הצמיחה צפויה להיות חזקה, אך זו לא כל התמונה

מקרא הציונים
אור אדום - ברוב הפרמטרים חלה החמרה, או שבכולם לא חל שיפור
אור צהוב - בפרמטר אחד חלה החמרה, בפרמטר שני חל שיפור ובפרמטר שלישי לא חל שינוי
אור ירוק - ברוב הפרמטרים חל שיפור, או שבפרמטר אחד חל שיפור ובשאר לא חלה החמרה
תקציר הבדיקה
הטענה: תחזית הצמיחה לגבי ישראל ל-2026 היא 4.5%, הגבוהה ביותר ב-OECD
מצד אחד:
● התחזית המעודכנת של קרן המטבע הבינלאומית אכן חוזה שהתוצר הישראלי יצמח ב-2026 ב-4.5% במונחים ריאליים
● מדובר בתחזית גבוהה יותר משל כל מדינה אחרת ב-OECD
מצד שני:
● לצורך השוואות בינלאומיות נהוג לבחון תמ"ג לנפש במונחי כוח קנייה. בנתון זה ישראל חזרה ב-2025 למצב של 2022 אחרי ירידה ב-2023 ו-2024
● התמ"ג לנפש במובני כוח קנייה ב-OECD היה גבוה יותר מבישראל
● נתניהו פרסם טבלה של תחזיות הצמיחה של כל המדינות שמלאה בשגיאות
הציון: לשיפוטכם
המפלגות נמצאות בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, ולצד הבטחות והשמצות, יש גם התגאות בהישגים. "עוד בשורות טובות", צייץ רה"מ בנימין נתניהו ברשת איקס. לכך הוא הוסיף טבלה שכותרתה: "הכלכלה הישראלית פורחת! תחזית הצמיחה של ישראל ל-2026: 4.5% - הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD", והופיעה בה רשימה של המדינות השונות ותחזית הצמיחה שלהן ל-2026. בדקנו.
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נתחיל ממה שנכון: התחזית של קרן המטבע הבינלאומית (IMF) ל-2026 שפורסמה החודש צופה לישראל צמיחה של 4.5%. מדובר בתחזית גבוהה יותר משל כל חברה אחרת ב-OECD.
אבל יש "אבל". זו תחזית של התוצר הריאלי הכללי. אלא שכפי שהסביר לנו בעבר הכלכלן פרופ' עומר מואב, כדי לעמוד על השיפור הכלכלי יש לחשב את התוצר לנפש במונחי שווי כוח קנייה (PPP). קרן המטבע לא מספקת תחזית מסוג זה, אך בחינת המגמות בשנים קודמות יכולה להכניס את התחזית להקשר.
מי שמספק את נתוני התמ"ג לנפש בשווי כוח קנייה הוא הבנק העולמי, הן בערכים שוטפים של PPP והן בערך הקבוע שלו ב-2021. ד"ר יניי שפיצר, היסטוריון כלכלי, הסביר לנו שכדי לבחון מגמות צמיחה יש להשתמש בערך הקבוע, וכך עשינו. ב-2022 התמ"ג לנפש עמד על 48,132, ובשל המלחמה חווה ירידה ב-2023 ו-2024 עד שהגיע ל-47,389. ב-2025 נעשה פיצוי, והתמ"ג לנפש הגיע ל-48,197 - הפרש זעום לעומת 2022. כלומר, הצמיחה לנפש ב-2026 תגיע ביחס לתמ"ג שרק בשנה שעברה חזר למצב שקדם למלחמה. בנוסף, התוצר לנפש במונחי כוח קנייה בישראל נמוך משמעותית מהממוצע ב-OECD. למען הסר ספק, גם במונחים שקליים ריאליים פשוטים המגמה דומה.
בנוסף, למרות שהכותרת נכונה, הטבלה מלאה בשגיאות. ראשית, נכתב שהמקור הוא תחזית ה-OECD מספטמבר, למרות שכאמור המספר 4.5% מופיע בתחזית של קרן המטבע. התחזית האחרונה של ה-OECD בה ישראל מוזכרת היא מיוני, עם 3.3%. שנית, למדינות רבות הוצמדו מספרים לא נכונים: לפי הטבלה, במקום השני נמצאת טורקיה עם תחזית של 3.7%, בעוד הקרן צופה לה 2.7%. מי שכן צפויה לחוות צמיחה של 3.7% היא דנמרק, אך לפי נתניהו היא תעמוד על 1.4%. הרשימה חלקית.
שלישית, יש בטבלה סתירות פנימיות: דרום קוריאה לא מוזכרת בעוד נורווגיה מוזכרת פעמיים עם תחזיות שונות, וכך גם חלק ממדינות ה-G7. מאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם טבלה בצרפתית עם עיצוב דומה ונתונים נכונים, ניתן לשער שמשהו השתבש במלאכת התרגום.
