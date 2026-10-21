מניית תומר מזון חוזרת להיסחר: רביב ברוקמאייר ייכנס לתפקיד היו"ר

בתום תקופה של חודשיים, מניית חברת תומר מזון חזרה להיסחר בבורסה. זאת, לאחר שהשלימה את תיקון דוחותיה הכספיים, אחרי שנחשפו בהם אי-סדרים שמקורם בצעדים שנקט היו"ר ובעל השליטה, דורון קימלוב.

● שפיר הנדסה יצרה עושר דמיוני של 10 מיליארד שקל לאחים שפירא

● הערכת השווי חושפת: גיוס ההון שעלה למוסדיים בהפסד של כ-400 מיליון שקל

כחלק מהמהלך להשבת אמון המשקיעים, הודיעה תומר על שינויים בצמרת החברה, במסגרתם מונה רביב ברוקמאייר לתפקיד יו"ר פעיל בחברה (40% משרה). ברוקמאייר, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויסוצקי, מגה וגולף, יתפוס את מקומו של קימלוב, שימשיך לכהן בתפקיד המנכ"ל בלבד. זאת, כחלק מניסיון לחזק את מבנה הניהול והממשל התאגידי בחברה ויצירת הפרדה בין תפקידי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.

לצד זאת, קימלוב, בעל השליטה בחברה (61%), בחר להפחית את שכרו החודשי ב-15 אלף שקל עד סוף שנת 2027, ואף הודיע כי יוותר באופן מלא על מענק שנתי בגין שנת 2026, ככל שיהיה זכאי לו, וכן יוותר על 50% מהמענק השנתי בגין שנת 2027, ככל שתקום לו זכאות למענק.

טרם השינוי, הוערכה עלות שכרו השנתית של הבעלים קימלוב בסכום של 2.8 מיליון שקל, כולל מיליון שקל בונוס על עמידה ביעדי רווח. הוא מורכב משכר חודשי של 118 אלף שקל וזכאי למענק בגובה של 5% מהרווח התפעולי השנתי של החברה. בנוסף, הוא זכאי ל-30 ימי חופשה שנתית (עם צבירה לשלוש שנים) והחזר הוצאות.

הסמנכ"לית המתפטרת חשפה את הפערים

תומר מזון הצטרפה לבורסה לפני כחמישה חודשים, כשהשלימה מיזוג לשלד הבורסאי סיפיה ויז'ן. מאז שנת 1979, החברה פועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי מזון, עם יותר מ-1,600 מוצרים, ויש לה 73 עובדים. כמו כן, היא בעלת מרכז לוגיסטי בפארק התעשיות בר-לב שבצפון, המשתרע על שטח של כ-30 אלף מ"ר.

חזרתה של מניית תומר מזון למסחר מגיעה בתום תקופה של חודשיים מאז התגלו לראשונה אי-הסדרים בחברה. בחודש אוגוסט האחרון הודיעה חברת המזון כי סמנכ"לית הכספים, אביטל פרלשטיין-צ'רני, התפטרה מתפקידה על רקע "אופן הטיפול במלאי של חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון בשנים הקודמות".

בעקבות הודעתה המפתיעה של הסמנכ"לית, התחילו בתומר מזון לבצע "בדיקה מיידית של אופן הטיפול במלאי". בחודש שעבר פרסמה הוועדה כי התבצע ניפוח של ערכי המלאי והקדמת הכרה בהכנסות בחברה-הבת. כמו כן, בעל השליטה, היו"ר והמנכ"ל דורון קימלוב, הצהיר בפני הוועדה כי השפיע על שווי המלאי.