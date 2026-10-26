ב־27 באוגוסט, יומיים אחרי שעופר וינטר הכריז על הקמת מפלגה חדשה, אתרי החדשות מיהרו להכריז: "עופר וינטר עוקף את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן במרוץ לראשות הממשלה". הכותרות התבססו על שוק החיזוי פולימרקט, שם וינטר קיבל 4.1% בהתאמה לראשות הממשלה, לעומת ליברמן שעמד על 4% בלבד.

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בפועל, מה שקרה הוא ששני ארנקים בלבד השקיעו ב־4 פעימות סכום של 3,200 דולר והקפיצו את וינטר למעלה. הסיפור הזה אמנם לא באמת מלמד על מידת התאמתו וסיכוייו של וינטר להיות ראש ממשלה, אך הוא מלמד עד כמה שברירי ומוטה שוק החיזוי.

שני הארנקים, שיכולים למעשה להיות בן אדם, הקפיצו את מחיר החוזים מ־0.7 ל־6.65 סנט והובילו לכותרות גדולות ולמחשבה שווינטר חזק מאוד בסקרים.

המידע הזה, נחשף בשבוע שעבר במחקרם של פרופ' מורן אופיר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופ' ג'ושוע מיטס מבית הספר למשפטים באוניברסיטת קולומביה ודן זימרמן מחברת BETINT. "השוק מאוד פגיע ונתון למניפולציות", אומרת אופיר, אחת מהחוקרות. "אפשר גם בסכומים מאוד קטנים להשפיע על השוק, גם אם זה לזמן קצר".

איך קל להטות את הכף

מקרה דומה אפשר היה לראות גם ב־29 בספטמבר, כאשר החשבון "Outlandish-Boxspring" ביצע שתי רכישות, שהימרו על נתניהו, בהיקף כולל של 155 אלף דולר, בהפרש של 23 דקות. לפי המחקר, העסקה הראשונה התבצעה במחירים שעלו בהדרגה עד 60 סנט לחוזה, אף שהמחיר המוצג לפני הרכישה היה 29.5 סנט. "זו פעילות שנעשית במפורש כדי להשפיע על השוק", אומרת אופיר. "ובאמת, הוא הצליח להקפיץ את הסיכויים של נתניהו מ־29.5% ל־36%. אמנם תוך שעתיים זה נעלם, אבל זה מספיק זמן כדי לרוץ באתרי החדשות".

אגב, לא תמיד היה צריך סכומים גדולים כדי להשפיע על השוק. החוקרים הצביעו על כך שב־12 ביולי היה פער זעיר בין נתניהו לאיזנקוט בשאלת ההתאמה על ראשות הממשלה. חשבון קטן, שביצע מכירה בהיקף של 152 דולר, הצליח להטות את הכף לעבר איזנקוט, ומאז הוא שומר על היתרון.

מלבד ההשפעה, החוקרים גם נתנו את הדעת לריכוזיות המוחלטת של השוק. לפי המחקר, שבעה חשבונות מחזיקים יחד 607 אלף דולר בהימורים נגד האפשרות שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא - כ־29% מכלל הכסף שהושקע נגדו בשוק הזה. החשבון הגדול ביותר, wan123, מחזיק פוזיציה של כ־230 אלף דולר נגד נתניהו.

"ארנק אחד גם מחזיק ב־18%־19% מהשוק של נתניהו. פולימרקט נועד לעשות אינטגרציה של חוכמת המונים, אבל השוק הישראלי רחוק משם", הסבירה פרופ' אופיר. "יש כאן שחקנים גדולים ומתוחכמים שפועלים באופן אסטרטגי כדי להשפיע על המחיר. רוב העסקאות האסטרטגיות גם נעשות בשעות דלילות - אמצע הלילה או ערבי חג - כי אז יש פחות נזילות ואפשר להשפיע. אנחנו גם רואים מסחר שנועד לנפח את השוק - אותם ארנקים שסוחרים אחד עם השני הלוך ושוב, מוסיפים כל פעם סנט, כדי להראות שזה שוק עמוק עם הרבה נזילות".

החוקרים, שניתחו 1.24 מיליון עסקאות שבוצעו ב־89,212 חשבונות בשוקי הבחירות בפולימרקט, מיוני 2025 ועד 13 באוקטובר 2026, מצאו גם מאפיינים דומים של השחקנים הגדולים. לפי המחקר, כ־82% מהחשבונות שהימרו על הבחירות, הימרו גם על המלחמות בישראל ובמזרח התיכון. אלו, סיפקו כ־93% מהכסף בשוקי הבחירות.

"הצלבנו את כל שוקי המלחמות, שכללו 33 מיליון עסקאות, וגילינו דברים מטורפים", מספרת אופיר. "רוב שוק הבחירות בישראל למעשה מורכב מסוחרי המלחמה. כסף שאנשים הרוויחו בהימורי מלחמה הולך עכשיו על הבחירות. יש שם גם שחקנים שמעלים חשד גבוה לכך שהיה להם מידע מוקדם בקשר להחלטות על מלחמות. ממש אנשים שידעו מתי ארה"ב הולכת להכריז על הפסקת אש עם איראן, שמו על זה 200 אלף דולר, הרוויחו 1.2 מיליון ועכשיו שופכים את הכסף. אלו אנשים שכנראה קרובים למעגל מקבלי ההחלטות וכעת הם משפיעים על שוק הבחירות הישראלי".

בסופו של דבר, אופיר ממליצה לא לייחס יותר מדי משמעות למה שקורה בפולימרקט ולזכור שיש גורמים רבים שמנסים להטות את הכף. בוועדת הבחירות המרכזית בישראל אף אסרו לפרסם את התוצאות בפולימרקט כשבוע לפני הבחירות, מתוך הבנה שהם עשויים להשפיע על התוצאות.

70% מפסידים כסף

מעבר למשתמשים הרבים שמשפיעים על שוקי החיזוי, ניתוח של הוול סטריט ג'ורנל מצביע על כך שרק מספר קטן של חשבונות מצליח לגרוף זכיות בפולימרקט ובמתחרה קאלשי. למעשה, ע"פ הממצאים, 67% מהרווחים בפולימרקט מגיעים רק ל־0.1% מהחשבונות. משמעות הדבר היא שפחות מ־2,000 חשבונות הניבו סכום כולל של כמעט חצי מיליארד דולר.

במקביל, הניתוח של הג'ורנל מצא כי קרוב ל־70% ממשתמשי פולימרקט מפסידים כסף. מחקר שפורסם באפריל על ידי חוקרים בצרפת ובקנדה הציג ממצאים דומים - הם מצאו כי כמעט כל הרווחים בשוקי החיזוי מגיעים לסוחרים מתוחכמים, בעוד שהמהמרים על סיכויים נמוכים וסוחרים לא מתוחכמים סופגים הפסדים.