בסוף אוגוסט השיק בנק מזרחי טפחות קו פרסומי חדש, שכולל את גיה באר גורביץ' כחיזוק לפרזנטור הוותיק דביר בנדק. קפה ציון נפתח, סדרת רשת חדשה יצאה לדרך עם קידומים בהפסקת הפרסומות - והשבוע דומיניק ודביר כובשים את המקום הראשון בזכירות בדירוג גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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בפרק הנוכחי מופיעה באר גורביץ' בתפקיד כפול, גם כדומיניק וגם כמדריך "סנסאי יוחאי", כאשר הבן הצעיר מגיע לשורה ארוכה של שיעורי ניסיון כי "זה חינם". העלילה נועדה לקדם מהלך יוצא דופן של הבנק, שבו הוא מציע לממן ללקוחותיו חוגים לילדים בהיקף של אלף שקל בשנה, או כמו שמגדירה זאת דומיניק: "שירות מניפיק".

הפרסומת האהובה ביותר, שבוע שני ברציפות, שייכת ל"ביטוח 9" ואודי כגן, למרות שאינה חדשה. היא נפתחת כשהאב המאותגר טכנולוגית יושב על הספסל עם גביע גלידה ביד, ומפגין יכולות "מרשימות" של זיהוי זיופי AI. "תראה איך עשו אותו הסינים... נראה כמו קובה חמוסטה", הוא אומר לחברו בזמן שיחת וידאו עם הבן. כמובן שהוא טועה בגדול, אבל המסר הוא שלפחות בעניין הביטוח הוא לא יטעה.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך מיוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, שני גופים אחראים במידה שווה להשקעה הגדולה ביותר השבוע: הן כאל והן וואן זירו השקיעו כ-3 מיליון שקל כל אחד. ואגב, שניהם גם עומדים בימים אלה בפני אפשרות מכירה.

במקרה של כאל, מדור בקמפיין שמעודד את הלקוחות לקחת הלוואה מחברת כרטיסי האשראי ולא מאחד הבנקים. הפרסומת קליטה במיוחד, הודות לביצוע חדש לשיר "הלא נודע" של דני סנדרסון, שהפך כאן ל"לא תודה" - והיא מתברגת במקום השלישי בזכירות. הפרסומת של הבנק הדיגיטלי קוראת לישראלים להשקיע דרך הבנק, ולקבל 200 דולר מתנה, והיא אינה מתברגת השבוע.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.8 מיליון שקל, שייכת למכבי שירותי בריאות, עם פרק חדש בסדרת החברות בבית הקפה. הפעם, הצופה נחשף לגרסה המבוגרת של יעל שרוני ויניב ביטון, בעוד שירה נאור שומרת על המראה הצעיר הודות לאפליקציית הלונג'ביטי של קופת החולים.

במקום השביעי והשמיני בדירוג הזכירות מתברגים שני מותגים שלרוב נעדרים מהטבלה: מותג הרכב יונדאי ומחסני חשמל, ששניהם שמים את הדגש על מבצעים והנחות. לדברי סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, אלי משולם, "המפרסמים הגיעו מוכנים לחודש המבצעים, נובמבר: ההשקעה בפרסומות מכירתיות בטלוויזיה עמדה השבוע על כ-10 מיליון שקל, כמעט פי ארבעה מהשבוע שעבר.

גל מלכה בקמפיין כאל / צילום: צילום מסך מיוטיוב

"מחסני חשמל הצליחה להיכנס לדירוג עם תקציב צנוע של פחות מ-300 אלף שקל, ורשמה שיעורי זכירות דומים ליונדאי, שההשקעה שלו בקמפיין עומדת על פי שישה בערך. בעונה עמוסה במבצעים, מסר אחד ברור - 'כל נובמבר הוא בלאק פריידיי' - עשה את העבודה".

זינוק בהשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום מזנקת מ־76 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־91 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), באומן בר ריבנאי (עלית) ומקאן ת"א (פליי קארד)

הסופגניות שבדרך

לקראת חנוכה, רולדין ואיש הפרסום צור גולן השיקו השבוע את המיקרו דרמה "לחיי הפחמימה" שכתב בר אלמליח ("הפשוטע"), וכוללת שמונה פרקים. לפרק הראשון יש יותר מ־600 אלף צפיות

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.