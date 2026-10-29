סטטיק ופרטנר לוקחים את הדאבל של הפרסומות הזכורות והאהובות

זה לקח קצת זמן, אבל לא יותר מדי: הפרסומת החדשה והמקפיצה של פרטנר עם סטטיק לוקחת השבוע את הדאבל בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה - ומתברגת במקום הראשון לא רק בזכירות (כמו בשבוע שעבר) אלא גם באהדה.

● 10 מיליון שקל: היקף הפרסום בליל הבחירות היה נמוך מהשקעת הערוצים

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הפרסומת, שנועדה לקדם את הסיבים האופטיים של החברה, מציעה גרסה עכשווית לשיר "חביב אלבי" ומבוססת על הדמיון בין המילים חוטים וחות'ים. ההפקה המושקעת מתאפיינת בריבוי משתתפים וצעדים תימניים, שמסייעים לה לכבוש כאמור את הפסגה.

עם זאת, שיעור הזכירות עומד על 5.5% בלבד, כמחצית מהממוצע החצי שנתי. ההסבר לכך, לדברי סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה, הוא ש"השבוע שודרו בטלוויזיה יותר פרסומות וחסויות לעומת השבוע הקודם, ובמקרה כזה, הקשב של הצופים מתפזר - מה שמקשה על פרסומות לבלוט מעל אחרות".

השקעה גדולה בבחירות

גם השבוע, המאבק על הטיסות של הישראלים, וליתר דיוק על כרטיס האשראי שהם ישלפו מהארנק, ממשיך לככב - למרות ששתי השחקניות הגדולות ירדו מהאוויר כבר ב-20 וב-21 בחודש. פליי קארד וניב סולטן מתמקמים במקום הרביעי בזכירות, ופליי אול עם גל מלכה ומתן פרץ מתמקמים במקום העשירי. לעומת זאת, בכל הנוגע לאהדה הם נמצאים במיקומים צמודים (חמישי ושישי בהתאמה). המתחרה השלישי, סקיי מקס, לא מתברג בדירוג.

ניב סולטן בקמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

גל מלכה ומתן פרץ בקמפיין פלייאול / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עם כ-10.6 מיליון שקל (סכום גבוה למדי) שהושקעו ב-32 גרסאות קמפיין. מתוך זה, הגרסה המובילה הייתה "ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת" עם רותם ישראל, והיא מתברגת במקום התשיעי בזכירות והרביעי באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת לחברת פז שעלתה בקמפיין לרשת חנויות הנוחות yellow, שיוצאת בשיתוף פעולה עם חברת התעופה אל על. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת לבנק הבינלאומי שעלה בקמפיין טופ טרייד במטרה למשוך משקיעים צעירים - והפעם הצמיד לפרזנטור עידו רוזנבלום את הראפר פלד.

במקום השמיני מתברג הקמפיין העצמי של חברת הפניקס, שיצרה סדרה של פרסומות שבהן מתנהלות שיחות בין יועצי החברה לבין דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית. בין היתר, מדובר בעיתונאי לשעבר איתמר מינמר, בני הזוג מלי לוי ושמעון גרשון, מייסדות סיסטארז ויזם ההייטק ליעד אגמון - שנוכחותם מצליחה לייצר זכירות, אך הקמפיין נועל את טבלת האהדה, עם 2% בלבד.

שקט מצלמים

חברת הביטוח ליברה צילמה השבוע מספר פרסומות לאפליקציית Chik, בהשקעה של כמיליון שקל ובכיכובם של תומר קאפון ויעל שלביה.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום דומה לזו של השבוע שעבר, ומסתכמת ב־84.5 מיליון שקל

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (פרטנר), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ו־LEAD (בנק יהב).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.