מטעם הליכוד קיבלנו תגובה מפורטת שמובאת במלואה בבדיקה המלאה, אך נביא כאן שתי נקודות: "מעולם לא טענו שמדובר בסקירה של ה-OECD אלא של קרן המטבע… (ו)ה-PPP של ישראל זינק משנת 2022 שעמד על 44,720 דולר ועד היום ל-60,000 דולר". לגבי החלק הראשון, קרן המטבע לא מוזכרת בטבלה. לגבי החלק השני, הנתונים נכונים אך הם בנתונים שוטפים, שכפי שהסברנו פחות רלוונטיים לבחינת מגמות לאורך זמן.
השורה התחתונה: אכן יש תחזית שהצמיחה הישראלית ל־2026 תעמוד על 4.5% ותהיה הגבוהה ביותר ב־OECD. עם זאת, בבחינת התוצר לנפש, בשל המלחמה ישראל חזרה רק ב־2025 למצב בו הייתה ב־2022.
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שם: בנימין נתניהו
מפלגה: הליכוד
פלטפורמה: איקס
תאריך: 15.10.26
ציטוט: "תחזית הצמיחה של ישראל ל־2026: 4.5% - הגבוהה ביותר בין מדינות ה־OECD"
ציון: לשיפוטכם
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשת איקס טבלה של תחזית הצמיחה ל-2026 במדינות ה-OECD, כשהכותרת היא: "הכלכלה הישראלית פורחת! תחזית הצמיחה של ישראל ל-2026: 4.5% - הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD". לאחר מכן, מופיעה רשימה של המדינות שמסודרות בהתאם לגודל הצמיחה שלהן. בדקנו מה הנתונים.
עוד לפני שנכנסנו לנתונים עצמם, ניתן לראות שהטבלה בעייתית: לצד הדירוג הכללי, ישנו גם סעיף של מעצמות ה-G7 (בסדר אלפביתי: איטליה, ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, יפן, צרפת וקנדה), כלומר שמדינות אלו מוזכרות פעמיים. אלא שלא בכולן יש אחידות: בזמן שביפן, בריטניה וקנדה יש התאמה (0.6%, 1.3% ו-1.3% בהתאמה), הנתונים של ארצות הברית בטבלה הכללית מראה שהיא חוותה צמיחה של 2.1%, לעומת 0.4% בלבד בטבלה של ה-G7.
כך גם הצמיחות של איטליה, גרמניה וצרפת גבוהות יותר בטבלה הכללית מאשר בטבלה של ה-G7. כמו כן, נורווגיה מופיעה פעמיים (פעם עם 1.8% ופעם עם 1.5%, בכל פעם עם דגל שונה) בעוד קוריאה הדרומית לא מופיעה כלל. הדבר מרמז לכך שיש פגם בטבלה.
גם המקור של הטבלה לא נכון: בטבלה ששיתף נתניהו, נכתב שהיא ניזונה מ"תחזית הצמיחה של התוצר (GDP) לשנת 2026, על פי תחזית ה-OECD העדכנית (ספטמבר 2026)". אלא שתחזית הצמיחה שה-OECD פרסם בספטמבר כוללת רק מדינות נבחרות, שישראל אינה ביניהן. התחזית האחרונה שה-OECD פרסם לגבי ישראל היא מיוני 2026, בה דובר על צמיחה של 3.3%.
נתון שכן תואם את הפרסום הוא של קרן המטבע הבינלאומית (IMF), שפרסמה את התחזית שלה באוקטובר 2026. שם אכן ישראל צפויה לחוות צמיחה ריאלית של 4.5% ב-2026, וזו אכן הצמיחה הגבוהה ביותר בקרב המדינות המפותחות. עם זאת, גם פה אין התאמה מלאה: כך למשל, בעוד נתניהו הראה שבטורקיה צפויה צמיחה של 3.7%, מה שהציב אותה במקום השני, לפי קרן המטבע מדובר רק ב-2.7% (הכלכלה הטורקית אכן צמחה ב-3.7% ב-2025). מי שהדוח כן צופה לה צמיחה של 3.7% היא דנמרק, אך לפי הפרסום של נתניהו היא תיהנה רק מ-1.4%.
עוד דוגמה לחוסר התאמה היא סלובניה, בה לפי קרן המטבע צפויה צמיחה של 3.2%, ובטבלה שנתניהו הציג מדובר רק ב-2.3%. בחלק מהמקרים, אכן נלקחו תחזיות מה-OECD, כמו במקרה של ארצות הברית (2.1%, בזמן שקרן המטבע חוזה 2.3%). כלומר, בזמן שכותרת הטבלה נכונה, הנתונים שמופיעים בה בחלקם הגדול בעייתיים, מערבבים בין מקורות שונים במקרה הטוב ומקורם לא ברור כלל במקרה הרע.
יצוין ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם טבלה עם עיצוב דומה, אבל בצרפתית, עם נתונים נכונים ונכתב בה במפורש שהמקור הוא קרן המטבע. ניתן לשער, אם כן, שקרן המטבע פרסמה את הטבלה, ושבצוות של נתניהו יצרו גרסה מתורגמת שהשתבשה.
