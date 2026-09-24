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שוק ההון והשקעות תומר מזון: הרווח הנקי אשתקד יקטן ב-3 מיליון שקל עקב ניפוח המלאים
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תומר מזון

תומר מזון: הרווח הנקי אשתקד יקטן ב-3 מיליון שקל עקב ניפוח המלאים

בעקבות החשש לאי־סדרים בחברה, הוועדה הבלתי־תלויה שמונתה לבדוק את הנתונים מצאה ניפוח של ערכי המלאי של החברה, וכי היו"ר והמנכ"ל דורון קימלוב השפיע עליהם • הוועדה פועלת להפרדת תפקידי היו"ר והמנכ"ל ולמינוי יו"ר פעיל

חזי שטרנליכט 18:36
מוצרים של תומר / צילום: יח''צ
מוצרים של תומר / צילום: יח''צ

חברת המזון הקטנה תומר מזון , שעברה סדרה של טלטלות בחודשים האחרונים בעקבות חשש לאי־סדרים בדוחות הכספיים שלה, מפרסמת היום (ה') את תוצאות הבדיקה של הוועדה הבלתי־תלויה שמונתה לבדוק את הנתונים.

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הוועדה מצאה ניפוח של ערכי המלאי והקדמת הכרה בהכנסות בחברה הבת; בעל השליטה, היו"ר והמנכ"ל דורון קימלוב הצהיר בפני הוועדה כי השפיע על שווי המלאי. בנוסף, דיווחה החברה כי בנקי לאומי, הבינלאומי ומזרחי טפחות העניקו ויתור על הפרת אמות המידה הפיננסיות, צעד שמאפשר לה מרחב תמרון בנטילת אשראי.

יבואנית המזון תומר תשלובת מזון (מוזגה לשלד סיפיה ויז'ן) צפויה לפרסם מחדש את הדוחות הכספיים של החברה הבת, תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון, לשנת 2025. הסיבה היא טעויות מהותיות שנמצאו ברישום המלאי וההכנסות. לפי האומדן הראשוני שפרסמה החברה היום, התיקון יקטין את הרווח הנקי ל-2025 בכ-3.1 מיליון שקל ואת ההון העצמי לסוף השנה בכ-3.2 מיליון שקל. מנגד, הרווח הנקי ב-2024 וב-2023 יגדל בכ-0.3 מיליון שקל ובכ-1.4 מיליון שקל, בהתאמה.

את הבדיקה ביצעה חברת פאהן קנה בפיקוח ועדה של דירקטורים בלתי־תלויים. היא מצאה כי במועדי סגירת הדוחות, עודכנו כלפי מעלה מחירי העלות של פריטי מלאי, ללא אסמכתאות רכש. כתוצאה מכך, הוצג המלאי בערך גבוה מערכו הנאות בכ-2.5 מיליון שקל בסוף 2025, בכ-0.5 מיליון שקל בסוף 2023 ובכ-2.3 מיליון שקל בסוף 2022.

עוד נמצא, כי החברה הכירה בהכנסות בגין סחורה שהוצאה לה חשבונית, אך נותרה במחסניה. תיקון הרישום מקטין את הכנסות 2025 בכ-5.7 מיליון שקל. לשם השוואה, תומר דיווחה במועד המיזוג על הכנסות של כ-244.9 מיליון שקל ב-2025. כמו כן, תבוטל יתרת הכנסות לקבל מספקים בכ-0.3 מיליון שקל.

לפי הדיווח, נמצאו ממצאים המעידים על התערבות של קימלוב, בעצמו או באמצעות כפופים לו, בקביעת ערכי המלאי. בתשאול הצהיר קימלוב כי השפיע או גרם להשפעה על שווי המלאי במועדים שונים. לפיכך, קבעה הוועדה כי הטעות מהותית גם מבחינה איכותית, בהתאם לעמדת סגל רשות ני"ע.

לפי החברה, קימלוב טרם מסר את מלוא התייחסותו לטיוטת דוח הבדיקה. בדיקה נפרדת בנושא עסקאות בעלי עניין, לרבות עירוב הוצאות פרטיות, טרם הושלמה. לפי החברה, בשלב זה היא אינה צפויה להשפיע באופן כמותי מהותי.

בנוסף, דווח כי הוועדה הבלתי־תלויה פועלת להפרדת תפקידי היו"ר והמנכ"ל ולמינוי יו"ר פעיל. רו"ח גיא פרימן, שמונה לסמנכ"ל הכספים ולמשנה למנכ"ל, החל לעבוד בחברה ב-3 בספטמבר, ותחום הציות הוכפף לו. בנוסף שונו זכויות החתימה בחברה. הוועדה גם בוחנת את השלכות התיקונים על עסקת המיזוג שהושלמה במאי, שבמסגרתה הוזרמה תומר לשלד הבורסאי, לרבות על הערכת השווי שעמדה בבסיסה.