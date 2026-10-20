הצמיחה צפויה להיות חזקה, אך זו לא כל התמונה

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תקציר הבדיקה הטענה: תחזית הצמיחה לגבי ישראל ל-2026 היא 4.5%, הגבוהה ביותר ב-OECD מצד אחד:

● התחזית המעודכנת של קרן המטבע הבינלאומית אכן חוזה שהתוצר הישראלי יצמח ב-2026 ב-4.5% במונחים ריאליים

● מדובר בתחזית גבוהה יותר משל כל מדינה אחרת ב-OECD מצד שני:

● לצורך השוואות בינלאומיות נהוג לבחון תמ"ג לנפש במונחי כוח קנייה. בנתון זה ישראל חזרה ב-2025 למצב של 2022 אחרי ירידה ב-2023 ו-2024

● התמ"ג לנפש במובני כוח קנייה ב-OECD היה גבוה יותר מבישראל

● נתניהו פרסם טבלה של תחזיות הצמיחה של כל המדינות שמלאה בשגיאות הציון: לשיפוטכם

המפלגות נמצאות בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, ולצד הבטחות והשמצות, יש גם התגאות בהישגים. "עוד בשורות טובות", צייץ רה"מ בנימין נתניהו ברשת איקס. לכך הוא הוסיף טבלה שכותרתה: "הכלכלה הישראלית פורחת! תחזית הצמיחה של ישראל ל-2026: 4.5% - הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD", והופיעה בה רשימה של המדינות השונות ותחזית הצמיחה שלהן ל-2026. בדקנו.

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נתחיל ממה שנכון: התחזית של קרן המטבע הבינלאומית (IMF) ל-2026 שפורסמה החודש צופה לישראל צמיחה של 4.5%. מדובר בתחזית גבוהה יותר משל כל חברה אחרת ב-OECD.

אבל יש "אבל". זו תחזית של התוצר הריאלי הכללי. אלא שכפי שהסביר לנו בעבר הכלכלן פרופ' עומר מואב, כדי לעמוד על השיפור הכלכלי יש לחשב את התוצר לנפש במונחי שווי כוח קנייה (PPP). קרן המטבע לא מספקת תחזית מסוג זה, אך בחינת המגמות בשנים קודמות יכולה להכניס את התחזית להקשר.

מי שמספק את נתוני התמ"ג לנפש בשווי כוח קנייה הוא הבנק העולמי, הן בערכים שוטפים של PPP והן בערך הקבוע שלו ב-2021. ד"ר יניי שפיצר, היסטוריון כלכלי, הסביר לנו שכדי לבחון מגמות צמיחה יש להשתמש בערך הקבוע, וכך עשינו. ב-2022 התמ"ג לנפש עמד על 48,132, ובשל המלחמה חווה ירידה ב-2023 ו-2024 עד שהגיע ל-47,389. ב-2025 נעשה פיצוי, והתמ"ג לנפש הגיע ל-48,197 - הפרש זעום לעומת 2022. כלומר, הצמיחה לנפש ב-2026 תגיע ביחס לתמ"ג שרק בשנה שעברה חזר למצב שקדם למלחמה. בנוסף, התוצר לנפש במונחי כוח קנייה בישראל נמוך משמעותית מהממוצע ב-OECD. למען הסר ספק, גם במונחים שקליים ריאליים פשוטים המגמה דומה.

בנוסף, למרות שהכותרת נכונה, הטבלה מלאה בשגיאות. ראשית, נכתב שהמקור הוא תחזית ה-OECD מספטמבר, למרות שכאמור המספר 4.5% מופיע בתחזית של קרן המטבע. התחזית האחרונה של ה-OECD בה ישראל מוזכרת היא מיוני, עם 3.3%. שנית, למדינות רבות הוצמדו מספרים לא נכונים: לפי הטבלה, במקום השני נמצאת טורקיה עם תחזית של 3.7%, בעוד הקרן צופה לה 2.7%. מי שכן צפויה לחוות צמיחה של 3.7% היא דנמרק, אך לפי נתניהו היא תעמוד על 1.4%. הרשימה חלקית.

שלישית, יש בטבלה סתירות פנימיות: דרום קוריאה לא מוזכרת בעוד נורווגיה מוזכרת פעמיים עם תחזיות שונות, וכך גם חלק ממדינות ה-G7. מאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם טבלה בצרפתית עם עיצוב דומה ונתונים נכונים, ניתן לשער שמשהו השתבש במלאכת התרגום.

מטעם הליכוד קיבלנו תגובה מפורטת שמובאת במלואה בבדיקה המלאה, אך נביא כאן שתי נקודות: "⁠מעולם לא טענו שמדובר בסקירה של ה-OECD אלא של קרן המטבע… (ו)ה-PPP של ישראל זינק משנת 2022 שעמד על 44,720 דולר ועד היום ל-60,000 דולר". לגבי החלק הראשון, קרן המטבע לא מוזכרת בטבלה. לגבי החלק השני, הנתונים נכונים אך הם בנתונים שוטפים, שכפי שהסברנו פחות רלוונטיים לבחינת מגמות לאורך זמן.

השורה התחתונה: אכן יש תחזית שהצמיחה הישראלית ל־2026 תעמוד על 4.5% ותהיה הגבוהה ביותר ב־OECD. עם זאת, בבחינת התוצר לנפש, בשל המלחמה ישראל חזרה רק ב־2025 למצב בו הייתה ב־2022.