פנינו לכל המפלגות שעברו את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד. התשובות מסודרות לפי סדר א'-ב' של שם המפלגה. לא השיבו: הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

מערכת הבחירות הנוכחית מתקיימת בתקופה שבה הסוגיות הכלכליות נוגעות כמעט בכל משק בית, עסק ורשות מקומית. יוקר המחיה, סדרי העדיפויות בתקציב המדינה, התחרות בשווקים, משבר הדיור והעומס בכבישים אינם נושאים שוליים במערכת הבחירות - אלא שאלות שנוגעות ישירות לאיכות החיים ולכיוון שאליו תצעד הכלכלה בשנים הקרובות.

כמעט כל החלטה שתתקבל אחרי הבחירות תורגש בכיס: בגובה המסים, במחירי המזון והדיור, בזמינות התחבורה הציבורית ובהיקף השירותים שהמדינה מספקת. לכן החלטנו להעמיד את הנושאים הללו במרכז, ולבקש מהמפלגות המתמודדות בבחירות להציג בפני הציבור תשובות ברורות ומנומקות.

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מה שאלנו?

לשם כך גיבשנו שאלון כלכלי הכולל 18 שאלות על הסוגיות הבוערות שעל סדר היום. השאלות עוסקות בחמישה תחומים מרכזיים: יוקר המחיה, תקציב, שווקים, נדל"ן ותחבורה. הן נבחרו לאחר שבחנו את המחלוקות המרכזיות שמלוות את המשק ואת ההחלטות שהממשלה הבאה צפויה לקבל כבר בתחילת דרכה. ביקשנו לבחון לא רק כותרות והצהרות כלליות, אלא את העמדות המעשיות של המפלגות ביחס לצעדים מוגדרים: מה הן מתכוונות לקדם, למה הן מתנגדות ואילו שיקולים מנחים אותן. המטרה הייתה לתרגם דיון כלכלי מורכב לשאלות ממוקדות, בלי לוותר על האפשרות להסביר את התשובה.

בגיליון הנוכחי אנחנו מציגים את תשובות המפלגות ל־15 מתוך 18 השאלות - כשהמפלגות יופיעו בסדר אלפביתי. בכל אחת מהן נדרשה כל מפלגה להשיב תחילה בעד או נגד, ולאחר מכן להסביר את עמדתה. הדרישה לתשובה ברורה נועדה לצמצם ככל האפשר ניסוחים עמומים והתחמקויות, ואילו ההסבר מאפשר להבין את ההיגיון שמאחוריה. המבנה האחיד מאפשר לקוראים להשוות בין המפלגות באופן ישיר: לזהות במה הן מסכימות, היכן עוברות המחלוקות ביניהן ומהם הנימוקים שעליהם נשענת כל עמדה. בעמודים הבאים אפשר יהיה לקרוא את ההסברים המלאים ולבחון אם מאחורי התשובה הקצרה עומדת מדיניות סדורה, אילו הסתייגויות מציבה כל מפלגה ומה עשויות להיות המשמעויות המעשיות של בחירותיה.

למי פנינו?

את השאלון שלחנו לכל המפלגות שעוברות בסקרים את אחוז החסימה. בסך הכול פנינו ל־13 מפלגות, ומתוכן תשע העבירו לנו את תשובותיהן. ההיענות הרחבה מלמדת שגם בעיצומה של מערכת בחירות, רוב המפלגות מצאו לנכון להקדיש זמן לגיבוש עמדה מפורטת בשורה של נושאים כלכליים מורכבים. עם זאת, הנתונים המוצגים בפרויקט משקפים רק את עמדותיהן של המפלגות שבחרו להשתתף ולהשיב. עצם המענה - או היעדרו - הוא חלק מהתמונה שאנחנו מבקשים להציג: עד כמה מוכנות המפלגות לפרט את תוכניותיהן, להתמודד עם שאלות ממוקדות ולהתחייב לעמדה שאפשר יהיה לחזור אליה ולבחון אותה גם לאחר הבחירות.

