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שיווק ופרסום תקציב של 100 מיליון שקל: אחד המכרזים הגדולים בפרסום הוכרע
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תקציב של 100 מיליון שקל: אחד המכרזים הגדולים בפרסום הוכרע

מקאן ת"א ימשיך לטפל בתקציב הפרסום של לוריאל פריז, הנחשב לאחד מהגדולים ביותר בישראל, ויוניברסל מקאן יובילו את רכש המדיה • גיתם BBDO ירחיב את חלקו במותג "לוריאל פריז"

גלית חתן 11:03
אלי שגיב, מנכ''ל לוריאל ישראל / צילום: פלג אלקלעי
אלי שגיב, מנכ''ל לוריאל ישראל / צילום: פלג אלקלעי

קבוצת לוריאל ישראל בחרה במקאן ת"א כמשרד הפרסום והמדיה שימשיך ללוות אותה גם בשלוש השנים הקרובות. גובה התקציב עומד על כ-100 מיליון שקל, והוא מהגדולים ביותר בשוק הישראלי.

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הבחירה המחודשת במקאן ת"א נשענת על היכולות האסטרטגיות והקריאייטיביות של המשרד, לצד יכולות הדאטה והטכנולוגיה - תחום שבלוריאל מאמינים ומשקיעים בו רבות. רכש המדיה ימשיך להתבצע באמצעות יוניברסל מקאן. במקביל, גיתם BBDO, שעד כה ניהל חלק מהפעילות הפרסומית של המותג "לוריאל פריז", ירחיב את חלקו במותג.

המכרז, שיצא לדרך בחודש ינואר, התנהל בהתאם לקריטריונים ולמדיניות הגלובלית של קבוצת לוריאל העולמית, כך שבין היתר, החברות המתמודדות בו היו חייבות להיות משויכות לגוף מדיה בינלאומי. בפועל, המשמעות היא שרק כמות מצומצמת של משרדים יכלו לקחת חלק במכרז. התחומים שנבחנו היו יכולות מדיה וקריאייטיב, לצד עבודה מבוססת דאטה, טכנולוגיה, חשיבה אסטרטגית ותפיסות חדשנות.

בראש מקאן ת"א עומדת המנכ"לית אתי עבדי, ובין התקציבים הבולטים של המשרד נמנים קבוצת לאומי, אל על, פליי קארד, תנובה, פרטנר, טורנדו, ביטוח ישיר, מכבי, יד2 ועוד.

משקיעים בדאטה

לוריאל, הנמנית על ארבעת המפרסמים הגדולים בעולם, פועלת בישראל בכל קטגוריות היופי המרכזיות, בהן טיפוח פנים וגוף, טיפוח שיער וצבעי שיער, איפור ובישום. הפורטפוליו שלה כולל מעל 20 מותגים חזקים, בהם לוריאל פריז, מייבלין ניו יורק, גרנייה, NYX, לנקום, איב סן לורן, ארמאני, וישי וקרסטס.

בנוסף לכך בוחנת החברה, שנמצאת ביותר מ-8,500 נקודות מכירה בישראל, הכנסה של מותגים בינלאומיים נוספים במטרה להגיע לקהלים חדשים, כמו דור ה-Z והסגמנט הגברי. בראשה הקבוצה, שנמצאת בצמיחה מתמשכת בישראל, עומד המנכ"ל אלי שגיב.

בשנים האחרונות מעמיקה לוריאל ישראל את השקעתה בדאטה ובטכנולוגיה מתקדמות. כך, למשל, החברה פועלת בזירות כמו גיימינג ו-GEO (קידום בכלי בינה מלאכותית), מטמיעה יכולות AI, ומרחיבה את יכולות המדידה והדאטה העצמאיות שלה, כחלק מהטרנספורמציה בפעילות השיווק והמדיה בישראל.