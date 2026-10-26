בחודש שעבר, לאחר עתירות והליכים משפטיים רבים, יצא לדרך המכרז להפעלת קווי התחבורה הציבורית באשכול מטה בנימין ומעלה אדומים. היום (ב') התבשרה חברת אלקטרה אפיקים כי היא זכתה במכרז ולמעשה היא תמשיך להפעיל את הקו שכולל שירות ממעלה אדומים ומטה בנימין לירושלים, כוכב יעקב, מודיעין, אריאל, בית אל ועוד. מול אלקטרה עמדו חברת סופרבוס וחברת קווים.

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במסגרת המכרז, יבוצע תגבור שירות בחלק מהקווים, ויפתחו קווים חדשים כמו קו 172 שיחבר בין מעלה אדומים לתחנה המרכזית ירושלים. אלקטרה תפעיל עשרות קווים פנימיים, בינעירוניים ופרבריים, באמצעות צי של כ-290 אוטובוסים.

במקביל לזה, מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עידן מועלם ציין כי החברה זכתה לאור ביצועיה. "בהתאם למדיניות שהובלתי, החברות עם הציונים הגבוהים ביותר הן בעלות הסיכוי הגבוה לזכייה בהליך. ככה נשמור על הענף עם איכות שירות גבוהה".

הקווים יופעלו באופן מדורג בשתי פעימות. בעוד כ-9 חודשים תפעיל החברה פעימה שתכלול 30 קווים, ובעוד כ-21 תפעיל החברה את שאר הקווים.

תקופת ההפעלה במסגרת המכרז היא 12-11 שנים, והיא מוערכת בהיקף של 1.3-1 מיליארד שקל.