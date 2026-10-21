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סבב פיטורים נוסף באיביי: תפטר עוד 1,100 מהעובדים

איביי צפויה לפטר כ-9% מכוח האדם שלה, בהמשך לסבבי פיטורים קודמים, במטרה לצמצם עלויות ולייעל את פעילותה • הפיטורים עשויים להיות קשורים להטמעת כלי בינה מלאכותית, לתוצאות הרבעוניות הצפויות או לצמצום כפילויות בעקבות רכישת Depop • במקביל, איביי נמצאת בתהליך סגירת מרכז הפיתוח בישראל

אסף גלעד 17:08

ענקית הקמעונאות האמריקאית איביי יוצאת לסבב פיטורים נוסף השנה, במסגרתו תפטר 9% ממצבת כח האדם שלה - כ-1,100 עובדים, כך מדווח אתר רויטרס. בחודש פברואר האחרון יזמה איביי מהלך דומה שבו פוטו 800 עובדים - אז 6% מסך העובדים בחברה, לאחר סבבים נוספים שארעו בשנתיים הקודמות.

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המהלך מפתיע על רקע ההתאוששות של החברה בבורסה: מאז תחילת השנה עלתה מניית החברה ב- 37%, בזמן שהמתחרה אמזון עלתה ב- 13% בלבד. ככל הנראה המהלך קשור לתוצאות הרבעוניות שתציג החברה בשבוע הבא. איביי, אתר הקניות ההיסטורי, מתכוונת לפשט את פעילות האופרציה שלה ולהתמקד בפעילות הרווחית שלה.

ייתכן ומדובר גם בפיטורי AI כחלק מהכנסה של כלי בינה מלאכותית לחברה הותיקה, אלא שייתכן ומדובר דווקא ברכישה שהסתבכה. איביי רכשה מוקדם יותר השנה את די-פופ (Depop), אתר למכירת בגדי יד-שניה, שמחירה עלה ב- 200 מיליון דולר ביחס למחירה המקורי. בסופו של דבר, שילמה איביי 1.4 מיליארד דולר במקום 1.2 מיליארד, דבר שעשוי להשפיע על תוצאות הרבעון השלישי שיפורמו מחר. ייתכן גם כי מדובר בפיטורים שמטרתם להפחית כפילויות בחברה לאחר הרכישה.

איביי נמצאת בימים אלה בתהליך של סגירת מרכז הפיתוח שלה בישראל. על פי רשת לינקדאין עדיין מועסקים בה מאה עובדים בישראל.