סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:00

המסחר בת"א נפתח בירידות קלות, ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 ללא שינוי.

אלביט מערכות עולה בכ-2% לאחר שהודיעה היום כי היא זכתה בחוזה בהיקף של - 235 מיליון דולר לאספקת רקטות EXTRA-MR (טווח בינוני) ומערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS ללקוח אירופאי, במסגרת הסכם ממשל-לממשל בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד ההגנה של מדינת הלקוח. החוזה יבוצע לאורך תקופה של שלוש שנים.

במסגרת החוזה, אלביט תספק את הגרסה לטווח בינוני של מערכת הרקטות הסופר סוניות EXTRA של החברה. החוזה כולל גם אספקת משגרי PULS, פלטפורמות נוספות בתחום הארטילריה הרקטית ותמיכה לוגיסטית משולבת.

ה-EXTRA-MR היא רקטה מונחית מדויקת המיועדת לתרחישים מבצעיים בטווח בינוני, ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות אויב בטווחים של עד 80 ק"מ. המערכת מותאמת באופן מלא למערכת ה-PULS של אלביט מערכות ולארכיטקטורות C4I קיימות, ומספקת יכולת גמישה וחסכונית למגוון נרחב של פרופילי משימה.

פאלו אלטו שנפלה בשישי בוול סטריט מובילה את הירידות במדד ת"א 35 עם ירידה של כ-6%.

08:53

הבוקר הודיעה קבוצת ברן שהיא מרחיבה את פעילותה בתשתיות המים ורוכשת 40% מתפעול מתקן ההתפלה באשקלון תמורת 53.6 מיליון שקל. במקביל, ברן וורידיס מתמודדות יחדיו למכרז להרחבת המתקן כמעט פי שניים, ל-220 מיליון מ״ק בשנה, ולהפעלתו 25 שנה נוספות. זאת יממה לאחר שמנכ"ל חברת ברן, יצחק פרנק, הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

08:10

1. שוק המניות

הבורסה בתל אביב פותחת הבוקר שבוע ללא סיבות לאופטימיות - אבל גם בשבוע שעבר לא היו הרבה כאלה ולמרות זאת הבורסה עלתה בכ-4%. העלייה הזאת בלטה בעיקר לנוכח הירידות בוול סטריט.

נזכיר שהמתיחות הגאופוליטית גדולה, מחירי הנפט גבוהים, תשואות האג"ח נותרות סביב שיאים, ולאלו הצטרף גל של חששות סביב החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות ה- AI. המדדים בוול סטריט מצביעים על פחד וחרדה: ה-VIX זינק בכ-35% בשישי ומדד fear & greed של ה-CNN מצביע על "פחד קיצוני" בשווקים. אבל הבוקר נרשמת התאוששת כשהחוזים על נאסד"ק עולים במעל ל-1%.

הבחירות בישראל שיתקיימו בשבוע הבא ובחירות האמצע בארה"ב שיתקיימו בתחילת נובמבר צפויות להוסיף לתנודתיות.

אחת הסיבות לעליות בת"א בשבוע שעבר היתה הירידה באינפלציה. אם המשקיעים מקווים להורדת ריבית ביום רביעי, רוב הכלכלנים סבורים שזו תישאר ללא שינוי.

המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים, יבלטו לשלילה מניות השבבים טאואר (7%-), נובה (3%-) וקמטק (2%-). פאלו אלטו צפויה ליפול במעל 8%, לאחר שצנחה במסחר בניו יורק יחד עם יתר מניות אבטחת הסייבר.

● החסכונות של הישראלים חשופים למניות יותר מאי פעם. האם הסיכון עלול להתממש?

בשישי, ההפתעה לטובה במדד האינפלציה שפורסם בחמישי דחפה את המדדים בתל אביב לעליות חדות - ת"א 35 עלה ב-1.6% ות"א 90 שהמניות בו מושפעות יותר מגובה הריבית עלה ב-1.9%.

