1 הישראלים שמככבים בדירוג המלונות של המזרח התיכון

שני מלונות ישראלים דורגו ברשימת המלונות המובילים במזרח התיכון לשנת ,2026 של מגזין התיירות הבינלאומי קונדה נסט טרוולר. במקום 11 נמצא דיוויד קמפינסקי ת"א שנפתח ב-2022, ובמקום ה-12 דורג מלון דה נורמן תל אביב שנפתח ב-2014 (בתמונה). הרשימה כוללת גם מלונות מאיחוד האמירויות, קטאר, עומאן, ירדן וערב הסעודית, ובמקום הראשון נמצא מלון The Lana שבדובאי.

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לדברי ירון ליברמן, מנכ"ל דה נורמן, "להיכלל ברשימת המלונות המובילים במזרח התיכון של Condé Nast Traveler , לצד מלונות מהיוקרתיים והמוערכים בעולם, הוא כבוד גדול עבורנו והכרה משמעותית בעשייה של כל הצוות. בתקופה שבה המלונאות הישראלית מתמודדת עם אתגרים חסרי תקדים, אנחנו גאים להמשיך לייצג את ישראל בזירה הבינלאומית".

2 דואגים לתושבי הדרום

קרן רש"י, המקדמת שוויון חברתי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, משתפת פעולה עם קבוצתtoMix : השתיים יציעו לתושבי יישובי הדרום והעוטף כרטיסים מוזלים להופעה של שלמה ארצי (22.10), שתתקיים בפארק אשכול. "אנחנו רוצים להעניק לתושבים ערב של מוזיקה, שמחה ורגע של נשימה", אומרים ב-toMix, "ושלמה ארצי הוא האמן הנכון ביותר למפגש המיוחד הזה".

שלמה ארצי / צילום: שגיא ברגר

3 קניונים

עם השקת הקומה החדשה, בקניון הזהב יוצאים בקמפיין חדש בהשקעה של 5 מיליון שקל ובהובלת הפרזנטורית מירן בוזגלו. לגלובס נודע כי בוזגלו תקבל עבור הקמפיין כחצי מיליון שקל. הקומה החדשה, שהוקמה בהשקעה של כ-100 מיליון שקל, משתרעת על 12 אלף מ"ר וכוללת 30 חנויות.

מירן בוזגלו / צילום: יח''צ קניון הזהב

4 פרסום בגיימינג

חברת החשמל מרחיבה את פעילותה בתחום הגיימינג: אחרי שהשיקה משחק ברובלוקס, כעת היא משיקה בפורטנייט מתחם אינטראקטיבי בשם "אתגר גיבורי הבטיחות". המטרה: ללמד ילדים ובני נוער לזהות סכנות חשמל באמצעות משחק, משימות וסימולציות עם שני ה"פרזנטורים" הוותיקים של החברה, שקע ותקע. המתחם פותח בשיתוף הסטארט-אפ ReachPlayers.

חברת החשמל מרחיבה את פעילותה בתחום הגיימינג / צילום: באדיבות חברת החשמל

5 מינויים חדשים

מלי לבייב בנימיני מונתה מנכ"לית סיגמא ניהול תיקים של בית ההשקעות סיגמא-קלאריטי.

מלי לבייב, סמנכ''לית פסגות / צילום: מושיק ברין

רוני וויזר מונתה לסמנכ"לית השיווק של רשת מלונות פרימה, ואורן בוטבול מונה לסמנכ"ל המכירות. השניים יחליפו את חיים דוק, שמסיים 25 שנים ברשת.

עו"ד דקלה סיתי מאיר מונתה למנכ"לית עמותת איל"ן, לאחר שמונה שנים כיועצת המשפטית וכסמנכ"לית המדיניות בעמותה.

ניסים בוגנים, 48, מונה למנכ"ל טאואר פתרונות השקעה מתקדמים, מבית מגדל שוקי הון.

ניסים בוגנים / צילום: מגדל שוקי הון

צבי לנדו, מנכ"ל סולאראדג' לשעבר, מונה ליו"ר אפולו פאוור, המפתחת ומייצרת יריעות סולאריות גמישות.

פרופ' רפאל ברכאן מונה לנשיא HIT מכון טכנולוגי חולון. עד כה כיהן כסגן הנשיא לחדשנות יזמות ובינלאומיות.