1 יזם רפורמת הרווחים הכלואים מונה למנהל המחלקה המקצועית

רו"ח כארים כנעאן, ראש מטה מנהל רשות המסים והיוזם והמוציא לפועל של רפורמת הרווחים הכלואים שהכניסה למדינה עשרות מיליארדים, מונה למנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים.

כנעאן, 36, שהיה חלק מנבחרת "40 עד 40" של גלובס, היה הכוח המניע מאחורי החוק שהטיל מס חדש על חברות היושבות על ערמות מזומנים ואינן מחלקות אותם כדיבידנד. הרפורמה, שנכנסה לתוקף בינואר 2025, עוררה סערה וחברות רבות ניסו לחסום אותה בכנסת ובבג"ץ, ללא הצלחה. כנעאן היה הפנים שלה - יזם, ניסח, הסביר אותה בוועדת הכספים, והוביל את החקיקה שהכניסה לקופת המדינה כ־20 מיליארד שקל בתוך שנה, כפול מהתחזיות.

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את דרכו ברשות התחיל כנעאן לפני כ-13 שנה כמתמחה צעיר לראיית חשבון ומפקח בפקיד שומה מפעלים גדולים. משם המשיך בשורת תפקידים, עד שב־2023 מונה על ידי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', לראש המטה שלו. התפקיד שאליו מונה כעת, מנהל החטיבה המקצועית, הוא מהתפקידים המשפיעים ביותר על עיצוב מדיניות המס והאכיפה בישראל. התפקיד כולל אחריות רוחבית על גישתה המקצועית של הרשות, הובלת תהליכי חקיקה ופרשנות של דיני המס (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ ועוד), ומתן הנחיות מקצועיות לשטח.

במסגרת תפקידו, המנהל מוביל את הטיפול בסוגיות מורכבות ומיוחדות מול נישומים גדולים ומייצגים, משמש כגורם מנחה מקצועי מול פקידי השומה והמשרדים האזוריים, ולוקח חלק מרכזי בגיבוש עמדת הרשות מול בתי המשפט ומול גורמי ממשל ומשרד האוצר.

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