השאלון לא נועד לסכם את כל התוכניות הכלכליות של המפלגות, וגם לא לבדוק כמה יעלה לממש אותן. הוא נועד לעשות משהו בסיסי יותר: לשים את העמדות זו לצד זו, להבהיר את נקודות המחלוקת ולעזור לקוראים להבין מה מציעה כל מפלגה - וגם על אילו שאלות היא עדיין לא נותנת תשובה ברורה. זוהי נקודת פתיחה, לא נקודת סיום. התשובות יכולות לשמש בסיס לבחינה נוספת של ההבטחות, של סדרי העדיפויות ושל הפער האפשרי בין הדברים שנאמרים לפני הבחירות לבין ההחלטות שמתקבלות אחריהן.

בימים שבהם הדיון הפוליטי מתנהל לא פעם בסיסמאות, ביקשנו להחזיר את השיחה אל ההכרעות הענייניות עצמן. לשאלון יש מטרה כפולה: גם לצייד את הבוחרים במידע, וגם לדרוש מהמפלגות לקחת אחריות על המדיניות שהן מציעות. לא כל תשובה תספק את כולם, ולא כל מחלוקת ניתנת להכרעה בשאלון. אבל עצם הנכונות להשיב, לנמק ולהעמיד עמדה לבחינה היא חלק מהמחויבות של מי שמבקשים את אמון הציבור.

במפלגת השלטון סירבו להשיב לשאלון - והם לא לבד

ארבע מפלגות בחרו שלא להשיב לשאלון: הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם. חשוב להדגיש: היעדר תשובה אינו בהכרח היעדר עמדה. לכל אחת מהמפלגות יש רקורד, הצבעות והצהרות שמהם אפשר ללמוד על דרכה. ובכל זאת, כשמפלגה מבקשת את אמון הציבור, יש ערך לתשובה ישירה, עדכנית ומנומקת לשאלות שעומדות במרכז מערכת הבחירות. כשאין תשובה, נוצר גם פער בהשוואה: בעוד שמפלגות אחרות הציגו עמדה מפורשת והסכימו שיעמתו אותה עם עמדות מתחרות, ציבור הבוחרים של המפלגות שלא השיבו נותר בלי אותה אפשרות. הוא נדרש להסיק מה תהיה מדיניותן מתוך אמירות חלקיות, צעדים מן העבר או מסרים כלליים של הקמפיין.

הדבר בולט במיוחד במקרה של הליכוד. זו מפלגת השלטון, שמחזיקה לאורך שנים בעמדת השפעה מרכזית על התקציב ועל המדיניות הכלכלית, ולכן מצופה ממנה רף גבוה במיוחד של דין וחשבון. גם בבחירות הנוכחיות לא נמצא מצע רשמי מקיף ועדכני של המפלגה, והציבור נדרש להרכיב את תמונת עמדותיה מהצהרות, מהחלטות ממשלה ומהצבעות בכנסת. הבחירה שלא להשיב גם לשאלון הזה משאירה שאלות כלכליות מרכזיות ללא התחייבות ברורה ערב ההצבעה.

בתפקידי מפתח כלכליים, אבל לא חושפים את המדיניות

גם ש"ס, יהדות התורה ורע"ם לא העבירו תשובות. במקרה של המפלגות החרדיות, יש לכך משמעות מיוחדת: לאורך השנים הן החזיקו בתפקידים בעלי השפעה כלכלית נרחבת בממשלה ובכנסת - ובהם ראשות ועדת הכספים ומשרדי הבינוי והשיכון, הפנים, העבודה והרווחה. ההחלטות המתקבלות בתפקידים האלה נוגעות לתקציב המדינה, לדיור, לתעסוקה ולשירותים הציבוריים, ומשפיעות לא רק על ציבור בוחריהן אלא על כלל האזרחים.

דווקא משום כך, מן הראוי שגם ש"ס ויהדות התורה יציגו לציבור הרחב את עמדותיהן הכלכליות וייתנו דין וחשבון לבוחר. גם מרע"ם, שמבקשת להשפיע על הרכב הממשלה ועל סדרי העדיפויות שלה, היה חשוב לקבל תשובות מסודרות. השאלות שנשלחו אינן עוסקות רק בהצהרות עקרוניות, אלא בהחלטות שהממשלה והכנסת הבאות יידרשו לקבל בפועל. מענה היה מאפשר לבחון מראש את סדרי העדיפויות של המפלגות, ובהמשך גם לבדוק אם פעלו בהתאם לעמדות שהציגו.

הכתבות בפרויקט (המפלגות מסודרות לפי סדר הא'-ב'):





