סלקום בוחנת את רכישת השליטה באייקון גרופ, יבואנית ומפיצת מוצרי אפל בישראל ובעלת רשת איידיגיטל. המגעים בין הצדדים נמצאים בשלב ראשוני מאוד, וטרם גובשו הסכמות בנוגע למבנה העסקה או למחיר. עם זאת, עצם בחינת הרכישה מלמדת על כיוון ההתרחבות האפשרי של סלקום, תחת המנכ"ל אלי אדדי, לאחר שבשנתיים האחרונות התמקדה בשיפור הרווחיות ובצמצום החוב הפיננסי שלה.

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אדדי, שנכנס לתפקיד מנכ"ל סלקום באוגוסט 2024, הגיע אליו מתוך הקבוצה עצמה, לאחר שניהל כאמור את רשת דינמיקה ושימש כסמנכ"ל הקמעונאות של סלקום. תחת ניהולו, ובגיבוי בעלת השליטה קרן פורטיסימו, ביצעה החברה שורה של מהלכי התייעלות ושיפרה את תוצאותיה הכספיות. לאחר שנים שבהן נשאה חובות בהיקף של מיליארדי שקלים, החוב הפיננסי נטו שלה הצטמצם לכ-1.1 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני של 2026, לעומת כ-1.82 מיליארד שקל שנתיים קודם לכן.

השיפור ניכר גם בשורת הרווח. ברבעון השני של 2026 רשמה סלקום רווח נקי של 92 מיליון שקל, גידול של 44% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרווח הרבעוני הגבוה ביותר שלה ב-11 השנים האחרונות. תזרים המזומנים הפנוי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-251 מיליון שקל, עלייה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה. הנתונים הללו, לצד הפחתת הוצאות המימון, מאפשרים לחברה לבחון השקעות ורכישות שירחיבו את פעילותה.

הרכישה הנבחנת מתיישבת עם הפעילות הקמעונאית שסלקום כבר מחזיקה באמצעות דינמיקה, הנחשבת לאחת מרשתות ציוד הקצה הגדולות בישראל. דינמיקה מפעילה כ-50 סניפים ומשווקת טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים ומוצרי אלקטרוניקה נוספים. לפי נתוני סלקום, הכנסותיה ממכירת ציוד קצה בסלולר הגיעו בשנת 2025 לכ-1.1 מיליארד שקל, ואילו דינמיקה עצמה רשמה רווח נקי של כ-74 מיליון שקל.

תחום ציוד הקצה הפך בשנים האחרונות לאחד ממקורות הרווח המשמעותיים של קבוצת סלקום. ברבעון השני של 2026 הסתכמו ההכנסות ממכירת ציוד קצה במגזר הנייד והנייח בכ-339 מיליון שקל, גידול של 17% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הגולמי מפעילות זו גדל בכ-40% לכ-63 מיליון שקל. עבור אדדי, שמכיר את התחום מתקופתו בדינמיקה, רכישת אייקון גרופ עשויה לאפשר הרחבה של הפעילות הן במכירה ישירה לצרכנים וגם ביבוא ובהפצה לרשתות וללקוחות עסקיים.

כמה עשויה לעלות העסקה?

אייקון גרופ, שבשליטת קרן ההשקעות סקיי, נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של כ-374 מיליון שקל. סקיי מחזיקה בכ-42.5% ממניות החברה, ולצידה בעלי מניות משמעותיים נוספים, בהם פועלים אקוויטי עם כ-17.1% ושותפי פיטנגו עם כ-16.6%.

לפי הדוחות הכספיים שהגישה אייקון גרופ לבורסה באמצעות מערכת מאיה, הכנסותיה בשנת 2025 הסתכמו בכ-1.62 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.6 מיליארד שקל ב-2024. הרווח הנקי עלה מכ-36.2 מיליון שקל לכ-41.1 מיליון שקל, ואילו הרווח התפעולי הסתכם בכ-64.3 מיליון שקל.

מתוך הכנסותיה בשנת 2025, כ-1.13 מיליארד שקל הגיעו מפעילות ההפצה ללקוחות חיצוניים, וכ-487 מיליון שקל מפעילות הקמעונאות. בהסתמך על שווי השוק הנוכחי ועל תוצאותיה הכספיות של אייקון גרופ, בענף מעריכים בזהירות כי עסקה כזו תשקף לחברה שווי של כ-450-500 מיליון שקל. כאמור, מדובר באומדן תיאורטי בלבד, ולא במחיר מוסכם או בהצעה ידועה במסגרת המגעים. התמורה בפועל תהיה תלויה, בין היתר, בהיקף המניות שיירכשו ובמבנה העסקה.

אייקון גרופ הונפקה בבורסה בדצמבר 2021 לפי שווי של כ-775 מיליון שקל לפני הכסף, לאחר שבעליה הפחיתו את השווי שאליו כיוונו בתחילה. בשנים שלאחר מכן התמודדה החברה עם התגברות התחרות בשוק מוצרי אפל, ובפרט לאחר שרשת KSP, שהייתה לקוחה משמעותית שלה, החלה לייבא את מוצרי החברה באופן עצמאי.

רשות התחרות תידרש לאשר

לרכישה אפשרית של אייקון גרופ בידי סלקום עשויות להיות השלכות גם על התחרות בשוק ציוד הקצה. שתי החברות פועלות כיום בתחומים חופפים, ובראשם מכירת מכשירי סלולר ומחשבים, בעוד שאייקון גרופ פעילה גם ביבוא ובהפצה למשווקים אחרים. חיבור הפעילויות עשוי להגדיל את כוח הקנייה של הקבוצה המאוחדת וליצור יתרונות בתחומי הלוגיסטיקה, ההפצה והפריסה הקמעונאית.

מנגד, הרכישה תחבר בין שתי שחקניות משמעותיות בשוק, ולכן צפויה להיבחן גם השפעתה על התחרות מול רשתות אחרות, בהן KSP, ויבואנים ומשווקים נוספים.

בשל השלב הראשוני שבו נמצאים המגעים, העסקה טרם הובאה לבחינת רשות התחרות. ככל שהצדדים יגיעו להסכמות ויתקדמו לחתימה, יהיה צורך בקבלת אישור הרשות, שתבחן את השפעת המיזוג על שוק ציוד הקצה והפצת מוצרי האלקטרוניקה בישראל. בשלב זה אין ודאות כי המגעים יבשילו לכדי עסקה.