הבורסה המקומית סיכמה שבוע ירוק כאמור: מדד ת"א 35 זינק בכ־4%, ומדד ת"א 125 טיפס בכ־4.2%. את הראלי הוביל מדד הבנייה, עם עלייה של 9.7% - העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז מרץ. מדד הביטחוניות טיפס במעל 6% ומדדי הביטוח, הבנקים והקלינטק עלו במעל 5%.

● זינוק של 20% בחצי שנה: סקטור הפארמה מרוויח מהנפילה החופשית של מניות השבבים

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - מדד ניקיי 225 היפני יורד ב־0.8%, והקוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.6%, בסין מדד שנגחאי ללא שינוי ומדד MSCI אסיה פסיפיק מאבד 0.6%, לאחר שצמצם את הירידות מוקדם יותר, בהודו הניפטי ללא שינוי ובהונג קונג לא יתקיים היום מסחר.

עוד הבוקר, הצמיחה הכלכלית בסין האיצה ברבעון השלישי וצמחה ב-4.5% מעבר לציפיות. הנתון מחזק את הסיכוי שבייג'ינג תעמוד ביעד הצמיחה השנתי, אך גם מפחית את ההסתברות לצעדי הקלה נוספים מצד הממשלה.

וול סטריט חוזרת למסחר לאחר השבוע הגרוע ביותר בשוק מאז יוני: מדד נאסד"ק צנח ב־4.5% ודומה שהמשקיעים קונים בירידות - הבוקר החוזים מטפסים במעל 1% ומספקים לשוק מעט אוויר לנשימה לקראת שבוע עמוס בדוחות כספיים שעשויים לקבוע את כיוונו, על רקע הלחץ הגובר על מניות הבינה המלאכותית.

דיווחים על התקדמות סינית בתחום השבבים הוסיפו שמן למדורה והחריפו את הירידות במניות הענף. נתון אינפלציה גבוה מהצפוי שלח את שוק האג"ח לטלטלה, ובדרך אחת מחברות הענן הבולטות בתחום ה־AI נקלעה למשבר בשוק המניות והאג"ח כאחד.

מניות השבבים הובילו את הירידות. קרן הסל VanEck Semiconductor ETF (SMH) נפלה ב־3%, בהובלת מיקרון, AMD וסנדיסק. הקרן איבדה כ־10% במהלך השבוע, הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025 ואף רשמה רצף של 9 ימי ירידות, הרצף הארוך ביותר מזה 20 שנה.

מניית חברת מחשוב הענן קורוויב צנחה בכמעט 12% ביום שישי, והשלימה ירידה של 25% מתחילת השבוע. החוב הכולל של החברה כבר עלה ליותר מ־51 מיליארד דולר.

מייקל רוזן, מנהל ההשקעות הראשי בחברת Angeles, אמר כי יש לעקוב אחר הגידול בהנפקות החוב ולחשוש ממנו אם יגיע לרמות מופרזות, אך הרגיע: "אנחנו אפילו לא קרובים לכך כרגע".

מנגד, מניות האנרגיה התחזקו ביום שישי וסייעו למתן את הירידות בדאו ג'ונס, בין היתר בזכות שברון.

השבוע וול סטריט תעמוד במבחן משמעותי: דוחות של ענקיות הטכנולוגיה יגיעו על רקע החשש מהתייקרות המימון ומהיכולת של השקעות ה־AI להצדיק את עצמן, בזמן שתשואות האג"ח מטפסות.

בשלישי ידווחו ספייס X ונטפליקס, ברביעי, מטא תעמוד במבחן סביב היקף ההשקעות ב־AI והיכולת לתרגם אותן להכנסות ולרווחים. אצל טסלה, המשקיעים יעקבו גם אחר ההוצאות על נהיגה אוטונומית ורובוטיקה. הן לא היחידות שידווחו, ווסטרן דיגיטל, לם ריסרץ' וטקסס אינסטרומנטס יספקו תמונה רחבה יותר על הביקוש בענף השבבים, מעבר לחברות שמובילות את מרוץ ה־AI.

