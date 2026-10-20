1 הרכש החדש של גיתם BBDO: חברת הפרסום והדיגיטל Maven

קבוצת הפרסום גיתם BBDO מחזקת את הפעילות הדיגיטלית שלה, ורוכשת את חברת הפרסום והדיגיטל Maven. המייסדים ישתלבו בתפקידי ניהול בכירים, ועשרות העובדים יעברו למשרדי הקבוצה ברמת החיל. היקף הרכישה נאמד בכמה מיליוני שקלים.

● בדרך לטיסות אל על: שדרוגים במחלקות היוקרה ואינטרנט של סטארלינק

● כמה רייטינג השיגה מהדורת חדשות 12? בוועדת המדרוג ידונו בנושא

חברת Maven הוקמה בשנת 2018 על ידי יובל מני, גל שפירא ודור מליון, וכיום יש לה כ-100 לקוחות. במסגרת העסקה, שנחתמה לאחרונה, היא תמשיך לפעול כחברה עצמאית, תוך שילוב הדרגתי של יכולותיה בפעילות הקיימת החל מינואר 2027. עבור גיתם, הרכישה מהווה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה. את המהלך הוביל סמנכ"ל הכספים עומר יפת, שניהל את המשא ומתן בין הצדדים.

לדברי עדו הר טוב, שותף ומנכ"ל קבוצת גיתם, הרכישה היא "מהלך אסטרטגי משמעותי וקפיצת מדרגה ביכולות שלנו בתחומי הדיגיטל, הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. עולם הפרסום עובר שינוי עמוק, והחיבור בין קריאייטיב, דאטה ויכולות פיתוח מתקדמות הופך לחלק בלתי נפרד מהיכולת להוביל את התעשייה, ולייצר ערך אמיתי ללקוחות.

"ב-Maven מצאנו צוות מקצועי יוצא דופן ושלושה יזמים צעירים ושאפתניים, שבנו לאורך השנים יכולות מרשימות. החיבור הזה יאפשר לנו לפתח יכולות חדשות, שיחזקו את מעמדנו בשוק".

יובל מני, מנכ"ל מייבן, מציין כי "הדיגיטל כבר מזמן אינו ערוץ משלים, אלא זרוע מרכזית ומשמעותית באסטרטגיית הפרסום והצמיחה של כל מותג. החיבור עם גיתם מאפשר לנו להביא את הידע, הטכנולוגיה, היצירתיות והיכולות המקצועיות שלנו לתוך אחד ממשרדי הפרסום הגדולים והמובילים בישראל, ולבנות יחד מעטפת דיגיטלית חזקה, מתקדמת ואפקטיבית יותר עבור הלקוחות".

2 רפואה

עמותת ידידי סורוקה, בראשות היו"ר אשר גרינבאום ובניהולה של אורנה מיארא, קיימה את ערב ההתרמה השנתי שלה - שבמסגרתו נאספו תרומות בהיקף של כ-4 מיליון שקל לבנייה מחדש של החטיבה להרדמה, שנהרסה בעקבות פגיעת הטיל האיראני ביוני 2025.

מנכ''ל בית החולים פרופ' שלומי קודש, הזמר יהודה פוליקר שהופיע באירוע, ופרופ' מוטי קליין יו''ר החטיבה להרדמה / צילום: דוברות סורוקה

3 אקדמיה

האוניברסיטה העברית בירושלים העניקה תארי דוקטור לשם כבוד ל-11 אישים מעוררי השראה על הישגיהם ותרומתם למדע, לחברה ולאוניברסיטה העברית, במסגרת מושב חבר הנאמנים ה-89. בין מקבלי התואר היו שלוש האחריות לבית עזריאלי, דנה, נעמי ושרון, על היותן "מנהיגות בולטות של קרנות פילנתרופיות מובילות בישראל ובקנדה, התומכות בעשייה פורצת דרך בתחומי בריאות הנפש, מחקר תאי גזע ורפואה חישובית".

האחיות לבית עזריאלי, דנה, נעמי ושרון / צילום: מקסים דינשטיין

4 בנקאות

קבוצת הבינלאומי ערכה אירוע נשים צעירות תחת הכותרת: whats next for Gen Z? במטה הבנק בתל אביב, כחלק מיוזמה רחבה לקידום עצמאות פיננסית והשקעות בקרב נשים. הקונספט גובש ע"י עידית פוגל, מנהלת השיווק והפרסום של הקבוצה, והיזמית קרין לאופר דיין.

השתיים עם נטלי זיו, סמנכ''לית תקשורת בטיקטוק / צילום: אייל טואג

5 חוגגים חתונה

השבוע נישאה שני גולדשטיין, כוכבת רשת וביתו של ערן וולף בעלי חברת האשראי החוץ בנקאי Loanwise, לבחיר לבה הבריטי סאם קליין באולמי בון בון בתל אביב.

מימין לשמאל: עופר גרינבאום מנכ''ל IBI חיתום, וולף, גולדשטיין, שמוליק ארבל ראש החטיבה העסקית של בנק הפועלים, ורונן אגסי מנכ''ל מגדל / צילום: שוקה כהן