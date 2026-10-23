ישראל ביתנו: הפרסה של ליברמן - מתנגד למיסוי על נדל"ן

המשרוקית של גלובס פנתה למפלגות בסדרה של 18 שאלות כלכליות למפלגות. קיבלנו מענה מכל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה בלפחות סקר אחד . מי לא ענה? הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ורע"ם

יוקר המחיה

פתיחה מואצת ליבוא: בעד

בעד, יחד עם תמיכה ישירה והקלות רגולטוריות ליצרנים ישראליים.

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פיקוח מחירים: נגד

מחירים בפיקוח הם תמיד היקרים ביותר. פיקוח מחירים אפשרי אך ורק כשיש מונופול.

כפיית פירוק מונופולים: נגד

תומכים בפיקוח אגרסיבי לצד חקיקה ופתיחת שוק לתחרות.

תקציב

העלאת מסים: נגד

העלאת מסים פוגעת בציבור היצרני ובטווח ארוך מקטינה את היוזמה הפרטית ומכאן גם את גביית המס.

קיצוץ בתקציב הביטחון: נגד

האתגרים הביטחוניים מחייבים להגדיל משמעותית את הוצאות הביטחון, להעניק ודאות ותוכניות רב־שנתיות למערכת הביטחון.

עוד בסדרהלכל הכתבות כולם בעד פירוק מונופולים ונגד מסים, בלי להסביר מאיפה הכסף

אנחנו שאלנו, המפלגות ענו: מה תעשו כדי להקל על יוקר המחיה?

ביחד: כל המילים הנכונות, בלי מקור תקציבי

הדמוקרטים: בנוגע ליוקר המחיה, גולן מוכן ללכת נגד הגוש

המילואימניקים והכלכלית: להפסיק לפגוע ביבואנים

הציונות הדתית וזהות: השר נזכר לדבר על צעדים חברתיים

הרשימה המשותפת: היחידה שמצהירה - צריך להגדיל את החוב

ישר: רמטכ"ל העבר שיפחית את תקציב הביטחון

עוצמה יהודית: שוק חופשי גרסת בן גביר - פיקוח מוגבר על מוצרים

עמך ישראל: נגד העלאת מסים, אך לא מוכנים לקצץ בביטחון הצג עוד לכל הכתבות

הגדלת יחס חוב-תוצר: נגד

הוצאות המימון הכבדות רובצות על כלכלת ישראל ובפועל משעבדות את השנים הבאות של המדינה לטובת הכאן ועכשיו.

חייבים לקצץ בהוצאות הממשלה הבזבזנית. מ־2009 החודשים היחידים שישראל הייתה בעודף תקציבי, היו כשאביגדור ליברמן כיהן כשר האוצר. אנחנו דוגלים בתקציב אחראי עם קיצוץ בהוצאות הממשלה כדי להשאיר יותר כסף לאזרחים וליוזמה הפרטית.

במה שונה המפלגה מהשאר? נתיבי תחבורה ציבורית

המפלגה היחידה שלא אמרה שהיא בעד הגרלת דירות מסובסדות

בעוד שרוב המפלגות תומכות, ישראל ביתנו לא הכריעה בעניין הידוק הפיקוח על המוסדיים

רוב המפלגות תמכו בנחרצות, ישראל ביתנו ללא נתנה תשובה מכריעה

שווקים

הגנה על יצואנים מפני התחזקות השקל: אין הכרעה

צריך להעניק הקלות רגולטוריות והטבות מס כדי לאפשר ליצרנים הישראליים להתחרות בחו"ל. עם זאת, שערי החליפין הם דינמיים, והממשלה לא תוכל לפצות על השינוי.

הרפורמה בשוק החיסכון: אין הכרעה

אנחנו בעד כמה שפחות פיקוח וכמה שפחות רגולציה מיותרת. שוק ההון וההייטק הם שניים מהתחומים המצליחים בכלכלה הישראלית. צריך לעודד תחרות, להסיר חסמים ולאפשר לשוק לפעול - תוך שמירה על זכויות החוסכים והמשקיעים.

הידוק הפיקוח על חברות הביטוח ובתי ההשקעות: אין הכרעה

התשובה דומה לזו שבסעיף מעל.

נדל"ן

העלאת מיסוי על משקיעי נדל"ן: נגד

אנחנו נגד העלאת מסים, שפוגעת ביוזמה הפרטית. הדרך הנכונה היא להעניק תמריצים ליזמים לבנייה ולשכירות ארוכת טווח. הרחקת המשקיעים משוק הנדל"ן תוביל לעליית מחירים, כי לא יהיו מי שיאפשרו הון ראשוני להתחלות בנייה.

הגרלת דירות מסובסדות: אין הכרעה

תומכים במתן הטבות רק לאוכלוסייה ששירתה שירות צבאי או לאומי מלא. ישראל חייבת להוזיל את מחיר הקרקע, כיוון שמדובר בקרקעות מדינה ואין סיבה שמשרד האוצר יספסר בהן.

העלאת ארנונה למגורים: נגד

חייבים רפורמה שתהפוך את המס לפשוט, אך בשום אופן לא תשית עוד מס על האזרחים. מרגע שנבטל את ההנחות בארנונה למשתמטים - ניתן יהיה להוריד גם את שיעור הארנונה.

תחבורה

הגבלת נתיבים לתחבורה ציבורית או מרובת נוסעים: אין הכרעה

יש להשקיע במערכות הסעת המונים. אין דרך אחרת להוריד עומס.

אגרות גודש: בעד

אנו תומכים.

רכבת לאילת ולקריית שמונה: בעד

חייבים. לשם חיבור אילת כעיר נמל לשאר המדינה והורדת משאיות מהכביש; וכדי לאפשר צמיחת תעשייה ומסחר בגליל.