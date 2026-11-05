החות'ים אולי הפכו לזיכרון רחוק, אבל משחק המלים שמשתמש בהם כדי להשוות בין חוטים לסיבים אופטיים עדיין עובד על הצופים הישראלים - במיוחד כשזה כולל שימוש בשיר "חביב אלבי" של סטטיק, בן אל תבורי ונסרין קדרי. וכך, הפרסומת המושקעת של חברת פרטנר, באמצעות מקאן ת"א, מתברגת זה שבוע שלישי ברציפות במקום הראשון בדירוג הזכירות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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הפרסומת האהובה ביותר שייכת למותג שמכיר היטב את הפסגה, "ביטוח 9", גם אם בחודשים האחרונים לא בלט על המסך. למעשה, מדובר בפרסומת שעלתה לראשונה לפני כארבעה חודשים, וזכתה כעת לסיבוב נוסף. בפרק "הגלידה וה-AI", האב המאותגר טכנולוגית (אודי כגן) יושב על הספסל עם גביע גלידה ביד (הצופים כבר יודעים איך זה יסתיים), ומפגין יכולות "מרשימות" של זיהוי זיופים ב-AI.

"תראה איך עשו אותו הסינים, עם מפרצים בשיער", הוא אומר לחבר שלידו בזמן שיחת וידאו עם הבן. כמובן שהוא טועה בגדול, אבל המסר הוא שלפחות בעניין הביטוח הוא לא יטעה. ה"קובה חמוסטה" יציל אותו.

סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך מיוטיוב

שתי הפרסומות אינן חלק מההשקעות הגדולות ביותר השבוע. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, הגוף שאחראי להשקעה הגדולה ביותר הוא חברת התעופה אל על, עם כ-4.9 מיליון שקל עבור קמפיין "הדור הבא של חווית הטיסה", שבו מככב ליאור סושרד. כל מי שטס עם החברה בשנים האחרונות מכיר את סרטון הבטיחות שבו כיכב סושרד, והקמפיין הנוכחי מתייחס לכך ישירות. "שנים ראיתם אותי במטוסים, לפני כל המראה", הוא פונה לצופים, "אבל שנים גם אני רואה אתכם" - ואז ומפרט מה לא עבד עד כה, ומה יהיה בחוויה החדשה. הפרסומת מתברגת רביעית בזכירות.

ליאור סושרד בקמפיין אל על / צילום: צילום מסך מיוטיוב

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.5 מיליון שקל, שייכת למכבי שירותי בריאות, שעלתה עם פרק חדש בסדרת המפגשים של שלוש החברות - יעל שרוני, שירה נאור ויניב ביטון. הפרק, שנקרא "נדבר בעוד 30 שנה", נועד לקדם את אפליקציית הלונג'ביטי של קופת החולים - תחום שתופס תאוצה בשנים האחרונות, וגם המתחרים כבר הביאו להפסקת הפרסומות (מאוחדת והטורטלים, בקיץ האחרון). המסר לצופים ברור: בעידן שבו רחפנים יחליפו מלצרים תוכלו להיראות כמו זקנים או להיות חיוניים וצעירים. עכשיו תבחרו אם להיות מקופ"חים, או לא. הפרסומת מתברגת עשירית בזכירות, ושנייה באהדה.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.4 מיליון שקל, שייכת לבנק מזרחי טפחות שעלה עם פרק נוסף בסדרה של דומיניק ציון ובית הקפה הלא-ממש-מתפקד שלה. הפעם גיה באר גורביץ' מופיעה בתפקיד כפול, גם כדומיניק וגם כ"סנסנאי יוחאי", דמות משעשעת שהופכת את ה"פרק" למצחיק במיוחד. כל זה נועד לקדם מהלך יוצא דופן של הבנק, שבו הוא מציע לממן ללקוחותיו חוגים לילדים בהיקף של אלף שקל בשנה. הפרסומת מתברגת במקום השלישי בזכירות.

משקיעים פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־85 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־76 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ומקאן ת"א (אל על ומכבי שירותי בריאות)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.