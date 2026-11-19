הקו הפרסומי החדש של בנק מזרחי טפחות, שהושק בקיץ, ממשיך להוכיח את עצמו גם השבוע: גיה באר גורביץ', דביר בנדק וקפה ציון שוב כובשים את המקום הראשון בזכירות בדירוג גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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הפעם, שתי פרסומות היו באוויר: המקורית שבה באר גורביץ' משמשת בתפקיד כפול - גם כדומיניק וגם כמדריך "סנסאי יוחאי" - כדי לקדם את הצעת הבנק לממן ללקוחותיו חוגים לילדים בהיקף של אלף שקל בשנה; ופרסומת ההמשך, שבה בנדק מדווח לצופים על המימון שכבר ניתן לעשרות אלפי משפחות, ו"מראיין" ילדים על הספסל, כשהתשובות מסתכמות במילה אחת: "כיף".

הפרסומת האהובה ביותר, שבוע שלישי ברציפות, שייכת ל"ביטוח 9" ואודי כגן. האב המאותגר טכנולוגית יושב כאן על הספסל עם גביע גלידה ביד, ומפגין יכולות "מרשימות" של זיהוי זיופי AI. אז אמנם הטעות עם הבן עלולה לעלות לו בהלשנה לאשתו, אבל המסר הוא שלפחות בעניין הביטוח הוא לא יטעה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא פליי קארד, כרטיס האשראי של הנוסע המתמיד מבית אל על. היקף ההשקעה גבוה יחסית ומסתכם ב-5.1 מיליון שקל, עבור הקמפיין "טסים. נקודה".

בסרט הנוכחי פונה הפרזנטורית ניב סולטן ישירות לצופים, ומבקשת מהם לבחור: האם להיות בצד של אלה שטסים, או בצד של אלה שמקפיצים לנתב"ג. התשובה כמובן ברורה, ולצדה מגיעה שוב ההצעה למצטרפים חדשים - כרטיס טיסה חינם. הפרסומת מתברגת במקום השני בזכירות והשלישי באהדה.

ניב סולטן בקמפיין פליי קארד

אגב, הצעה דומה לכרטיס טיסה חינם מגיעה מכיוון המתחרה ישראייר - כלומר למצטרפים חדשים למועדון סופר פליי מקבוצת רמי לוי. כאן גם מציינים את היעדים - בהם מדריד, רומא וברלין - והפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה עומדת על כ-4 מיליון שקל ושייכת לקבוצת מגדל שעלתה בקמפיין משעשע עם הפרזנטורית נועה תשבי ועם כוכב התקופה חן רוטמן (טופז מה"פשוטע"). הפרסומת מבוססת על השיר "מונו" של שלומי סרנגה, רק שכאן המילה המובילה היא FOMO - מה שמרגיש כל מי שאינו חלק מעולם ההשקעות. הפרסומת מתברגת במקום השביעי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-3.7 מיליון שקל, שייכת לחברת המזון עלית שעלתה בשני קמפיינים: המהדורה הנוסטלגית, וקפה נמס מיובש בהקפאה. הקמפיין הנוסטלגי מבוסס על ההומאז' של עלית למוצרים הוותיקים שלה, שחלקם כבר נעלמו מהמדפים, וכעת חוזרים אליהם.

כמו בקמפיין של מגירת הממתקים, שעלה לפני כשנתיים וחצי, גם כאן השיר המוביל הוא "ריח של שוקולד" מהכבש השישה עשר של יהונתן גפן ז"ל. אלא שהפעם נמצאות במרכז סיטואציות המאפיינות ימים עברו (כמו האזנה לרדיו כדי לגלות את תוצאות המשחק בבלומפילד), ונראה כי הודות לרגש העז שהפרסומת מעוררת בצופיה היא מתברגת במקום השלישי בזכירות והשני באהדה.

קמפיין עלית

משקיעים יותר

ריבוי תוכניות הריאליטי מוביל לכך שלפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־91 מיליון שקל בשבוע שעבר, ל־93 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), באומן בר ריבנאי (עלית) ומקאן ת"א (פליי קארד)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.