2. שוק האג"ח

אג"ח ממשלת ארה"ב מתחילות להראות סימנים ראשוניים לחזרה לתפקידן המסורתי כנכס מקלט - מהלך שעלול להפתיע משקיעים רבים, שהימרו בכבדות כי הירידות בשוק האג"ח יעמיקו השנה.

תשואת האג"ח האמריקאיות ל־10 שנים ירדה בשבוע שעבר בכ־0.17 נקודת אחוז. העליות בשוק האג"ח בלטו במיוחד לאחר חודשים שבהם אג"ח ממשלת ארה"ב לא סיפקו את ההגנה המקובלת בתקופות של חולשה בשוק המניות.

הבעיות עוברות לאג"ח הקונצרניות. החששות מהיקף החוב שנצבר כדי לממן את מהפכת הבינה המלאכותית מתפשטים משוק המניות לשוק האג"ח.

לפי ניתוח של גולדמן זאקס שפורסם ביום שישי, מרווחי התשואה על אג"ח בדירוג ספקולטיבי הקשורות לבינה מלאכותית התרחבו ב־25 נקודות בסיס בין 13 ל־14 באוקטובר, והגיעו ל־360 נקודות בסיס מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב. לשם השוואה, מרווחי התשואה על חוב של חברות שאינן קשורות ל־AI התרחבו באותה תקופה בשתי נקודות בסיס בלבד, ונותרו מתחת לשיא שנרשם במרץ.

החששות מתמקדים בעיקר בחברות שמספקות כוח מחשוב לחברות הבינה המלאכותית, המכונות "ניאו־ענן", ובחברות המממנות הקמה של מרכזי נתונים. לפי אמנדה לינם, אסטרטגית בגולדמן סאקס, האג"ח של חברות אלה ושל חברות החשופות במידה משמעותית למעבדות AI מובילות נמצאות במוקד הדיון על עלויות המימון. לדבריה, התרחבות המרווחים משקפת הערכה מחודשת של הכדאיות הכלכלית של השקעות ה־AI, במיוחד בקרב לווים בדירוג נמוך יותר.

הדוגמה הבולטת היא קורוויב, ספקית תשתיות ענן לבינה מלאכותית, שהפכה למוקד החששות בשל היקף החוב שלה. תשואות האג"ח של החברה, שהונפקו ביוני בתשואה של 9.675%, זינקו במהלך השבוע לכ־15%. באג"ח אחרות של החברה נרשמו תשואות של עד 16%. תשואות כאלה משקפות צניחה במחירי האג"ח ועלייה חדה בפרמיית הסיכון שהמשקיעים דורשים.

לינם מעריכה שהמשקיעים אינם מפנים עורף בהכרח לכל תחום הבינה המלאכותית, אלא נעשים בררנים יותר באשר לזהות החברות, לרמת המינוף שלהן וליכולתן לממן את ההתרחבות.

אבל הפער בין מרווחי התשואה על חוב של חברות ה־AI לבין יתר שוק האג"ח בסיכון גבוה ממחיש כי המשקיעים אינם מגיבים רק לעליית התשואות הכללית, אלא מתמחרים סיכון ייחודי במימון מהפכת הבינה המלאכותית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט, השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בשיעור חד של 1.7% ושערו הרציף ננעל ביום שישי ברמה של 3.11 שקלים -רמתו הגבוהה מזה כחצי שנה. זאת, על אף שמדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, דווקא נסוג בכ־0.4%.

הבוקר מתחזק מעט השקל ונסחר בפחות מ-3.10 שקלים לדולר.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס אומר שהסיכון המקומי והביקוש למט"ח משפיעים גם הם על המסחר, כאשר העימות בין החות'ים לסעודיה והפגיעות בכלי שיט בקרבת מצר הורמוז מגבירים את החשש לשיבושים באספקת האנרגיה ובנתיבי הסחר. "הסלמה נוספת עשויה להעלות את פרמיית הסיכון בנפט, לתמוך בביקוש לדולר כמטבע מקלט ולהכביד על השקל, כשעוצמת ההשפעה תלויה גם בהתפתחויות בשוקי הריבית והמט"ח".

מחירי הנפט עלו על רקע החרפת המתיחות בין ארה"ב לאיראן ובין רוסיה לאוקראינה. הנפט האמריקאי מסוג WTI עלה ב־3.5% וננעל במחיר של 101.41 דולר לחבית, ואילו נפט ברנט התחזק ב־3.72% ל־109.86 דולר לחבית.

4. מאקרו

נתוני האינפלציה בישראל הפתיעו לחיוב בספטמבר, עם ירידה של 0.5%, מעט חדה מהתחזיות. כך, האינפלציה השנתית טיפסה פחות מן הצפוי מרמה של 1.5% ל־1.6%. עם זאת, בקרב הכלכלנים ישנה הסכמה כי הסבירות להפחתת ריבית נוספת בהחלטה של בנק ישראל השבוע נותרה נמוכה.

ניסן אברהם, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה, ציין כי "הירידה במדד אינה מעידה בהכרח על התמתנות רוחבית בלחצי המחירים, שכן חלק משמעותי ממנה נובע מגורמים עונתיים וזמניים... התרחבות מחודשת של פערי הריביות לטובת ארה"ב עלולה להפעיל לחץ לפיחות השקל, לייקר את היבוא ולהגביר מחדש לחצים אינפלציוניים".

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין "רמת האינפלציה השנתית אמנם נמוכה ומאפשרת על פניו הפחתת ריבית עתידית, אך לעת עתה הלחצים בסעיפי הדיור וסימני השאלה לגבי הדלקים מחייבים זהירות. בנק ישראל צפוי להמתין עם שינוי הריבית החודש", אמר.

בארה"ב, המשקיעים מתמודדים עם נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי, שהושפעו גם ממחירי האנרגיה הגבוהים בעקבות המלחמה בין ארה"ב לאיראן. מדד המחירים ליצרן בארה"ב רשם השבוע את העלייה החדה ביותר מאז 2022, בעוד האינפלציה לצרכן נותרה גבוהה משמעותית מיעד הפדרל ריזרב, העומד על 2%.

יו"ר הפד קווין וורש נאם בשישי באירוע של קרן המטבע הבינלאומית בבנגקוק, אך לא התייחס לאפשרות של העלאת ריבית לפני סוף השנה. בשוק פירשו את דבריו כסימן לכך שהבנק המרכזי עשוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהמשך החודש. לפי כלי FedWatch של CME Group, ההסתברות לכך שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו ב־27-28 באוקטובר עומדת על 82%.

האם ארה"ב נכנסת למשבר חוב?

נטל הריבית על החוב של ממשלת ארה"ב הגיע לשיא בשנת הכספים 2026, והולך ותופס נתח גדל והולך מהכנסות הממשלה. לפי נתוני משרד האוצר האמריקאי שפורסמו ביום שישי, הוצאות הריבית נטו על החוב הסתכמו בשנת הכספים שהסתיימה בספטמבר ב־1.05 טריליון דולר, עלייה של יותר מ־8% לעומת 970 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025.

לפי קרן המחקר Peter G. Peterson Foundation, הוצאות הריבית צפויות להגיע ל־3.2% מהתמ"ג, ובכך לעקוף את השיא הקודם שנרשם ב־1991. נתוני התמ"ג לרבעון האחרון צפויים להתפרסם בהמשך החודש.

