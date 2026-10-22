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יונייטד איירליינס

משבוע הבא: חברת התעופה שמשיקה קווים חדשים לישראל

יונייטד מרחיבה את פעילותה בישראל עם טיסות לשיקגו ולוושינגטון, שיצטרפו לקו ניו יורק ולתוכנית לחידוש הטיסות לסן פרנסיסקו במרץ • התרחבות התחרות בקווים לארה"ב כבר מתבטאת במחירים, עם ממוצע של כ־1,223 דולר לטיסה לניו יורק בנובמבר וצפי לירידה מתחת לאלף דולר בתחילת 2027

אלון פרל 18:18
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin

אחרי שבחודש שעבר חזרה חברת התעופה האמריקאית יונייטד אירליינס לישראל עם קו תל אביב-ניו יורק, החל מהשבוע הבא יתרחב מערך הטיסות שלה ליעדים נוספים בארה"ב. החל מ־26 באוקטובר תפעיל החברה ארבע טיסות שבועיות לשיקגו (ORD), ומ־28 באוקטובר יצטרפו אליהן גם שלוש טיסות שבועיות לוושינגטון (IAD).

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הטיסות החדשות יצטרפו לשתי הטיסות היומיות של החברה לניו יורק, שחזרו לפעול ב־9 בספטמבר, לאחר שהופסקו מאז מבצע "שאגת הארי". בהסתכלות קדימה החברה גם צפויה להפעיל טיסות לסן פרנסיסקו החל מ-30 במרץ. כל זה, כמובן, קורה כשברקע המתיחות הביטחונית עולה מדרגה וע"פ הדיווחים ישראל וארה"ב גיבשו תוכנית לתקיפה באיראן.

כזכור, בחודש שעבר חזרה לישראל גם החברה האמריקאית דלתא, וגם ישראייר נכנסה לראשונה לקו לניו יורק. כך, קו ניו יורק צמח מ-2 ל-5 חברות, ועם הגידול בתחרות גם המחירים חוזרים לאזורים ה"סבירים".

ע"פ lastminute.co.il המחיר הממוצע בנובמבר בחמש החברות שנבדקו עומד על כ־1,223 דולר: ישראייר מציגה את המחיר הממוצע הנמוך ביותר - 1,135 דולר, אחריה יונייטד עם 1,190 דולר, ארקיע עם 1,230 דולר, דלתא עם 1,265 דולר ואל על עם 1,295 דולר.

עם זאת, במבט קדימה ולקראת תחילת השנה המחירים אף צפויים לרדת מתחת לאלף דולר, בכפוף למחירי הדלק כמובן.