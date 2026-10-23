הדמוקרטים: בנוגע ליוקר המחיה, גולן מוכן ללכת נגד הגוש

המשרוקית של גלובס פנתה למפלגות בסדרה של 18 שאלות כלכליות למפלגות. קיבלנו מענה מכל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד . מי לא ענה? הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

יוקר המחיה

פתיחה מואצת ליבוא: בעד*

כדי להוריד את המחירים בסופר, נטפל בריכוזיות לכל אורך השרשרת - הספקים, ההפצה והרשתות. נסיר חסמים בפני ייבוא מתחרה ונבטל הסכמי בלעדיות של יבואני ענק, כדי שמוצרים זולים יותר יגיעו לישראל. במוצרים חקלאיים נבטיח יבוא אחראי לצד תמיכה בחקלאים המקומיים ושמירה על ביטחון המזון.

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פיקוח מחירים: בעד

כחלק מהמלחמה ביוקר המחיה, נחזק את השקיפות והאכיפה נגד מחירים מופרזים. נעגן בחוק הגדרה ברורה למחיר מופרז: מוצר של בעל כוח שוק שנמכר בישראל במחיר חריג ביחס לחו"ל יעורר חשד ויחייב את החברה להסביר את הפער. נחייב חברות גדולות לחשוף דוחות רווחיות ונשתמש בפיקוח מעודכן על מוצרי יסוד, כדי להבטיח סל מגוון, בריא ומספק במחיר מוגן.

כפיית פירוק מונופולים: בעד

נמנה ועדה מקצועית שתגבש בתוך ארבעה חודשים המלצות לפירוק הריכוזיות מהיצרן ועד המדף. הספקים והקמעונאים הגדולים יחויבו למסור לה מידע מלא. בהתאם לממצאים, נקדם פירוק או הפרדה מבנית ותיקוני חקיקה; נחייב תאגידי ענק להיפרד משליטה בחברות בנות בעלות נתח שוק גבוה, נבטל בלעדיות בייבוא ונגביל שליטה אזורית של רשתות. במקביל, נפרק את מונופול הרבנות על הכשרות ונפשט כשרות למזון מיובא.

עוד בסדרהלכל הכתבות כולם בעד פירוק מונופולים ונגד מסים, בלי להסביר מאיפה הכסף

אנחנו שאלנו, המפלגות ענו: מה תעשו כדי להקל על יוקר המחיה?

ביחד: כל המילים הנכונות, בלי מקור תקציבי

המילואימניקים והכלכלית: להפסיק לפגוע ביבואנים

הציונות הדתית וזהות: השר נזכר לדבר על צעדים חברתיים

הרשימה המשותפת: היחידה שמצהירה - צריך להגדיל את החוב

ישר: רמטכ"ל העבר שיפחית את תקציב הביטחון

עוצמה יהודית: שוק חופשי גרסת בן גביר - פיקוח מוגבר על מוצרים

ישראל ביתנו: הפרסה של ליברמן - מתנגד למיסוי על נדל"ן

עמך ישראל: נגד העלאת מסים, אך לא מוכנים לקצץ בביטחון הצג עוד לכל הכתבות

תקציב

העלאת מסים: בעד*

נעצור תקציבים מגזריים, נבטל פטורי מס מגזריים ונפעל לסגירת זירות תוך שמירה על הביטחון. את החיסכון נשקיע בהשכלה, בשילוב בעבודה ובהכשרות מקצועיות. נחזיר את העדכון האוטומטי של מדרגות המס, כדי שהאינפלציה לא תשחק את ההכנסה ונרחיב את מענק העבודה לבעלי שכר נמוך. נקדם פיתוח רחב של הצפון והדרום כאזורי עדיפות לאומית, באמצעות השקעה בתעסוקה ובשירותים חברתיים ומשיכת אוכלוסיות חדשות. במסגרת זו נעניק בצפון הטבות מס מקסימליות, בדומה לעוטף עזה.

במידת הצורך נשקול מס רווחי יתר על תאגידים כמו הבנקים. ליעדים מוגדרים, כדוגמת ביטוח סיעודי, ניתן לשקול מס צבוע וצנוע למשק בית, על בסיס רחב.

במה שונה המפלגה מהשאר? מסים

המפלגה היחידה מבין המשיבות שתומכת באופן עקרוני בהעלאת מסים אגרות גודש

המפלגה היחידה בגוש שמתנגדת ליוזמה הגדלת החוב

אחת משתי מפלגות, לצד המילואימניקים־הכלכלית, שלא נתנו תשובה חד־משמעית בנושא

קיצוץ בתקציב הביטחון: נגד

לא נתפשר על ביטחון ישראל ויש להבטיח למערכת הביטחון את המשאבים הדרושים. הדרך האחראית למנוע פגיעה בשירותים החברתיים היא להפחית את צורכי הביטחון באמצעות שוויון בנטל, סגירת חזיתות והסדרים מדיניים.

נפעל לחלוקת נטל הגיוס ולפינוי מאחזים וחוות המרתקים כוחות ביהודה ושומרון, כדי להתקדם ליעד של 21-30 ימי מילואים בשנה, לצמצם עלויות ולהחזיר עובדים ובעלי עסקים למשק. נבחן רכש ביטחוני בראייה רב־שנתית, תוך העדפת התעשייה הישראלית.

