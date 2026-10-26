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פולימרקט

רמז לבחירות בישראל? בפולימרקט פספסו את התוצאות בסרביה ובברזיל

אומנם גדי איזנקוט ומפלגת ישר! מובילים את שוק הבחירות בפולימרקט הישראלי, אך מסתבר שאין בכך שום הוכחה וסימן למה שיקרה בבחירות • לפעמים, כמו שקרה בברזיל ובסרביה, הדבר מוכיח בדיוק אחרת

אלון פרל 15:24
פלטפורמת פולימרקט / צילום: Shutterstock
פלטפורמת פולימרקט / צילום: Shutterstock

רבים בישראל נוטים לייחס חשיבות רבה לשוק החיזוי פולימרקט, ומעת לעת ניתן לראות דיווחים ופושים באתרי החדשות על מצב ההימורים ועל ההתאמה לראשות הממשלה בישראל. אך האם באמת ניתן לראות בדברים חיזוי? האם ההימורים באמת יכולים לייצר תמונת מצב של המציאות? נראה כי התמונה הרבה יותר מורכבת.

האם אפשר לנבא את תוצאות הבחירות? החוקר שבדק מיליון הימורים ומוכן להמר בעצמו
נראה שהם מתעשרים בפולימרקט, אבל שום דבר מזה לא אמיתי

דוגמה לדבר ניתן היה לראות בלילה שבין שני לשלישי, כאשר לואיז אינסיו לולה דה סילבה זכה בכהונה רביעית חסרת תקדים כנשיא ברזיל, לאחר שהפך את הפיגור שבו היה בסיבוב הראשון - וניצח את הסנאטור פלאביו בולסונרו בסיבוב שני. בפולימרקט חזו בדיוק את התוצאה ההפוכה - ובפער גדול.

בתחילת הדרך, השווקים דווקא היו בכיוון. "בסבב הראשון לולה הוביל רוב הזמן, וממש זמן קצר לפני ההצבעה בולסונרו עקף אותו בפולימרקט, כפי שהיה במציאות", מסבירה פרופ' מורן אופיר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שאף חקרה נושאים רבים בשוק החיזוי. "אלא שבסבב השני נכנסו השקעות ענק על בולסונרו והביאו אותו ל-82% סיכוי זכייה, מול לולה שעמד על 18%". בפועל, התמונה הייתה הפוכה לחלוטין.

דבר דומה התרחש גם בסרביה. עד 23 באוקטובר, בפולימרקט נתנו סיכוי של כ-70% לראשות הממשלה למועמד אלכסנדר ווצ'יץ'. לקראת הבחירות, האחוזים ירדו לכ-47%, אך הוא עדיין היה המועמד עם הסיכויים הגבוהיים ביותר. בפועל, אומנם עדיין לא ברור מי יהיה ראש הממשלה, אך ווצ'יץ' עצמו הודה בהפסד.

לסיכום, אומנם גדי איזנקוט ומפלגת ישר! מובילים את שוק הבחירות בפולימרקט הישראלי, אך כפי שניתן לראות - אין בכך שום הוכחה וסימן למה שיקרה בבחירות. לפעמים, כמו שקרה בברזיל ובסרביה, הדבר מוכיח בדיוק אחרת.