אבל מעבר לכך, גם אם הכותרת עצמה נכונה, היא בעייתית. ראשית, משום שהיא לא נותנת את נקודת הפתיחה. כפי שהסביר לנו בכתבת עבר פרופ' עומר מואב, כדי לעמוד על השיפור הכלכלי יש לחשב את התוצר הריאלי לנפש במובני כוח קנייה. כוח קנייה מחושב לא פעם באמצעות PPP (קיצור של purchasing power parity), שבאמצעות השוואת המחיר של אותו סל מוצרים במדינות שונות יוצר "מטבע" אחיד (דולר PPP) באמצעותו ניתן להשוות בין מדינות.
נתוני הבנק העולמי מספקים הסתכלות על התמ"ג לנפש ב-PPP במונחי דולר בינלאומי קבועים ובמונחי דולר בינלאומי נוכחיים (current). ד"ר יניי שפיצר, היסטוריון כלכלי, הסביר לנו שכדי להשוות מגמות צמיחה עולמיות לאורך זמן, יש להשתמש במונחי דולרים קבועים של שנה אחת, במקרה זה 2021, לאחר תקנון לפי שקילות כוח הקנייה (PPP).
לפי הנתונים הנ"ל ב-2022 התמ"ג לנפש עמד על 48,132 דולר PPP, ב-2023 הוא ירד ל-47,671, ב-2024 המשיך לרדת ל-47,389, ורק ב-2025 נעשה פיצוי שהביא את התמ"ג לנפש ל-48,197 דולר PPP. כלומר: ראשית, לא ברור מנתוני קרן המטבע מה תהיה הצמיחה לנפש במונחי כוח קנייה. שנית, כן ניתן לומר שהצמיחה הזו תיעשה פחות או יותר מהנקודה בה התמ"ג לנפש היה ב-2022, לפני כניסת הממשלה. נציין שמגמה עולה אם בודקים תמ"ג לנפש במונחים שקליים קבועים. כמו כן, התמ"ג לנפש הממוצע ב-OECD ב-2025 היה 54,546 דולר PPP, כלומר שישראל מפגרת באופן משמעותי אחרי המדינות המפותחות.
מטעם הליכוד נמסרה התגובה הבאה:
"השאלות שלכם מאד משעשעות ומצביעות על חוסר הבנה.
"1. תחזית הצמיחה הגדולה ביותר בעולם בין כל מדינות ה-OECD היא של ישראל.
"2. מעולם לא טענו שמדובר בסקירה של ה-OECD אלא של קרן המטבע העולמית, נראה לי שהאמינות שלהם סבבה.
"3. הלוואי תפרסמו את השטויות האלו, נעשה לכם אחלה משרוקית. ה-PPP (כוח הקנייה) של ישראל זינק משנת 2022 שעמד על 44,720$ ועד היום ל-60,000$.
"4. נזכיר שהאינפלציה ב-2022 הגיעה ל-5.3 ואנחנו בלמנו אותה והורדנו אותה ל-1.5% השנה.
"5. הריבית זינקה אצלם שוב ושוב והגיעה ל-3.75% ואנחנו בלמנו את המגמה, והורדנו את הריבית ל-3.25%.
"6. מחירי הדיור עלו אצלם ב-20% בשנה ואצלנו השנה הייתה ירידה של 1.5%.
"7. השכר השנה זינק ב-6.2%.
"8. אכן התמודדנו עם אתגרים אדירים והוצאות של מאות מיליארדים עודפים על ביטחון, פיצויים ושיקום, אבל התוצאה שישראל בשיא בכמעט בכל פרמטר כלכלי ובתחזית הצמיחה שלה, היא הישג חסר תקדים של הממשלה שלנו.
"9. ישראל היא אחת המדינות שסגרה את הפער בצורה המהירה ביותר בהיסטוריה ממדינות המערב, והמגמה תימשך".
לא בדקנו את כל הסעיפים, שחלקם לא רלוונטיים, אך נתייחס לסעיפים 2 ו-3. לגבי 2, קרן המטבע לא מוזכרת בשום מקום בטבלה שפורסמה, בעוד מצוין בפירוש שה-OECD הוא המקור. לגבי 3, הדברים נכונים כאשר בוחנים את ערך הדולר הנוכחי, אך כאמור לבחינת מגמות יש להשתמש בערך דולר קבוע, ולכן הנתונים בתגובה פחות רלוונטיים.
לסיכום, קרן המטבע הבינלאומית אכן צופה לישראל צמיחה של 4.5% ב-2026. עם זאת, כאשר בוחנים את התוצר לנפש במונחי כוח קנייה, ניתן לראות שישראל חוותה בשנתיים הראשונות למלחמה ירידה וחזרה למצב של 2022 רק ב-2025. בנוסף, הטבלה שפרסם נתניהו מלאה בשגיאות. לכן דברי נתניהו נשארים לשיפוטכם.
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