עם זאת, כלכלנים מדגישים כי ארה"ב עדיין רחוקה ממשבר חוב. הביקוש במכרזי האג"ח נותר איתן, ועלויות המימון הגבוהות עדיין אינן פוגעות בזרימת האשראי במשק.

5. תחזית

מול שלל התחזיות הפסימיות על וול סטריט, פלטפורמת ההשקעות וניתוח שווקים Kobeissi Letter מציעה להסתכל על הנתונים מזווית אחרת ולשאול - איך ייתכן שמדד S&P 500 נסחר במרחק של כ־2% בלבד משיא כל הזמנים, בשעה שרוב המניות (84%) המרכיבות אותו נמצאות בטריטוריה של תיקון (10% מתחת לשיאן)?

Kobeissi Letter מזהה מצב יוצא דופן: מדד שורי לכאורה, לצד חולשה נרחבת במניות רבות. הכותבים מכנים זאת "שוק דובי סמוי" - ומאמינים כי הפער עשוי להסתיר הזדמנות משמעותית למשקיעים.

לפי הניתוח, 84% ממניות המדד נסחרות ב-10% מתחת לשיאיהן. 59% ירדו ב־20% לפחות, 41% איבדו יותר מ־30% ו־17% צנחו ביותר מ־50%. החולשה בולטת במיוחד בענפי הנדל"ן, חומרי הגלם ושירותי התשתית.

אלא שהמדד עצמו מספר סיפור אחר. מאז השפל שנרשם ב־30 במרץ, S&P 500 עלה בכ־23%, אך עשר מניות בלבד אחראיות לכ־70% מהעלייה, לפי Kobeissi Letter. אנבידיה תרמה לבדה כשלוש נקודות אחוז לעליית המדד, בעוד מיקרון, אפל ומיקרוסופט תרמו כשתי נקודות אחוז כל אחת. יתר 490 המניות תרמו יחד כשבע נקודות אחוז בלבד.

ההזדמנות, לפי הכותבים, טמונה באפשרות שהעליות יתרחבו. אם המלחמה עם איראן תסתיים, מחירי הנפט ירדו והאינפלציה תתמתן, הלחץ על הפדרל ריזרב עשוי להיחלש. בתרחיש כזה, מניות רבות שספגו ירידות יוכלו להתאושש ולהצטרף לראלי, במקום שהעליות יישענו על מספר מצומצם של חברות ענק.

גם מניות הטכנולוגיה שמובילות את המדד עשויות, לטענת הכותבים, להמשיך לעלות. אנבידיה, למשל, עלתה בכ־21% בשנה האחרונה, אך מכפיל הרווח העתידי שלה ירד בכ־46%, לכ־24 - קרוב למכפיל של כ־22 במדד S&P 500. זאת, בעוד רווחי החברות ממשיכים לצמוח: לפי הניתוח, צמיחת הרווחים המשולבת של חברות המדד הגיעה ל־52% ברבעון השני של 2026.

ב־Kobeissi Letter מעריכים כי אם הלחצים המאקרו־כלכליים ייחלשו, המשקיעים עשויים להעניק לחברות מכפילים גבוהים יותר, והעליות עשויות להתרחב לחלקים נוספים בשוק. הכותבים אף טוענים כי ללא המלחמה עם איראן, המדד היה עשוי להיסחר מעל 9,000 נקודות.

עם זאת, מדובר בתחזית שורית התלויה בשינוי בתנאים. אם מחירי הנפט יישארו גבוהים, האינפלציה תכביד על המדיניות המוניטרית והריבית תישאר גבוהה, החולשה במניות רבות עלולה להתפשט גם לחברות שמחזיקות את המדד סמוך לשיא. עצם העובדה שמניה ירדה בחדות אינה מבטיחה שהיא זולה - אך אם הסיכונים ייחלשו והרווחים ימשיכו לצמוח, הפער בין המדד למניות המרכיבות אותו עשוי להיסגר דווקא כלפי מעלה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.