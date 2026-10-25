כולם בעד פירוק מונופולים ונגד מסים, בלי להסביר מאיפה הכסף

המשרוקית של גלובס פנתה למפלגות בסדרה של 18 שאלות כלכליות למפלגות. קיבלנו מענה מכל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד . מי לא ענה? הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

1 כן, סדר יום כלכלי

עצם ההיענות לשאלון היא ממצא בפני עצמו. מוכרת לעייפה הטענה שהציבור הכללי לא מתעניין בכלכלה, ושהמצביעים בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לא מסתכלים על הפוליטיקה דרך החור שבגרוש. ובכן, הדפים שבהם אתם מעלעלים עכשיו מאתגרים את התזה הזאת.

לידתו של הפרויקט הזה מעידה שהפוליטיקאים מזהים את הכלכלה בתור רכיב קריטי במערך השיקולים של הבוחר - אחרת הן לא היו משתפות פעולה. שאלון כלכלי רחב ומפורט כזה אינו עוד בקשה לתגובה נקודתית: הוא מחייב את המפלגות להעמיק בסוגיות מורכבות, לגבש עמדה בין גורמי המקצוע וההנהגה ולהקצות לכך זמן ומשאבים בעיצומה של מערכת בחירות. הן בהחלט יכלו לבחור שלא להשיב, להתחמק באמצעות מסרים כלליים או לדחות את המענה למועד נוח יותר.

ובכל זאת, 9 מתוך 13 המפלגות שעוברות בסקרים את אחוז החסימה בחרו להשתתף - וההיענות מגיעה מכל קצוות המפה הפוליטית. אפשר (ורצוי), כמובן, להתווכח על התשובות - אבל המסמך המונח לפניכם מעיד שסדר היום הכלכלי נתפס כחלק מחייב מן ההתמודדות על אמון הציבור. דווקא משום שהשאלון דורש לרדת לפרטים ולהיחשף לביקורת, הבחירה לענות מאותתת כי המפלגות מבינות שהבוחרים מצפים מהן ליותר מסיסמאות: להציג סדרי עדיפויות, להתמודד עם מחירים ופשרות, ולהסביר כיצד הן מתכוונות לתרגם השקפת עולם למדיניות.

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2 תמיכה רחבה ברגולציה בשוק ההון

הממצא הבולט ביותר הוא התמיכה הרחבה בהידוק הפיקוח על הגופים המוסדיים: שבע מתשע המפלגות תומכות, המילואימניקים והכלכלית וישראל ביתנו אינן מכריעות, ועמך ישראל מתנגדת בהסתייגות. לצד זאת, בפיקוח מחירים אין הסכמה דומה: ארבע מפלגות תומכות, ארבע מתנגדות ואחת אינה מכריעה.

מבחינה כלכלית, התמונה מחלישה את החלוקה הפשוטה בין ימין המצדד בשוק חופשי לשמאל המצדד בהתערבות. כמעט כל המערכת מוכנה להעניק למדינה תפקיד פעיל מול גופים פיננסיים גדולים, אך נחלקת בשאלה אם להתערב ישירות במחירים לצרכן. הוויכוח, אם כן, אינו אם לפקח באופן כללי, אלא היכן ובאיזו עוצמה.

עוד בסדרהלכל הכתבות אנחנו שאלנו, המפלגות ענו: מה תעשו כדי להקל על יוקר המחיה?

ביחד: כל המילים הנכונות, בלי מקור תקציבי

הדמוקרטים: בנוגע ליוקר המחיה, גולן מוכן ללכת נגד הגוש

המילואימניקים והכלכלית: להפסיק לפגוע ביבואנים

הציונות הדתית וזהות: השר נזכר לדבר על צעדים חברתיים

הרשימה המשותפת: היחידה שמצהירה - צריך להגדיל את החוב

ישר: רמטכ"ל העבר שיפחית את תקציב הביטחון

עוצמה יהודית: שוק חופשי גרסת בן גביר - פיקוח מוגבר על מוצרים

ישראל ביתנו: הפרסה של ליברמן - מתנגד למיסוי על נדל"ן

עמך ישראל: נגד העלאת מסים, אך לא מוכנים לקצץ בביטחון הצג עוד לכל הכתבות

3 בעד תחבורה ציבורית, עד שמגיע החשבון

שמונה מתשע המפלגות תומכות בנתיבי תחבורה ציבורית, ורק ישראל ביתנו אינה מכריעה. זוהי הסכמה רחבה על העדפת אוטובוסים ושיפור יעילות השימוש בכביש. באגרות גודש התמונה מפוצלת בהרבה: הציונות הדתית, ישר, ישראל ביתנו ועמך ישראל תומכות, ארבע מפלגות מתנגדות וביחד אינה מכריעה.

