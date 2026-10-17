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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

מנהל ההשקעות שמזהיר משני סקטורים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

אורן מונטל, מנהל השקעות עמיתים במנורה מבטחים, מסביר מדוע הקטין חשיפה לת"א לאחר העליות • המניות הביטחוניות איבדו חלק ניכר מערכן, אך באילו מניות נוצרה הזדמנות רכישה? • ההיסטוריה מלמדת שכל השווקים השוריים שחגגו "יום הולדת" רביעי המשיכו לעלות לאחריו • מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם מזהיר כי עליית הריבית עלולה להתחיל לפוצץ את בועת הבינה המלאכותית • וגם: עשור לאחר המשבר, טבע משלימה קאמבק

אורן מונטל, מנורה מבטחים / צילום: יח''צ מנורה
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