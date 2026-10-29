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1. איזו מפלגה זכתה במספר המנדטים הגבוה ביותר בהיסטוריה של ישראל?

2. באיזו מערכת בחירות לכנסת הופעלה לראשונה שיטת בדר-עופר לחלוקת עודפי המנדטים?

3. מהו שמו של תיק היד האייקוני והמבוקש ביותר של בית האופנה הצרפתי הרמס?

4. בסדרה "חברים", באיזו אופרת סבון שיחק ג'ואי?

5. מי היה הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל?

6. איך נקראת הטכנולוגיה מאחורי רוב המטבעות הקריפטוגרפיים?

7. איזה בעל חיים הוא האסמית גדולת הראש?

8. איזה חומר/משאב נדיר במשחק מיינקראפט נדרש כדי ליצור את הציוד והשריון החזקים ביותר (יותר מיהלום)?

9. מי מגלמת את דמותה של הלנה בלום בסדרת הטלוויזיה "כראמל"?

10. מי היה אל הרפואה במיתולוגיה היוונית שהקים את המתים לתחייה ובכך צמצם את הפער בין בני האדם לבין האלים?

11. היכן נמצא חבל קיאנטי?

12. באיזו שנה יצא לאור ספרו של ג'ורג' אורוול 1984?

13. מה המציאו בעלי המסורה שפעלו בטבריה במחצית השנייה של האלף הראשון לספירה?

14. מי הספורטאי שזכה בסוף השבוע האחרון במדליית ארד באליפות העולם בהתעמלות קרקע?

15. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לצָ'קָלָקָה?