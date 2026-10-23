עוצמה יהודית: שוק חופשי גרסת בן גביר - פיקוח מוגבר על מוצרים

המשרוקית של גלובס פנתה למפלגות בסדרה של 18 שאלות כלכליות למפלגות. קיבלנו מענה מכל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד . מי לא ענה? הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

יוקר המחיה

פתיחה מואצת ליבוא: בעד*

בעד פתיחה מאוזנת ומבוקרת ליבוא תוך הפעלת שיקול דעת.

שוק סגור עלול להוביל לקרטלים ולייקר את הצריכה של כל משפחה, ולכן יש לעודד יבוא כשיש יתרון יחסי, לצד פיתוח תוצר מקומי כשיש בכך יתרון יחסי. בנוסף ניתן לבחון אפשרויות להוזלת פריטי הייבוא, לאמץ תקנות אמריקאיות או אירופאיות (בעיקר של מכון התקנים), להוריד מכסים ומכסות ולהעניק סבסוד לחקלאי ארץ ישראל שלא יפגעו.

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פיקוח מחירים: בעד

תומכים בפיקוח מחירים של מוצרי יסוד: אסור להפקיר משפחות מוחלשות לחסדי השוק, ולכן יש צורך בפיקוח על מוצרי יסוד ומוצרים לתינוקות. יש מקום להרחיב את סל מוצרי היסוד תוך שימת דגש על מוצרים עם ערכים תזונתיים טובים, פיקוח על איכות וטיב המזון ופיקוח במוצרים שבהם קיימת תחרות חלשה בין יצרנים. במקביל יש לשקול להסיר פיקוח ממוצרי פרימיום, כדי לאפשר תחרות חופשית.

עוד בסדרהלכל הכתבות כולם בעד פירוק מונופולים ונגד מסים, בלי להסביר מאיפה הכסף

אנחנו שאלנו, המפלגות ענו: מה תעשו כדי להקל על יוקר המחיה?

ביחד: כל המילים הנכונות, בלי מקור תקציבי

הדמוקרטים: בנוגע ליוקר המחיה, גולן מוכן ללכת נגד הגוש

המילואימניקים והכלכלית: להפסיק לפגוע ביבואנים

הציונות הדתית וזהות: השר נזכר לדבר על צעדים חברתיים

הרשימה המשותפת: היחידה שמצהירה - צריך להגדיל את החוב

ישר: רמטכ"ל העבר שיפחית את תקציב הביטחון

ישראל ביתנו: הפרסה של ליברמן - מתנגד למיסוי על נדל"ן

עמך ישראל: נגד העלאת מסים, אך לא מוכנים לקצץ בביטחון הצג עוד לכל הכתבות

כפיית פירוק מונופולים: בעד

בעד, על מנת ליצור את התנאים המתאימים לתחרות חופשית לביטול שליטת מונופולים. יש לחזק את סמכות רשות התחרות לייצר רגולציה מתאימה לעידוד התחרות; יש לכפות הפרדה מבנית על חברות המשלבות ייצור בלעדי והפצה ארצית; לאסור על יבואן בודד לייצג מותגים בינלאומיים מתחרים באותה קטגוריה ולאסור החזקה צולבת בייצור.

תקציב

העלאת מסים: נגד*

נגד העלאת מסים גם מס הכנסה וגם מס חברות באופן כוללני. מיסוי על העשירונים העליונים, מיסוי לפי מקום מגורים רק עד סכום מסויים ולא בצורה גורפת. אנו תומכים בהענקת פטור ממס על רווחי הון לעשירונים התחתונים לאוכלוסייה מבוגרת.

יש לבחון מחדש פטורים מיותרים לצד הענקת פטורים לאוכלוסיות מוחלשות/פגועות, למשל מתחת להכנסה מסויימת להעניק פטור. שימוש בתבחין הכנסה כתבחין מנחה ולא בתבחינים אחרים. יש לייעל מנגנוני גבייה, ולבטל הטבות מס לחברות שאינן תורמות לפריון, תוך הורדת מס לחברות קטנות שצריכות לצמוח.

במה שונה המפלגה מהשאר? פיקוח מחירים

תומכים בפיקוח מחירים של מוצרי יסוד והרחבת סל המוצרים מיסוי על משקיעי נדל"ן

בחרו להתייחס לנושא מהכיוון ההפוך ולהציע הקלות ליזמים בפריפריה ויו"ש קיצוץ בתקציב הביטחון

מתנגדים לקיצוץ בתקציב הביטחון, אך רוצים לבחון האם קיימים מנגנוני מטה מיותרים ולהסיט מהם תקציבים לטובת לוחמים

קיצוץ בתקציב הביטחון: נגד

נגד קיצוץ גורף בתקציב הביטחון. בעד התייעלות והפחתת ימי המילואים - להקל על משרתי המילואים.

לאור האתגרים הביטחוניים, יש צורך לשמר את התקציב בהתאם לצורך וליכולת של גופי הביטחון לתת מענה לכל התרחישים בשגרה ובחירום. יש להתמקד בהצטיידות ורכש אסטרטגי.

וכן לנקוט בגישה של שקיפות בהוצאות משרד הביטחון, בחינת הוצאות ומנגנוני מטה מיותרים. כל שקל שייחסך מ"שומן" מטה או משרד מיותר - יוסט לחיסכון לטובת לוחמים ולאנשי מילואים ולקרן לעסקים של אנשי מילואים. השר בן גביר יפעל להעלאת משכורות החיילים כפי שעשה למשכורות השוטרים בהיותו השר לביטחון לאומי.

