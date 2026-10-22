איזה אכבר של סיב: אחרי תקופה של היעדרות מהמסך, חברת התקשורת פרטנר חזרה עם פרסומת שמבוססת על הדמיון בין המילים חוטים וחות'ים, ועל היתרונות (הידועים) של סיבים אופטיים על פני חיבור אינטרנט אחר.

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הפעם הפרזנטור סטטיק מוביל את הפרסומת ללא חיזוק מבחוץ (כפי שהיה עם "מה קשור"), באמצעות ביצוע גרסה חדשה לשיר שלו ושל בן אל תבורי ונסרין קדרי, "חביב אלבי". ההפקה המושקעת מרובת משתתפים וצעדים תימניים, והתוצאה היא מקום ראשון בדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה לשבוע זה.

סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך מיוטיוב

הפרסומת האהובה ביותר שייכת לבנק הפועלים, אחרי שבשבוע שעבר היא הייתה הזכורה ביותר. נזכיר כי מדובר בפרסומת שעלתה במקור לפני כשמונה חודשים, וחזרה כעת לסיבוב נוסף. אירנה (ליאת הר לב) נכנסת לחדר השירותים בזמן מסיבה, כדי לנהל בסודיות שיחה עם החברה הילה קורח. הסיבה לשיחה: "נופר אומרת שיש לה בנקאי פרטי. מה היא רוטשילד? מה היא אלנבי?". קורח ממהרת להסביר לאירנה ולצופים מה מקבלים לקוחות הפועלים PRO, וכל שנותר הוא לצאת מהשירותים ולמצוא דרך להתפאר ביתרון.

ליאת הר לב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך מיוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא לא מותג מסחרי אלא ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. כ-7.1 מיליון שקל הושקעו בקמפיין הבחירות לכנסת - שייערכו בשבוע הבא - אשר כלל 26 סרטונים. התשדירים, שבחלקם מככבת רותם ישראל, התברגו במקום התשיעי בזכירות והשני באהדה.

לדברי סמנכ"ל גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם, "בשבוע שעבר ההשקעה של ועדת הבחירות המרכזית התפזרה בין מסרים רבים, והפרסומות נבלעו בשיח הציבורי. השבוע, כשהבחירות כבר ממש קרובות, התקציב גדל והמסר המרכזי נשאר פשוט: 'הבחירה שלך קובעת'. השילוב הזה הוכיח את עצמו, והמיקום הגבוה באהדה מעיד על החיבור של הצופים למסר".

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3 מיליון שקל, שייכת לכרטיס האשראי פליי קארד של מועדון הנוסע המתמיד. בקמפיין, שהתברג במקום השני בזכירות, מבצעת הפרזנטורית ניב סולטן את "טקס גזירת הכרטיס הישן", ובסיום מובטחת הטבה של 200 דולר לטיסות למצטרפים חדשים.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.9 מיליון שקל, שייכת למתחרה כאל, שנמצאת באוויר עם קמפיין לפליי אול, וכאן ההטבה למצטרפים החדשים עומדת על 150 דולר. הקמפיין, בכיכובה של גל מלכה המקריאה לצופים סיפור על נקודות וקווים, לא מתברג השבוע במדד.

לראשונה בתולדות המדד מתברגת בו פרסומת של כביסכל, בכיכובה של רותם אבוהב - הפרזנטורית בשנה וחצי האחרונות. מותג מוצרי הכביסה, שצבר תאוצה הודות לפעילות ברשתות החברתיות, נהנה מהכישרון וההומור של אבוהב ומתמקם שביעי בזכירות ושלישי באהדה.

ההשקעה מזנקת

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־61 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־85 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

הגופים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), לפ"מ (ועדת הבחירות המרכזית) ו־GOLAN+ (כביסכל)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.