הסתירה מחדדת קושי פוליטי מוכר: קל לתמוך בתשתית שמבטיחה שירות טוב יותר, אך קשה יותר להסכים כיצד לתמחר את השימוש ברכב פרטי. בלי מדיניות משלימה של אכיפה, תמחור והשקעה בשירות, ההעדפה לנתיבי תחבורה ציבורית עלולה להישאר הצהרה שאפתנית אך חלקית.

4 הפוליטיקאים נגד המונופולים

הקונצנזוס החד ביותר בתחום יוקר המחיה נרשם סביב פירוק מונופולים: כל תשע המפלגות תומכות במהלך, גם אם אחדות מהן בהסתייגות או בתנאים. גם פתיחת היבוא זוכה לתמיכה רחבה: שמונה תומכות, מהן שתיים בהסתייגות, ורק הרשימה המשותפת מתנגדת. התמונה מצביעה על כך שהמערכת הפוליטית אימצה כמעט במלואה את שפת התחרות כמענה ליוקר המחיה. ובכל זאת, תמיכה בפירוק מונופולים היא יעד, לא תוכנית עבודה: המבחן יהיה אילו קבוצות כוח יוגדרו כמונופול, אילו חסמי יבוא יוסרו, ומה יעשו המפלגות כאשר פתיחת השוק תתנגש בהגנה על יצרנים מקומיים.

המכנה המשותף הרחב - והנושאים השנויים במחלוקת הקונצנזוס

רכבת לאילת ולקריית שמונה ופירוק מונופולים הסכמה כמעט מוחלטת

פתיחת השוק ליבוא, נתיבי תחבורה ציבורית והתנגדות להעלאת ארנונה למגורים נקודות המחלוקת

פיקוח מחירים והטלת אגרות גודש

5 בפיקוח מחירים הקונצנזוס נשבר

אם פירוק מונופולים נתפס כפתרון כמעט מוסכם, פיקוח מחירים מחלק את המפלגות כמעט שווה בשווה. ביחד, הדמוקרטים, הרשימה המשותפת ועוצמה יהודית תומכות; הציונות הדתית, ישר, ישראל ביתנו ועמך ישראל מתנגדות; והמילואימניקים והכלכלית אינה מכריעה. המחלוקת משקפת שתי תפיסות שונות של המאבק ביוקר המחיה: האחת מבקשת שהמדינה תתערב ישירות במחיר לצרכן, והאחרת מעדיפה תחרות וכלים עקיפים, מחשש למחסור ולעיוותים. במילים אחרות, הקונצנזוס על הבעיה ועל הצורך לפרק מוקדי כוח אינו מתורגם להסכמה על הכלי: המחנה הפוליטי מתפצל בדיוק בנקודה שבה ההתערבות הממשלתית נוגעת למחיר עצמו.

6 כל המפלגות (כמעט) בורחות מ"גזרות" כלכליות

רוב המפלגות מתנגדות להעלאת מסים, כמעט כולן מתנגדות להגדלת החוב ורובן מתנגדות לקיצוץ בתקציב הביטחון. שלוש העמדות יחד יוצרות משולש תקציבי שקשה ליישב: אם אין רצון להגדיל הכנסות, ללוות יותר או לקצץ בסעיף ההוצאה הגדול והרגיש, מרחב הפעולה למימון הבטחות חדשות מצטמצם מאוד. הרשימה המשותפת היא החריגה העקבית בתמיכתה בקיצוץ בביטחון ובהגדלת החוב; בציונות הדתית נוספה תמיכה בקיצוץ בביטחון, בעוד יתר המפלגות מתנגדות. התמונה הכוללת היא של זהירות פוליטית, אך גם של מחסור בתשובה מלאה לשאלה מאין יבוא הכסף לשירותים ציבוריים ולהשקעות.