הגדלת יחס חוב-תוצר: אין הכרעה

כדי לשמור על ביטחון ישראל וכלכלתה לטווח הרחוק, נדרשות מערכות ציבוריות איתנות והוגנות. השקעה בשירותים חברתיים, בצמצום פערים, בחינוך ובהכשרות מקצועיות היא השקעה בעתיד, ולכן נתמוך בהגדלה חכמה של ההוצאה האזרחית שתתרום בהמשך להכנסות המדינה.

מיגור ההשתמטות, עידוד השכלה ותעסוקה וביטול הטבות מגזריות יחסכו מיליארדים בטווח הקצר וירחיבו את בסיס המס, ההשקעות והפריון בטווח הבינוני והארוך.

הגדלת הגירעון תהיה צעד אחרון, רק למימון השקעות המחזירות את עצמן ומקדמות צמיחה, ובשיעור שלא יעלה על אחוז אחד.

שווקים

הגנה על יצואנים מפני התחזקות השקל: נגד

יציבות שערי המטבע היא באחריות בנק ישראל ואנו סומכים על הנגיד והוועדה המוניטרית. נתמוך במדיניות פיסקלית מאוזנת ובהסרת חסמים ליצואנים וליבואנים.

נתמוך בהייטק באמצעות שדרוג החינוך הממלכתי והכללת כלל אזרחי ישראל בו, השקעה בהשכלה גבוהה ובתשתיות, והטבות לענפי ייצור בהייטק ובתעשייה מתקדמת.

הרפורמה בשוק החיסכון: נגד

אנו תומכים בשוק חיסכון שבו הציבור יכול להבין במה הוא משקיע, להשוות עלויות ולעבור בקלות בין מוצרים, בלי בירוקרטיה מיותרת.

אנו מתנגדים לצמצום הטבות המס על קופות גמל להשקעה, למס נוסף על ניהול חשבון ולהטלת עלויות נוספות. ההצעה הנוכחית אינה עומדת בעקרונות אלה ויש להתאימה.

הידוק הפיקוח על חברות הביטוח ובתי ההשקעות: בעד

חברות הביטוח והגופים המנהלים את חסכונות הציבור אחראים לביטחון הכלכלי של מיליונים. נחזק את יכולת רשויות הפיקוח לבצע ביקורות, לזהות הפרות ולאכוף את הדין; נדרוש שקיפות מיטבית ופיקוח מהיר ואפקטיבי על תלונות והפרות.

בביטוח נקדם מנגנון עצמאי, מקצועי ונגיש לבירור מהיר של תביעות, כדי שמבוטחים לא יוותרו על זכויותיהם בשל עלות והתמשכות ההליך. בחיסכון נבדוק ריכוזיות, חסמי כניסה וניגודי עניינים בגופים המוסדיים, במועד קבוע להגשת המלצות וצעדים להגברת התחרות.

נדל"ן

העלאת מיסוי על משקיעי נדל"ן: נגד

הפתרון המרכזי למשבר הדיור אינו מיסוי, אלא הגדלת ההיצע, ייעול וחדשנות בבנייה, בנייה אורבנית ושילוב שכירות ארוכת טווח, דיור ציבורי ודיור בר השגה.

הגרלת דירות מסובסדות: נגד

הגרלות מסייעות למעטים, אך אינן יוצרות די דירות בהישג יד. נקדם דיור בר השגה, שכירות ארוכת טווח ודיור ציבורי. נתקן מנגנוני סיוע המפלים משפחות חילוניות ומי שמשרתים ונושאים בנטל ונקדם הטבות בדיור למילואימניקים במקום למשתמטים.

העלאת ארנונה למגורים: נגד

אנו תומכים בביטול הנחות ארנונה מוטות מגזרית ובהעברה הדרגתית של יותר סמכויות בתחום הארנונה למגורים ולעסקים לרשויות איתנות.

תחבורה

הגבלת נתיבים לתחבורה ציבורית או מרובת נוסעים: בעד

כדי להתמודד עם הפקקים יש להפחית את מספר כלי הרכב בכביש. תחבורה ציבורית יעילה, אמינה ואיכותית טובה לכלכלה ולסביבה וצריכה להיות בעדיפות ראשונה. הדמוקרטים יפעלו ליישם בתוך שלוש שנים את התוכנית הקיימת ל־600 ק"מ של נת"צים, שממשלת נתניהו־רגב הקפיאה.

אגרות גודש: נגד

הדרך לצמצם את העומס בגוש דן היא תחבורה ציבורית איכותית ואמינה מכל חלקי הארץ. בלי חלופה מצוינת לרכב הפרטי, אגרות גודש לא יפתרו את העומס אלא יטילו נטל כלכלי נוסף. אם חסרים כספים, יש לבטל הטבות מגזריות וכספים למקורבים, למשתמטים ולמאחזים. אם תקודם אגרת גודש, יש לצבוע את הכנסותיה אך ורק לשדרוג התחבורה הציבורית, בדגש על חיזוק דרמטי בנגב ובגליל.

רכבת לאילת ולקריית שמונה: בעד

הדמוקרטים רואים בפיתוח הצפון והדרום משימה מרכזית לעשור הקרוב. תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית איכותית הן מרכיב הכרחי בפיתוחם.

כחלק משיקום רכבת ישראל, הדמוקרטים ידרשו להחזיר את תוכנית החומש למסילות ולצמצם את הפיגור ברשת: המסילה המזרחית, מסילת מנשה והמסילה הרביעית באיילון.

נאיץ את המסילה לקריית שמונה ונשלים את תכנון הרכבת לאילת. יש לקדם רשת טובה ורכבות מהירות שיחברו באמת את חבלי הארץ המרוחקים.