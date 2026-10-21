שוב בשעות העומס: חרדים קיצוניים חוסמים כבישים ברעננה ובכפר סבא

אחרי ההפגנות בתחילת השבוע, ומעצר העריקים בנתב"ג אמש, הפגנות החרדים הקיצוניים מתחדשות היום (ד'). בנתיבי ישראל מעדכנים בשעה זו כי כביש 402 חסום לשני הכיוונים בצומת כפר סבא. וכביש 4 לשני הכיוונים ממחלף רעננה צפון עד מחלף רעננה דרום הכביש היה חסום, ונפתח כעת לתנועה.

"שעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית סמוך לתחנת המשטרה בכפר סבא", נכתב בהודעת המשטרה. "מפירי סדר חוסמים את הכביש בסמוך לתחנה בשני הכיוונים".

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כזכור, בתחילת השבוע חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו ליותר משעה את כביש 4, במחלף יבנה, לשני הכיוונים. החסימות התרחשו בשעה שרבים מאזרחי ישראל עשו את דרכם לעבודה בשעות העומס. במקום נרשמו עימותים קשים בין מפגינים לאזרחים שניסו לפנות אותם בכוחות עצמם.

בחודשים האחרונים הפגנות אלו הפכו לדבר שבשגרה, אך לרוב הן מגיעות בהיערכות ובהודעות מראש. כך למשל, לפני כשבוע וחצי יצא הפלג הירושלמי במחאות ענק בירושלים ובגוש דן. כתוצאה מכך, כביש 4 נחסם לשני הכיוונים, וכן נחסמה הרכבת הקלה בירושלים והכניסה לעיר בגשר המיתרים. כזכור, לפני כחודשיים עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.