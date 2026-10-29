ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום סטטיק ופרטנר לוקחים את הדאבל של הפרסומות הזכורות והאהובות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפרסומות הזכורות והאהובות

סטטיק ופרטנר לוקחים את הדאבל של הפרסומות הזכורות והאהובות

חברת התקשורת שבשבוע שעבר כיכבה "רק" בפסגת הזכירות, מובילה השבוע גם באהדה - כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה • המאבק על טיסות הישראלים ממשיך לככב, והפעם פליי קארד ופלייאול מתברגות עם רמת אהדה דומה

גלית חתן 18:34
סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין
סטטיק בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

זה לקח קצת זמן, אבל לא יותר מדי: הפרסומת החדשה והמקפיצה של פרטנר עם סטטיק לוקחת השבוע את הדאבל בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה - ומתברגת במקום הראשון לא רק בזכירות (כמו בשבוע שעבר) אלא גם באהדה.

10 מיליון שקל: היקף הפרסום בליל הבחירות היה נמוך מהשקעת הערוצים
מנו גבע או שלמה פילבר: במי בחרו הצופים?

הפרסומת, שנועדה לקדם את הסיבים האופטיים של החברה, מציעה גרסה עכשווית לשיר "חביב אלבי" ומבוססת על הדמיון בין המילים חוטים וחות'ים. ההפקה המושקעת מתאפיינת בריבוי משתתפים וצעדים תימניים, שמסייעים לה לכבוש כאמור את הפסגה.

עם זאת, שיעור הזכירות עומד על 5.5% בלבד, כמחצית מהממוצע החצי שנתי. ההסבר לכך, לדברי סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, הוא ש"השבוע שודרו בטלוויזיה יותר פרסומות וחסויות לעומת השבוע הקודם, ובמקרה כזה, הקשב של הצופים מתפזר - מה שמקשה על פרסומות לבלוט מעל אחרות".

השקעה גדולה בבחירות

גם השבוע, המאבק על הטיסות של הישראלים, וליתר דיוק על כרטיס האשראי שהם ישלפו מהארנק, ממשיך לככב - למרות ששתי השחקניות הגדולות ירדו מהאוויר כבר ב-20 וב-21 בחודש. פליי קארד וניב סולטן מתמקמים במקום הרביעי בזכירות, ופליי אול עם גל מלכה ומתן פרץ מתמקמים במקום העשירי. לעומת זאת, בכל הנוגע לאהדה הם נמצאים במיקומים צמודים (חמישי ושישי בהתאמה). המתחרה השלישי, סקיי מקס, לא מתברג בדירוג.

ניב סולטן בקמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין
 ניב סולטן בקמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

גל מלכה ומתן פרץ בקמפיין פלייאול / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין
 גל מלכה ומתן פרץ בקמפיין פלייאול / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עם כ-10.6 מיליון שקל (סכום גבוה למדי) שהושקעו ב-32 גרסאות קמפיין. מתוך זה, הגרסה המובילה הייתה "ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת" עם רותם ישראל, והיא מתברגת במקום התשיעי בזכירות והרביעי באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת לחברת פז שעלתה בקמפיין לרשת חנויות הנוחות yellow, שיוצאת בשיתוף פעולה עם חברת התעופה אל על. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת לבנק הבינלאומי שעלה בקמפיין טופ טרייד במטרה למשוך משקיעים צעירים - והפעם הצמיד לפרזנטור עידו רוזנבלום את הראפר פלד.

במקום השמיני מתברג הקמפיין העצמי של חברת הפניקס, שיצרה סדרה של פרסומות שבהן מתנהלות שיחות בין יועצי החברה לבין דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית. בין היתר, מדובר בעיתונאי לשעבר איתמר מינמר, בני הזוג מלי לוי ושמעון גרשון, מייסדות סיסטארז ויזם ההייטק ליעד אגמון - שנוכחותם מצליחה לייצר זכירות, אך הקמפיין נועל את טבלת האהדה, עם 2% בלבד.

שקט מצלמים

חברת הביטוח ליברה צילמה השבוע מספר פרסומות לאפליקציית Chik, בהשקעה של כמיליון שקל ובכיכובם של תומר קאפון ויעל שלביה.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום דומה לזו של השבוע שעבר, ומסתכמת ב־84.5 מיליון שקל

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (פרטנר), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ו־LEAD (בנק יהב).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.