקשים לצמצם את הוצאותיהם על AI פונים גם לחלופות זולות יותר, ובהן מודלים פתוחים שאפשר להוריד ולהפעיל באופן עצמאי.

באירוע נפגשו המשקיעים עם המנכ"ל דריו אמודיי וסמנכ"ל הכספים קרישנה ראו. לפי רויטרס, אמודיי חזר על מחויבות החברה לפיתוח בטוח של בינה מלאכותית, אך לדברי אחד המשתתפים, הוא נמנע מהאזהרות מפני הכחדת האנושות. הבכירים הציגו גם כיצד אנתרופיק משתמשת בטכנולוגיה שלה בפעילותה, בין היתר לתכנון שבב המותאם לצרכיה.