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מגזין G לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה?
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הטריוויה השבועית

לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה?

איזו מפלגה זכתה במספר המנדטים הגבוה ביותר בהיסטוריה של ישראל, באיזו שנה יצא לאור ספרו של ג'ורג' אורוול 1984 ואיזה בעל חיים הוא האסמית גדולת הראש? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:41
מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה? / צילום: Shutterstock
מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה? / צילום: Shutterstock

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1. איזו מפלגה זכתה במספר המנדטים הגבוה ביותר בהיסטוריה של ישראל?
2. באיזו מערכת בחירות לכנסת הופעלה לראשונה שיטת בדר-עופר לחלוקת עודפי המנדטים?
3. מהו שמו של תיק היד האייקוני והמבוקש ביותר של בית האופנה הצרפתי הרמס?
4. בסדרה "חברים", באיזו אופרת סבון שיחק ג'ואי?
5. מי היה הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל?
6. איך נקראת הטכנולוגיה מאחורי רוב המטבעות הקריפטוגרפיים?
7. איזה בעל חיים הוא האסמית גדולת הראש?
8. איזה חומר/משאב נדיר במשחק מיינקראפט נדרש כדי ליצור את הציוד והשריון החזקים ביותר (יותר מיהלום)?
9. מי מגלמת את דמותה של הלנה בלום בסדרת הטלוויזיה "כראמל"?
10. מי היה אל הרפואה במיתולוגיה היוונית שהקים את המתים לתחייה ובכך צמצם את הפער בין בני האדם לבין האלים?
11. היכן נמצא חבל קיאנטי?
12. באיזו שנה יצא לאור ספרו של ג'ורג' אורוול 1984?
13. מה המציאו בעלי המסורה שפעלו בטבריה במחצית השנייה של האלף הראשון לספירה?
14. מי הספורטאי שזכה בסוף השבוע האחרון במדליית ארד באליפות העולם בהתעמלות קרקע?
15. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה?

תשובה 1

המערך, שקיבלה 56 מנדטים בבחירות 1969

תשובה 2

בבחירות לכנסת השמינית ב-1973

תשובה 3

תיק בירקין, ע"ש השחקנית ג'יין בירקין

תשובה 4

ימי חיינו

תשובה 5

גדי איזנקוט

תשובה 6

בלוקצ'יין

תשובה 7

מין נמלה פולש שמקורו באפריקה והוא נחשב לאחד המינים המזיקים וההרסניים בעולם

תשובה 8

נדרייט

תשובה 9

השחקנית מאי קורץ

תשובה 10

אסקלפיוס

תשובה 11

בלב מחוז טוסקנה שבאיטליה 

תשובה 12

בשנת 1949

תשובה 13

את סימני הניקוד וטעמי המקרא

תשובה 14

ארטיום דולגופיאט

תשובה 15

צְפִירוֹר (הלחם המילים צפירה ואור)