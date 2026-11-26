1 בחזרה לניינטיז: האחים אמיר משיקים מחדש את "היפר נטו". מה צפוי?

עם פרסום דוחות הרבעון השלישי, התברר ששופרסל מחזירה לחיים מותג שרבים מהצרכנים הישראלים זוכרים משנות ה-90: היפר נטו. קבוצת הקמעונאות שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר מתכננת להקים רשת מוזלת תחת המותג הוותיק, שתמנה בשלב הראשון כ-20 סניפים ברחבי הארץ. חלקם יהיו סניפים קיימים של שופרסל שיעברו הסבה, ואחרים ייפתחו במיקומים חדשים. הסניף הראשון ייפתח בשבועות הקרובים בקריית מוצקין.

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זו הפעם השנייה שהאחים אמיר שולפים מותג מהעבר של שופרסל, לאחר שהחזירו לפעילות את רשת יוניברס, המונה כיום 31 סניפים. בעוד שבעבר פעלה שופרסל לאחד את הרשתות השונות שלה תחת שם אחד, האחים אמיר הולכים בכיוון ההפוך, ומגדילים את מספר הרשתות שמפעילה הקבוצה, במטרה לפנות לקהלים שונים.

בשופרסל מתכננים להתאים את מגוון המוצרים בהיפר נטו לקהל המקומי בכל אחד מהסניפים, ולהתחרות באמצעות המחיר. עם זאת, בקבוצה טרם חשפו מה יבדל את הרשת החדשה מבחינת המחירים ומגוון המוצרים משופרסל דיל ומיוניברס, שגם הן פועלות בסגמנט הדיסקאונט (אך מתאפיינות בסניפים גדולים יותר).

הקמת הרשת מגיעה על רקע התחרות המתעצמת בשוק המזון. לצד רשתות הדיסקאונט הגדולות, ובראשן רמי לוי, אושר עד ויוחננוף, גם שחקניות קטנות יותר מרחיבות בשנים האחרונות את פריסת הסניפים שלהן. מבחינת שופרסל, היתרון בהקמת רשת נפרדת הוא האפשרות להתחרות בצורה אגרסיבית יותר על המחיר גם בסניפים בינוניים בגודלם.

ההכרזה על המהלך באה, כאמור, יחד עם דוחות הרבעון השלישי, שמהם עולה כי הרווחיות התפעולית של שופרסל נשחקה, וכי שינויים במערך ההפצה פגעו במכירות האונליין. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב־130 מיליון שקל, לעומת 152 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

2 שיווק

לאחר פיילוט מוצלח, רשת סופר פארם משיקה את Jukee - מערכת מוזיקה ופרסום המבוססת על בינה מלאכותית, שהופכת את הרמקולים בסניפים לערוצי פרסום אודיו חכמים, המנוהלים בזמן אמת ובאופן פרוגרמטי. המערכת יכולה לשמש גם כערוץ מדיה פרסומי למותגים הנמכרים ברשת, מה שירחיב את פעילות הריטייל מדיה שלה.

לדברי שון קופלר, מנהל החדשנות בסופר-פארם אונליין, "הטמעת Jukee מאפשרת לנו להפוך את האודיו בסניפים לערוץ מדיה חכם, המשלב בין מוזיקה מבוססת AI לבין פרסום ממוקד ומדיד. זהו צעד נוסף ביצירת חוויות ייחודיות בסניפים ובהענקת ערך ללקוחות, למותגים ולסופר-פארם".

סופר פארם / צילום: אייל טואג

3 רפואה

ההסתדרות הרפואית יוצאת בקמפיין תמיכה בעובדים הערבים במערכת הבריאות, בשם "יהודים וערבים יחד מצילים חיים", שבמסגרתו הוצבו 250 שלטים ניידים עם המסר המאחד, וחולקו עשרות אלפי סיכות תואמות לצוותים הרפואיים.

על השילוט מופיעים ארבעה רופאים שהכירו במהלך ההתמחות והפכו גם לחברים טובים: ד"ר סאלח ח'לאילה וד"ר יהודית קובו שוחט, מלשכת הבריאות המחוזית בת"א; וד"ר מוחמד אגבריה וד"ר יאיר גולדהכט, מתמחים ברפואת משפחה משירותי בריאות כללית.

יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, קרא למנהלי בתי החולים וקופות החולים להירתם למהלך, כדי להעביר מסר ברור של סולידריות בין כלל הצוותים הרפואיים.

קמפיין תמיכה בעובדים הערבים במערכת הבריאות, בשם ''יהודים וערבים יחד מצילים חיים'' / צילום: ההסתדרות הרפואית

4 מינויים חדשים

סא"ל אלה כחלון משולם, 34, מונתה למנכ"לית מועדון "חבר". עד לאחרונה כיהנה כראש ענף האיכות וחוויית השירות באט"ל.

סא''ל אלה כחלון משולם / צילום: שחר פליישמן

עומרי סלנר מונה לראש אגף דוברות ברשות הטבע והגנים.

לירון טמיר לוי, לשעבר מנכ"לית יומנז ישראל, תוביל את Mami Team - פלטפורמת המשפיעניות של מועדון הצרכנות שהקימה מעיין אדם.