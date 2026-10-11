דיסקונט ולאומי בוחנים השקעה במשרד הפרסום אדלר-חומסקי

זרועות ההשקעה של דיסקונט ולאומי בוחנות השקעה במשרד הפרסום הוותיק אדלר-חומסקי & ורשבסקי. על-פי ההערכות, דיסקונט קפיטל ולאומי פרטנרס ירכשו כ-30% ממניות המשרד לפי שווי של כחצי מיליארד שקל.

● בלעדי | תקציב של 100 מיליון שקל: אחד המכרזים הגדולים בפרסום הוכרע

● עסקת אלטשולר שחם-ווישור: מה יקרה לתקציבי הפרסום?

לאחר השלמת המהלך - שנמצא בשלבים ראשוניים וצפוי לכלול השקעה בחברה לצד רכישת מניות - צפוי איש העסקים אייל חומסקי להישאר בעל המניות הגדול. במקרה שהמהלך המסתמן יושלם, יחזיק חומסקי, שייסד את המשרד יחד עם שותפו ראובן אדלר ז"ל לפני שלושה עשורים, בכמחצית (50%) ממניות המשרד, כשביתר יחזיקו זרועות ההשקעה של הבנקים (30%) ובעלי מניות נוספים (20%).

במקרה שהמהלך ייצא לפועל, הרי שהוא צפוי לשקף לאדלר-חומסקי שווי כפול מזה שלפיו היא הונפקה לפני כ-20 שנה. בשנת 2007 השלימה החברה, שנשלטה באותה תקופה בידי אדלר וחומסקי, הנפקה ראשונית של מניותיה, לפי שווי של כ-225 מיליון שקל. אלא שכעבור שבעה חודשים, ולאחר שהמניה איבדה כמעט 45% מערכה, החליטו בעלי השליטה למחוק את מניות החברה מהמסחר באמצעות רכישת מניות הציבור.

אדלר-חומסקי הוקם בשנת 1996 בידי אייל חומסקי וראובן אדלר המנוח, והוא נחשב למשרד הפרסום השני בגודלו בארץ. כעבור שנתיים, בשנת 1998 רכשו השניים את משרד הפרסום ורשבסקי-פרייליך-דובב IMC מידי הפרסומאי שמואל ורשבסקי. בין התקציבים הבולטים של המשרד נמנים דיסקונט, מפעל הפיס, בזק, שטראוס, דלתא וכלמוביל.

שוק שמגלגל 4 מיליארד שקל

ברקע להשקעה, בשנים האחרונות מחזיקים המשקיעים המוסדיים, ובכללם זרועות ההשקעה של הבנקים שמשקיעים חלק מרווחי הבנק, בהרבה כסף פנוי - דבר שהוביל אותם לגוון את תיק ההשקעות שלהם. כך הגיעה הכניסה לענף המסעדות, וכעת מגיע תור ענף הפרסום, שמתאפיין בעסקים יציבים יחסית ובשוק סגור, שפועל ברובו בארץ בלבד.

נכון לתחילת 2025 גלגל שוק הפרסום כ-4 מיליארד שקל. מתוך זה, שתי הקבוצות שאחראיות לנתחים הגדולים ביותר הן מקאן תל אביב ואדלר-חומסקי, שמתחרות ביניהן על התקציבים המשמעותיים ביותר.

אדלר-חומסקי מטפל בתקציב הפרסום של דיסקונט, אחד הרוכשים המיועדים; ומקאן תל אביב מטפל בבנק לאומי, הרוכש המיועד השני. ככל הידוע, המהלך לא ישפיע על ניהול התקציבים - שהם מהגבוהים במשק.

רשימת עשרת משרדי הפרסום הגדולים בישראל מורכבת ברובה על-ידי כאלה השייכים לזרוע בינלאומית. על הרקע הזה בולט אדלר-חומסקי, שנמצא בבעלות של אייל חומסקי ושל מספר שותפים קטנים יותר.

נזכיר כי מטעם לאומי פרטנרס מוביל את המהלך ויקטור וקרט, שניהל את המחלקה המסחרית של קשת 12, כך שהוא מחזיק בהיכרות עמוקה עם רוב-רובם של משרדי הפרסום ועם הערך של אחד מהם. את דיסקונט קפיטל מנהלת מיכל קיסוס-הרצוג, שמונתה לתפקיד לפני מספר חודשים, לאחר תקופה של 5 שנים כמנכ"לית פועלים טק, זרוע ההייטק של בנק הפועלים.

מאדלר-חומסקי נמסר בתגובה: "הקבוצה בוחנת כל העת הזדמנויות להרחבת פעילותה והמשך צמיחתה".