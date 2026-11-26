לפני כשנתיים וחצי הודיע בנק ישראל כי הבנקים יידרשו לתת הטבות ללקוחות בשווי 3 מיליארד שקל עד לאמצע 2027, בין היתר "על רקע הרווחיות הגבוהה" שלהם. מאז יצאה לדרך שורה של מהלכים יצירתיים, בהם חלוקת המניות של בנק הפועלים.

לאחרונה יצא הבנק במהלך לחלוקה שלישית במספר, אם כי בסכום נמוך יותר מהפעמיים הקודמות. המהלך מלווה בקמפיין חדש בכיכובן של אירנה (ליאת הר לב) והילה קורח. בתחילת הפרסומת הראשית מסבירה קורח לאירנה ולצופים כי הם עומדים להיות שותפים של הבנק, באמצעות אותה מניה, מה שגורם לאירנה להפליג בפנטזיות ("אני אטוס לטיבט לפגוש נזיר שתקן"). בסוף היא מודה שהמניה הכי טובה שלה היא קורח, ובפרסומת ההמשך היא כבר מודיעה: "מקווה שהם לא בונים על שותפה שקטה", וממחישה למי שבטעות לא הבין.

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הקמפיין מתברג מיידית במקום הראשון בזכירות והשני באהדה, ולפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ייתכן שגם היקף ההשקעה של הבנק תרם לכך - כ-2.5 מיליון שקל, ההשקעה השנייה בגודלה השבוע.

הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר הוא משרד התחבורה, עם כ-2.8 מיליון שקל עבור קמפיין "טכנולוגיה יכולה להציל חיים". ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב XPENG, עם כ-2.2 מיליון שקל שהושקעו בקמפיין לקידום הרכב החשמלי LO3 ומהפכת ה-REEV.

הפרסומת האהובה ביותר שייכת לחברת הפניקס סמארט ולנהג המונית "אשר" (יובל סמו), והיא ממשיכה קמפיין שרץ כבר יותר משנתיים. במרכז הקמפיין אשר לוקח נוסעים ממקום למקום ומנהל עמם שיחות משעשעות, שמסתיימות במסקנה "ברור שהפניקס".

יובל סמו בקמפיין הפניקס סמארט / צילום: צילום מסך מתוך יוטיוב

הפעם, במקום לשאול בקשר מי פנוי ברוטשילד, אשר בודק "מי פנוי להגיד לי כמה הוא חסך בהפניקס סמארט?", ומקבל תשובות מ"אשר 30", "אשר 14" ו"אשר 20" (שחסך מספיק ל-VAR לשש-בש) - כולן באותה שפה הומוריסטית אופיינית.

השבוע מתברגות בטבלה, לראשונה זה זמן רב, שלוש שחקניות מזון: עלית (מקום שלישי בזכירות), נוטלה (מקום שמיני) ואסם (מקום תשיעי). הפרסומת של עלית היא חלק מקמפיין רחב יותר שמבוסס על מותגים ותיקים, בין אם הם חוזרים לתמונה, או כמו במקרה הזה - עוברים שינוי (קל?).

הפרסומת נפתחת עם אחת המשפיעניות החזקות בישראל, ספיר אביסרור, כאשר הכרוז בסופרמרקט מודיע "בקרוב משנים את הנמס". הכוונה היא לקפה הידוע בעיקר כ"קפה חדר מורים" וכזה שפונה לקהל אדוק. אביסרור לוקחת ללב, הסופר הופך לזירת כאוס, ומשם הבשורה עוברת לסושיאל, לספריה, למקעקע ובחזרה לסופרמרקט עם הודעת הרגעה: הוא רק הופך ל"מיובש בהקפאה". האם הלקוחות הקבועים באמת יקבלו את השינוי? את זה אפשר יהיה לבחון על המדפים. במדד, הפרסומת מתברגת במקום החמישי באהדה.

ספיר אביסרור בקמפיין קפה עלית / צילום: צילום מסך מתוך יוטיוב

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 92 מיליון שקל, לעומת 93 מיליון שקל בשבוע שעבר.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם The First (הפניקס סמארט), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (פליי קארד).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.