הסכסוך בצמרת רשת חצי חינם מוביל כעת גם לטלטלה בהנהלת החברה: לגלובס נודע כי מנכ"לית הרשת, אורית שלום-בג, מסיימת את תפקידה לאחר 26 שנים בחברה, על רקע העימות החריף בינה לבין שותפה לבעלות, מוטי קופרלי. העזיבה מגיעה כשלושה חודשים לאחר ששלום-בג הגישה תביעה נגד קופרלי ונגד יתר בעלי המניות בחברה, בטענה לקיפוח זכויותיה בניהול הרשת.

עזיבתה של שלום-בג היא ההתפתחות המשמעותית ביותר עד כה בסכסוך בין המשפחות, שהקימו יחד את חצי חינם לפני קרוב לארבעה עשורים. אלא שסיום תפקידה של שלום-בג כמנכ"לית לא מסיים את הסכסוך - וגם לא את השותפות העסקית בין הצדדים.

שלום-בג עדיין מחזיקה בכשליש ממניות הרשת, ולפי מידע שהגיע לידי גלובס, ההערכה היא כי מבנה ההחזקות הנוכחי בחברה לא יוכל להימשך בתום ההליך המשפטי. אחד התרחישים המרכזיים שעל הפרק הוא מכירת חלקה של שלום-בג למשפחת קופרלי.

המשמעות היא שההליך המשפטי, שהחל סביב טענות לקיפוח זכויותיה של שלום-בג בניהול החברה, עשוי להפוך בפועל למנגנון שבאמצעותו תפורק השותפות שנמשכה עשרות שנים.

עם זאת, נכון לעכשיו אין בין הצדדים הסכמה על מתווה פרידה, על מחיר או על זהות הצד שירכוש את מניות האחר, והדברים צפויים להתברר במסגרת ההליך המשפטי או בפשרה שתושג במהלכו.

מהתביעה נגד השותפים לעזיבת תפקיד המנכ"לית

שלום-בג, בתו של זקי שלום ז"ל, שהקים את הרשת יחד עם קופרלי, ממלאת תפקידים בכירים בחצי חינם כבר 26 שנים. במשך השנים היא הייתה אחת הדמויות המרכזיות בניהול החברה, שהתפתחה לרשת קמעונאות בעלת שמונה סניפים באזור המרכז והשפלה, לצד פעילות נדל"ן בהיקף משמעותי. כעת, דווקא כשהמאבק על עתיד הבעלות ברשת נמצא בעיצומו, שלום-בג מסיימת את תפקידה הניהולי.

כאמור, לפני כשלושה חודשים הגישה שלום-בג תביעה נגד קופרלי ונגד יתר המחזיקים בחצי חינם, ובה טענה לקיפוח זכויותיה בהנהלת החברה. בכתב התביעה תוארו, בין היתר, מהלכים שלטענתה בוצעו באופן חד-צדדי על-ידי קופרלי, לצד ויכוחים קולניים ואף טענות לאלימות פיזית. בסביבת משפחת קופרלי דוחים את הדברים מכל וכל, וטוענים כי מדובר בטענות חסרות שחר, וכי חלק מהתיאורים נועדו להעצים את חומרת הסכסוך.

בסוף החודש צפויה משפחת קופרלי להגיש את כתב ההגנה, ולאחר מכן ייכנס ההליך לשלב הבא. לנוכח היקף הפעילות המשותפת והמורכבות הכרוכה בפירוק היחסים בין המשפחות, גורמים המכירים את הפרטים מעריכים כי לשני הצדדים עשוי להיות אינטרס להגיע בסופו של דבר לפשרה, במקום לנהל הליך משפטי ממושך. פשרה כזו תצטרך לתת מענה לא רק לשליטה בחצי חינם, אלא גם לנכסים ולעסקים נוספים שבהם מחזיקות המשפחות במשותף.

המשקיעים שגיששו והחוב של הרשת

האפשרות לשינוי בהרכב הבעלות בחצי חינם כבר עלתה בחודשים האחרונים. בגלובס נחשף כי על רקע המתיחות בצמרת החברה נעשו ניסיונות לעניין משקיעים ברשת. בין השמות שעלו היו הראל ויזל, מנכ"ל ומבעלי קבוצת פוקס, וצבי ויליגר, מבעלי ויליפוד, שגיששו באופן ראשוני לגבי אפשרות לעסקה. באותה עת נבחנה הכנסת משקיע שירכוש 20%-50% ממניות הרשת, לפי שווי של 3.2-3.5 מיליארד שקל כולל החוב.

המתווה שנבחן אז כלל אפשרות לשלב בין רכישת מניות מבעלי החברה לבין הזרמת הון לחצי חינם, בין היתר במטרה להפחית את המינוף, לממן את המשך פיתוח הקבוצה ואף לסלול בעתיד את הדרך לשוק ההון. קודם לכן נעשה בחברה ניסיון לקדם גיוס אג"ח בבורסה, אך הוא לא הבשיל.

על רקע ההתפתחויות האחרונות, האפשרויות הללו מקבלות כעת משמעות אחרת: כניסת משקיע חיצוני, הנפקה או עסקה בין שתי המשפחות עשויות להפוך גם לכלי שבאמצעותו תוסדר הפרידה.

גם שאלת החוב ניצבת ברקע. לפי נתונים שנכללו בתביעה שהגישה משפחת שלום, בסוף הרבעון הראשון של השנה הסתכמו ההלוואות של קבוצת חצי חינם לבנקים ולגורמים אחרים בכ-828 מיליון שקל, בעוד שסך ההלוואות של כלל עסקי המשפחות עמד על כ-1.2 מיליארד שקל. בתביעה נטען גם כי עלויות המימון השנתיות של חצי חינם מגיעות לכ-120 מיליון שקל.

במשפחת קופרלי דוחים את טענות משפחת שלום בנוגע לאופן ניהול הקבוצה, וטוענים כי פעילותה יציבה ומנוהלת באופן מקצועי.

הפרידה, אם אכן תצא לפועל, מורכבת יותר מחלוקת מניותיה של רשת המרכולים בלבד. לצד חצי חינם מחזיקות המשפחות גם בחברת הנדל"ן קופרלי ושלום השקעות, שהוקמה לפני כשני עשורים ומחזיקה בנכסים משותפים.

היחסים העסקיים בין הצדדים החלו עוד ב-1989, אז הקימו זקי שלום ומוטי קופרלי את חצי חינם. המתיחות בין המשפחות החלה עוד לפני מותו של שלום באוגוסט 2025, אך מאז החריפה עד לעימות המשפטי הנוכחי.

כעת, עם עזיבתה של שלום-בג, מסתיים למעשה הפרק הניהולי המשותף, בעוד שהמאבק על עתיד הבעלות ברשת עוד רחוק מהכרעה.

מאורית שלום-בג לא נמסרה תגובה לדברים.