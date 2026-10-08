לאט אבל בטוח, הפרסומת של הפניקס סמארט עם נהג המונית אשר (יובל סמו) מפלסת את דרכה לא רק לפסגת האהדה, אלא גם לראש הזכירות - והשבוע היא לוקחת את הדאבל.

הפרסומת היא חלק מקמפיין שרץ כבר שנתיים, ובו אשר לוקח נוסעים ממקום למקום ומנהל עמם שיחות משעשעות, עם חידוש באסטרטגיה, שמדברת כעת על "ברור שהפניקס". בפרסומת העכשווית הדגש הוא על הטבות בביטוח נסיעות לחו"ל, לרגל חופשות החגים. לצד הנוסע האקראי בתוך המונית, אשר פוגש מחוץ לחלון גרסאות של עצמו, וגם מולן הוא משתמש באותו הומור מוכר שעובד היטב על הצופים.

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במקום השלישי והחמישי בזכירות נמצאות החברות המתחרות, ביטוח ישיר וביטוח 9 בהתאמה. גם הן עלו בפרסומות לא חדשות, אך כאלה שמבוססות על שפה פרסומית עקבית ויציבה - מה שמסייע לייצר זכירות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא מותג הניקיון טאצ', עם כ-2.4 מיליון שקל עבור הקמפיין המשעשע "טאצ' קטן והבית מושלם".

מדובר בקמפיין בהובלת הפרזנטורית מירן בוזגלו, ובהשתתפות רבים מבני משפחתה (אימה, הבעל מאור בוזגלו וארבעת הילדים). שורה של פעלים חדשים - לתרס, לתרסס, לברזז, וגם לברך במשמעות שונה לגמרי - מלווים את המשפחה שמנקה את הבית כל הלילה, לקראת בואה של המנקה. "סורי על הבלגן", פותחת בוזגלו את הדלת בבוקר. והתוצאה: הפרסומת מתברגת במקום השישי בזכירות.

מירן בוזגלו בקמפיין טאצ' / צילום: צילום מסך

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת לכלמוביל, שעלתה בקמפיין לימי המכירות המיוחדים שהתקיימו בסוכות. מדובר בקמפיין לא-חדש, בכיכובו של הפרזנטור רשף לוי, ובו הוא מגייס את המשפחה לחכות כל הלילה (כן, גם אצלם לא ישנים כמו שצריך) מחוץ לאולם המכירות של חברת המכוניות. הפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת לנגב קרמיקה שעלתה בקמפיין "הופכים חלום לבית" עם האדריכל אילן פיבקו.

במקום השמיני בזכירות מתברגת הפרסומת החדשה בסדרה (יש שלוש) של סנו עם יוצר הרשת קובי אדרי (יאבלולו שמבלולו). גם כאן מככב המשפט המזוהה עמו, "קשה? לא קשה" (לקרוא באינטונציה הנכונה, ואז להכין קפה) - כי מה שטוב לבישול באינסטגרם ובטיקטוק, טוב גם לאנטי קאלק ולניקיונות במטבח.

קמפיין ישראייר / צילום: צילום מסך

את העשירייה סוגרת הפרסומת החדשה של חברת התעופה ישראייר, שחזרה למסך אחרי היעדרות רבת שנים. הפרסומת מקדמת את הקו החדש לניו יורק, כשברקע השיר "שמיים" של יגאל בשן ז"ל, והדגש הוא על הישראליות, האכפתיות - והעברית. על רקע אירועי החודש האחרון, נראה שזה ממש מתבקש.

ההשקעה צונחת

השפעות חול המועד סוכות ניכרות: לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ-63 מיליון שקל לפני החג, ל-48 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם The First (הפניקס סמארט), מקאן ת"א (אסם) וגליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9).

קרבות אוויר

המאבק על הלקוחות חובבי הטיסות נמשך, ופלייאול עולים בקמפיין שנכנס ישירות במדיניות הנקודות של המתחרים.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית