1 מה עושה ליעד אגמון בקמפיין של הפניקס אינווסט?

לפני כשנה החלה חברת הביטוח הפניקס לעלות בסדרה של פרסומות, שלא באמצעות משרד פרסום, שבהן מתנהלות לכאורה שיחות בין יועצי החברה לבין דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית. החודש עלתה סדרת סרטונים נוספת, הכוללת את העיתונאי לשעבר איתמר מינמר, בני הזוג מלי לוי ושמעון גרשון, מייסדות סיסטארז - וגם יזם ההייטק ליעד אגמון, שב-2019 מכר את הסטארט-אפ שלו דינמיק יילד למקדונלד'ס, תמורת כ-300 מיליון דולר.

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הרקע המקצועי של אגמון "נעלם" בתשדיר, שבו הוא מוצג כמי שאינו בטוח היכן כדאי לו להשקיע את כספו, ומגלה לראשונה כי בחברת הביטוח יוכל לקבל תשואה גבוהה יותר מזו של פיקדון בבנק.

"אני חושב שברור לצופים שאני משחק בפרסומת, וזה לא הדרך שבה אני מקבל ייעוץ כלכלי בחיים האמיתיים", אומר אגמון. "הסכמתי להשתתף כי הפניקס זה אחד המותגים החזקים בתחום בישראל (שבמקרה מנהלים גם לי את קרן הפנסיה), אז הרגשתי שזה מותג עם אמינות ושמרנות.

"בנוסף, אני יכול להזדהות, גם במצבי, עם הבעיה שהם מציגים בתסריט של כסף ששוכב בפק"מ, בעוד יש vehicles עם תשואות גבוהות יותר. זו לא המלצה ספציפית שלי על המוצר, אלא אמירה כללית. בתור בוגר החוג לקולנוע ומי שהתעסק בתחום בצעירותו, אני אוהב סטים של צילומים ואת התחום בכלל, אז אני שמח שהשתתפתי".

אין זו הפעם הראשונה שחברת ביטוח עולה בקמפיין בהשתתפות דמות מוכרת מהקהילה העסקית. לפני כארבע שנים כיכב היזם דובי פרנסס בקמפיין של הכשרה חברה לביטוח שקידמה פוליסת חיסכון, וכחודשיים קודם לכן הוא כיכב לצד דביר בנדק בקמפיין של בנק מזרחי טפחות לקידום פיקדון ליצ'י.

מחברת הפניקס לא נמסרה תגובה.

2 אלכוהול

חברת גלובל ווין אנד ספיריטס חתמה על הסכם מסחרי בהיקף של כ-25 מיליון שקל עם קבוצת NOX, המפעילה מסעדות, ברים ומועדונים בתל אביב. במסגרת ההסכם תהפוך גלובל לספקית האלכוהול המרכזית של הקבוצה, לאחר כ-15 שנות התקשרות עם ספק קודם.

קבוצת NOX, הפועלת משנת 2011, מפעילה בין היתר את המסעדות פופ אנד פופ, לולי, קאפלה ודה פקטו, לצד הבר אמש, ביר גארדן בשרונה והמועדונים אטלנטה ומורפיום. במסגרת ההתקשרות ישולבו בעסקי NOX מותגים שמשווקת גלובל, ובהם בלוודיר, גלנפידיך, ג'ק דניאלס, מואט אנד שנדון והנסי. הצדדים מתכננים גם שיתופי פעולה בתחום האירועים וקידום המותגים.

הבר קפלה / צילום: יואב גורין

במקביל, קבוצת NOX מתכננת להרחיב את פעילותה בשנת 2027, בין היתר באמצעות פתיחת מסעדה, בר ומתחם אירועים בפינת הרחובות מונטיפיורי ואלנבי בתל אביב, וההסכם יחול גם עליהם. בנוסף בוחנת הקבוצה את האפשרות להתרחב מחוץ לעיר.

3 אקדמיה

אגודת ידידי האוניברסיטה הפתוחה בארה"ב קיימה את ערב הגאלה השנתי שלה בניו יורק, שבמהלכו הוענק תואר דוקטור לשם כבוד לד"ר איליה סוצקבר, ממייסדי OpenAI (יחד עם סם אלטמן) - ומי שהחל את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה בגיל 13.

סוצקבר, שנולד ברוסיה ועלה לישראל בגיל חמש, הוא חלק מצוות המייסדים של OpenAI, שימש המדען הראשי של החברה והוביל את פיתוח סדרת מודלי GPT. ב-2024 ייסד יחד עם שני שותפים את Safe Superintelligence הפועלת לקידום פיתוח אחראי של בינה מלאכותית מתקדמת.

סוצקבר עם נשיא האוניברסיטה, פרופ' ליאו קורי / צילום: האוניברסיטה הפתוחה

נשיא האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' ליאו קורי, הדגיש במהלך הערב את תפקידה של האוניברסיטה בזיהוי ובטיפוח כישרונות, ואת חשיבות ההשכלה בעידן הבינה המלאכותית. "עתיד האינטליגנציה, המלאכותית והאנושית יעוצב בידי האנשים שאנו מחנכים היום. עם 50 שנות ניסיון, תוכן אקדמי משלנו ועשרות אלפי לומדים, האוניברסיטה הפתוחה נמצאת בעמדה ייחודית להוביל מודל חדש של השכלה גבוהה".

4 פרסום

פירמת השיווק Result, המתמחה בפרפורמנס ואסטרטגיה מותגית, מינפה את היכולות שלה לקמפיין עצמי בכיכובו של השחקן עידן אלתרמן בהשקעה של כחצי מיליון שקל (כולל ההפצה). מדובר בארבעה סרטונים המיועדים לכל פלטפורמות הדיגיטל, כאשר בראשון מביניהם שכבר עלה מגלם אלתרמן את משה המנסה לשוחח עם פרעה, במטרה לשפר ביצועים.

השחקן עידן אלתרמן בקמפיין של Result / צילום: צילום מסך מיוטיוב

בחצי השנה הקרובה יעלו שלושת הסרטונים הנוספים של הקמפיין הנוכחי, ולדברי המייסד תומר אורנשטיין, "אנחנו פונים ללקוחות שצריכים את אבן הדרך הבאה שלהם. לנו חשוב לבנות איתם את המותג, ולא רק לעשות קמפיין נקודתי".

5 קמעונאות

רשת "בייגל קפה", הכוללת 12 סניפים (ארבעה מתוכם בירושלים), יוצאת בצעד שכמעט מכפיל את פעילותה - ופותחת 8 סניפים חדשים בהשקעה של 8 מיליון שקל עד אמצע שנת 2027. שלושה מהסניפים כבר פועלים בקריית אונו, בחדרה ובפתח תקווה, וחמישה נוספים נמצאים בהקמה: בקניון TLV בתל אביב, במתחם ה-1000 בראשון לציון, בבית שמש, בבאר שבע ובחולון. הרשת הוקמה לפני כ-14 שנה, ונמצאת בבעלות של תומר ושמרית תותי. מלבד בתי קפה היא כוללת מעדנייה, וכן קונדיטוריה אמריקאית קלאסית.

סניף בייגל קפה קרית אונו / צילום: בייגל קפה