תקציב הפרסום של ישראכרט עובר לאדלר חומסקי

1 תקציב הפרסום של ישראכרט מחליף ידיים | בלעדי

תקציב הפרסום של ישראכרט, בהיקף של כ-25 מיליון שקל, עובר למשרד אדלר חומסקי לאחר כשנתיים וחצי עם משרד ראובני פרידן.

בקיץ 2025 רכשה קבוצת דלק את השליטה בחברת כרטיסי האשראי, ובפברואר האחרון נכנס לתפקיד המנכ"ל איתמר פורמן. מאז בוצעו שורה של שינויים ארגוניים וניהוליים, בהם צמצום מספר חברי ההנהלה מ-12 ל-10. בנוסף נערכו מינויים בכירים, בהם של אייל בן חיים, לשעבר ראש החטיבה הבנקאית בלאומי, שמונה למשנה למנכ"ל וראש החטיבה העסקית; ואדר גורן שמונתה לסמנכ"לית דאטה, דיגיטל ושיווק.

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לפני כשנה הובילה גורן את מעבר פעילות הדיגיטל לאינטראקשן מקבוצת אדלר חומסקי, וכעת מוחלף גם משרד הפרסום. לדברי גורמים בענף ההחלטה נובעת מתוך רצון לרכז את פעילות הפרסום תחת קורת גג אחת, לצד הערכה רבה לראובני פרידן. נציין כי בשנות העבודה עם המשרד התברג המותג תדיר במדד הזכורות והאהובות, ובדירוג 15 המפרסמים שנכנסו הכי הרבה פעמים למדד ב-2025 הוא היה מותג כרטיסי האשראי היחיד (מקום 11).

איתמר פורמן / צילום: ענבל מרמרי

קבוצת אדלר חומסקי נמצא בבעלות של אייל חומסקי (70%), ושורה של בעלי מניות קטנים יותר שהם מנהלים בכירים בקבוצה. בין הלקוחות הגדולים של משרד הפרסום נמנים בנק דיסקונט, קבוצת כלמוביל, שטראוס ותמי 4, דלתא, yes ופלאפון, יפאורה תבורי ועוד.

בתחילת החודש נודע כי באדלר חומסקי שוקלים להכניס שותפים חדשים - הבנקים דיסקונט (כאמור, לקוח של המשרד) ולאומי (שעובד עם המתחרים במקאן ת"א), שעשויים להחזיק 30% במשותף לפי שווי מוערך של כחצי מיליארד שקל.

בראובני פרידן בחרו שלא להגיב.

2 מלונאות

דוד פתאל, מייסד ובעל השליטה בקבוצת פתאל, ורוני יצחקי מבעלי קבוצת יצחקי (בתמונה: השניים עם הזמרה ריטה), אירחו השבוע רבים מבכירי המשק לחגיגת ההשקה של מלון היוקרה The Yacht שנפתח בהשקעה של כמיליארד שקל במרינה בהרצליה. המלון עוצב בהשראת יאכטת פאר, וממוקם על מעין אי קטן בלב המרינה, והאירוע כלל קבלת פנים מול השקיעה ברופטופ המשקיף אל המרינה והים ומסיבה מסביב למתחם הבריכה.

דוד פתאל, מייסד ובעל השליטה בקבוצת פתאל, הזמרת ריטה ורוני יצחקי מבעלי קבוצת יצחקי / צילום: עזרא לוי

3 נדל"ן

חברת מימון הנדל"ן ארכימדס, בהובלת היו"ר ובעל השליטה אייל לפידות, ערכה אירוע ללקוחותיה במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו. אורחי החברה, המנהלת עסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, נהנו בין היתר מהופעתו של חנוך דאום, "החיים הם תקופה קשה". בין האורחים: יזם הנדל"ן יקי רייסנר, מנכ"לית ארכימדס טלי ריצ'מן ומנכ"ל רוטשטיין נדל"ן אבישי בן חיים.

יקי רייסנר, טלי ריצ'מן ואבישי בן חיים / צילום: גיא חמוי

4 רפואה

קרן "בוקסנבאום נטע", בראשות איש העסקים צבי נטע (יו"ר מכשירי תנועה), תרמה מכשיר MRI סימולטור מתקדם למרכז הרפואי רבין בלינסון השרון, בשווי של 5 מיליון שקל. התרומה תאפשר למרכז הרפואי שמוביל ד"ר איתן וירטהיים להקים מכון רדיותרפיה, ולפתח את מרכז דוידוף לסרטן.

לדברי נטע, "קרן בוקסנבאום נטע נוסדה ב-1972, ובמהלך השנים תרמה עשרות מיליוני שקלים לבתי חולים תוך התמקדות בנושא הסרטן. תרומה זו למרכז הרפואי רבין בלינסון תסייע רבות בהענקת טיפול רפואי מתקדם לחולי סרטן".

הענקת מכשיר ה-MRI סימולטור מתקדם למרכז הרפואי רבין בלינסון השרון / צילום: נטי לוי

5 אופנה

אחרי שלפני כשנה וחצי קיים תצוגת אופנה בשוק הכרמל, השבוע ערך המותג משכית תצוגה על גשר יהודית החוצה את נתיבי איילון. הגשר הפך למסלול שעליו צעדו 30 דוגמניות אשר הציגו את קולקציית הסתיו-חורף, והאירוע נחתם בבר היין החדש של השף חיים כהן (בתמונה עם אשתו סיגל, המנכ"ל ניר טל ואשתו המעצבת הראשית שרון טל).

השף חיים כהן עם אשתו סיגל, מנכ''ל משכית ניר טל ואשתו המעצבת הראשית שרון טל / צילום: אור גפן