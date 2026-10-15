קרבות האוויר של כרטיסי האשראי בתחום התעופה שוב תופסים תאוצה, והשבוע מתברגות בטבלה שתי שחקניות: חברת כאל עם פליי אול, וחברת פליי קארד של הנוסע המתמיד.

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השחקנית השלישית, מקס, עלתה בקמפיין חדש ביום שלישי בערב, ולכן לא הספיקה להיכלל בסקר - אך גם היא יושבת על אותה נקודה (או נקודות) למחשבה. מדובר בפרסומת שנכנסת חזיתית בפליי קארד, עניין לא טריוויאלי אם לוקחים בחשבון שמקאן ת"א מטפל בשתיהן. במקס אומרים על כך שמדובר בשני צוותי עבודה שונים, בפליי קארד הפנו למקאן ת"א, וגם שם מציינים שמדובר ביחידות שונות במשרד.

בדירוג הזכירות, פליי קארד מובילה בפער: הפרסומת שבה הפרזנטורית ניב סולטן גוזרת את הכרטיס הישן, ולמעשה יוצרת ערמה של כרטיסים גזורים, מתברגת במקום השני, ומסתיימת במסר חד: "טסים. נקודה". במקום השישי נמצא הקמפיין של המתחרה פליי אול, שמגיב עם המסר "SORRY. נקודה", בנימוק ש"הנקודות לא מספיקות" לכרטיסי טיסה. בעזרת הפרזנטורים גל מלכה ומתן פרץ מועבר המסר שכדי לא להישאר בארץ "באותה נקודה", עדיף להיות אנשי הקו שממש עולים למטוס. האהדה לשתי הפרסומות היא בשיעור דומה.

הפרסומת הזכורה ביותר עלתה במקור לפני כשמונה חודשים, וחזרה השבוע לסיבוב נוסף - מדובר במסיבה שבה אירנה ננעלת בשירותים ומתקשרת לחברה הטלפונית הילה קורח, כי "נופר אומרת שיש לה בנקאי פרטי. מה, היא רוטשילד? מה, היא אלנבי?". קורח ממהרת להסביר לאירנה ולצופים מה מקבלים לקוחות הפועלים PRO, ולאור העובדה שהפרסומת רשמה הצלחה כבר בסיבוב הראשון, לא מפתיע שכך גם בסיבוב הנוכחי.

בגזרת הפרסומת האהובה ביותר מתברגת פעם רביעית ברציפות חברת הפניקס סמארט. מדובר בפרסומת שהיא חלק מקמפיין רחב, והפעם עם גרסאות מרובות של נהג המונית אשר (יובל סמו), שיחד מעבירות את המסר - "ברור שכולנו בהפניקס סמארט".

קמפיין הפניקס סמארט / צילום: צילום מסך

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עם 4.4 מיליון שקל. עם זאת, תשדירי הוועדה לא התברגו במדד.

"תקציב פרסום גבוה לא מבטיח בהכרח זכירות גבוהה, בדיוק כפי שזכירות נמוכה לא בהכרח מעידה על כישלון", מסביר סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם. "במקרה של ועדת הבחירות, ההשקעה הגבוהה בפרסום התחלקה בין מגוון גרסאות שעסקו בנושאים שונים, במטרה להעביר מידע חיוני לציבור, ולא התמקדה בהעברה של מסר מרכזי אחד בלבד".

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.3 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי כאל, עם קמפיין פליי אול; וההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.9 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס שעלה עם שמונה סרטונים שונים אשר מתוכם בלט סרטון גיבורי השנה 2026 עם שמעון פרץ.

קמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם The First (הפניקס סמארט), גיתם BBDO (בנק הפועלים) וגליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9)

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ-48 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-61 מיליון שקל השבוע

בני כמה הם נראים לכם?

בפרויקט הריזורט ליבינג SEA ONE לבני 60 ומעלה צילמו השבוע פרסומת חדשה עם צ'רלי בוזגלו (63) וזוהר שטראוס (54)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.