הגדלת יחס חוב-תוצר: נגד*

הדבר יפגע בדירוג האשראי של מדינת ישראל וייקר את עלויות המימון של המדינה (הריבית). מה היחס האופטימלי? מתחת ל־60%.

איך אפשר להגדיל את ההוצאה האזרחית בלי להגדיל את החוב? באמצעות שילוב אוכלוסיות בשוק העבודה, צמיחה מואצת והסטת תקציבים ממנגנוני קצבאות למנגנוני עידוד תעסוקה והכשרה מקצועית.

שווקים

הגנה על יצואנים מפני התחזקות השקל: נגד

בעקרון מתנגדים, למעט מקרים מיוחדים בהם הפגיעה ביכולת ההתמודדות של אותם חברות משמעותית, אך לא בצורה גורפת לשום סקטור. מדובר בפתרון זמני, מזיק המונע התייעלות. ברגע שמעודדים סבסוד פוגעים בכושר ההתייעלות של החברה והתחרות. גם בהיחלשות השקל אין מקום להגנה, כי זה עלול לעודד ייבוא של מוצרים שאינם תואמים את היכולת הכלכלית. סבסוד של המדינה, כאמור, רק במקרים חריגים או ביישובים זכאים ובגבולות שנקלעו לקשיים. כל התערבות ממשלתית בשוק המט"ח היא בזבוז כספי ציבור. כדי להקל יש לפעול להפחתת עלויות ארנונה וחשמל, השקעה בחדשנות שתגדיל את הפריון.

הרפורמה בשוק החיסכון: בעד

אנו תומכים בעמדת רשות ניירות ערך לשוק חופשי ושוויון הזדמנויות וניטרליות מיסויית. יש לאפשר מעבר חופשי בין כל מוצרי החסכון - גם קרנות וגם חברות ביטוח. יש לייצר שוויון מס בין קרנות נאמנות לפוליסת חיסכון ולאפשר מעבר חופשי ללא אירוע מס.

הידוק הפיקוח על חברות הביטוח ובתי ההשקעות: בעד

בעד! יש צורך בפיקוח על גופים שהרווחים שלהם "מוגזמים". יש לחייב שקיפות מלאה, לאסור עמלות כפולות ולאפשר לכל אזרח לנהל את כספו בקלות דרך פלטפורמות דיגיטליות.

נדל"ן

העלאת מיסוי על משקיעי נדל"ן: אין הכרעה

נוביל הקלות מס והנחות משמעותיות לקבלנים ויזמים בפריפריה, לבניית כמות גדולה של דירות בנגב ובגליל. יש לעודד יזמים לבצע פינוי־בינוי וחידוש ליישובים, בעיקר בפריפריה ביהודה ושומרון, בעוטף ישראל, בנגב ובגליל וברמת הגולן. הרווח שלהם שם קטן יותר אבל בעזרת סיוע, הטבות ופטורים והפחתת חסמי רגולציה, ישתלם ליזמים לבנות בכל חלקי הארץ ובמקומות האלה בפרט.

נפעל גם להענקת קרקעות בחינם למשרתים בנגב ובגליל ובפריפריה מתוך מחשבה שמי שתורם למדינה יקבל מהמדינה.

הגרלת דירות מסובסדות: נגד

יש להרחיב את הסיוע והעזרה לצעירים כולם ולאוכלוסיות מוחלשות. הטבת הדירות המסובסדות מייקרת דירות לרוכשים שלא זכו בהגרלה. הסבסוד יוצר חוסר שוויון ובמקום זאת ניתן להפנות תקציבים לפיתוח תשתיות והכשרת קרקעות לבנייה עבור כלל האזרחים. יש מקום להמשיך בהנחות באמצעות עמותות וארגונים - הרוכשים באופן מרוכז כמו קרנות השוטרים, חבר, ארגון מורים ועוד.

העלאת ארנונה למגורים: נגד

כבר היום התעריפים גבוהים והעיריות במקום להתייעל מעלות את מחירי הארנונה. יש להגביר את השקיפות העירונית: מה נעשה עם הכסף וכן להגביר את יכולת האכיפה כלפי ה"לא משלמים". יש לבחון הורדת ארנונה לעסקים קטנים שמתקשים, ולהפנות את הכספים שהתקבלו לאכיפה כלפי מי שמפר את החוק ופוגע במרקם עירוני תקין.

תחבורה

הגבלת נתיבים לתחבורה ציבורית או מרובת נוסעים: בעד*

כלכלה יעילה זקוקה לזרימה מהירה של כוח אדם לאזורי תעסוקה ומהם הביתה. יש מקום להעלות את תדירות התחבורה הציבורית, אך לצמצם את השעות לזמן העומס, ולאפשר גם לרכבי שליחויות לנוע בנתיבי התחב"צ. ביתר הזמן להפנות את הנתיבים לתחבורה רגילה כדי לשחרר עומס.

אגרות גודש: נגד

הדבר לא יעודד פיתוח כבישים ואמצעי תחבורה ציבורית יעילה, אלא גביית כספים. ברגע שהתחבורה הציבורית תהיה מפותחת יעילה, מהירה, בתדירות גבוהה תוך הקמת חניוני חנה וסע נגישים והוספת שאטלים מהירים למרכזי תעסוקה - ניתן יהיה לשקול הטלת אגרות גודש בתוככי הערים.

רכבת לאילת ולקריית שמונה: בעד*

בעד חיבור המרכז לנגב ולגליל ולאילת, תוך מתן עדיפות לחיבור לקרית שמונה מאחר ולאילת יש נתיב תחבורה - טיסה במחירים נגישים. לפיכך התקציב צריך להיות מוסט קודם כל לקרית שמונה.