מבין המפלגות שזוהו, הרשימה המשותפת בולטת במיוחד בשתי תשובות שבהן היא כמעט לבדה: תמיכה בקיצוץ בביטחון ותמיכה בהגדלת החוב. היא די חריגה באופן שבו היא מסמנת כיוון תקציבי ברור: נכונות להזיז משאבים מסעיף הביטחון ולהשתמש בגירעון או בחוב כדי להרחיב אפשרויות אחרות. זו עמדה עקבית יותר מבחינה חשבונאית מרבות מהתשובות.

7 בשוק החיסכון אין אפילו שפה משותפת

מעטים הנושאים בטבלה שמציגים פיזור עמדות רחב כמו השוואת המסים על מוצרי חיסכון. ביחד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית ועמך ישראל תומכות - האחרונה בהסתייגות; הדמוקרטים מתנגדים; וארבע מפלגות אינן מכריעות. בניגוד לסיסמאות ברורות כמו פירוק מונופולים, כאן מדובר במערכת מורכבת של פנסיה, קופות גמל, קרנות ומיסוי השקעות ארוכות טווח, ולכן גם קשה יותר לגבש תשובת כן או לא. מבחינת החוסכים, הפיצול חשוב במיוחד: שינויים קטנים בכללי המס עשויים להצטבר לסכומים גדולים לאורך שנים. ריבוי מקרי אי־ההכרעה מעיד שזהו תחום שבו לציבור קשה לדעת מראש מה תעשה הממשלה הבאה.

8 מדיניות הדיור מתכנסת להתנגדות, לא לפתרון

בשלושת סעיפי הנדל"ן ניכרת נטייה חזקה לומר "לא". רוב המפלגות מתנגדות למיסוי משקיעים, להעלאת הארנונה למגורים ולהגרלת דירות. החריגות מצומצמות: הרשימה המשותפת תומכת במיסוי משקיעים; הציונות הדתית תומכת בהגרלת דירות; ובכמה מקרים המפלגות אינן מכריעות. מה שבולט כאן הוא שהמפלגות מתקשות להתלכד סביב מנופי מס, תמריצים או מנגנוני הקצאה, אף שמשבר הדיור מחייב בחירה בין כלים שיש להם גם מפסידים.

9 בעד רכבת לפריפריה, אבל מי יממן?

הרכבת לאילת ולקריית שמונה היא מן הסעיפים היחידים שזוכים לתמיכה מכל תשע המפלגות. אף אחת אינה מתנגדת. התמיכה הגורפת מובנת: חיבור הפריפריה לרשת המסילות משלב הבטחה לצמיחה אזורית, נגישות לתעסוקה ותשתית לאומית שקל להסביר לציבור. אלא שהסכמה על יעד אינה פותרת את השאלות הכלכליות הכבדות: מה תהיה עלות ההקמה, כמה נוסעים ישתמשו בקווים, האם התועלת מצדיקה את ההשקעה, ואיזה פרויקט תחבורתי יידחה כדי לממן אותם. דווקא כשכולם בעד, תפקידו של הדיון הכלכלי הוא לעבור מן החזון אל סדרי העדיפויות, החלופות והמספרים.

10 מסכימים על המטרות, מתווכחים על האמצעים

המפה הכוללת מצביעה על דפוס עקבי: המפלגות מסכימות יותר על יעדים ועל צעדים בעלי תועלת נראית לעין, ופחות על כלים שמחלקים עלויות. הן תומכות בפירוק מונופולים, בפתיחת היבוא, בהידוק הפיקוח על המוסדיים וברכבות לפריפריה; אך נוטות לדחות העלאות מסים, הגדלת חוב, קיצוץ בביטחון. בפיקוח מחירים ובאגרות גודש הן כבר מתפצלות. זה, אגב, יכול גם ללמד ששום דבר לא סופי כאן: כבר ב־2025 הוכרזה זוכה במכרז להפעלת אגרות הגודש - ועדיין, מתברר שלא מעט מפלגות בכל זאת נגד.