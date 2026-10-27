החשש המרכזי ביום הבחירות מתמקד בהפיכת הרשתות החברתיות לזירה של לוחמת תודעה ומניפולציות - משימוש בבוטים ובחשבונות מתחזים ועד מבצעי השפעה זרים (כמו איראן), שמטרתם להעמיק את הקיטוב בחברה, להטעות מצביעים ולערער את הלגיטימיות של ההליך הדמוקרטי. בעידן הבינה המלאכותית ניתן לייצר ולהפיץ תכנים ומידע כוזב על אופן ההצבעה או טוהר התוצאות - באופן שעלול לשחוק דרמטית את אמון הציבור במערכת הבחירות.

● קיבלתם טלפון מאיזנקוט וגם מגוטליב? כך עובדת תעשיית הספאם הפוליטי

● עשרות מיליוני שקלים ביום אחד: האם ההשקעה בבחירות משתלמת לערוצים?

● איך גשם משפיע על ההצבעה, וכמה פתקים אפשר לשים במעטפה?

● הדיפ פייק בשיא. איך אפשר להתגונן מפניו?

בתחילת החודש פורסם כי נשיא המדינה יצחק הרצוג, ועדת הבחירות המרכזית וענקיות הטכנולוגיה העמיקו את שיתוף-הפעולה במטרה להגן על טוהר הבחירות. בפגישה סוכם על היערכות משותפת להתמודדות עם אתגרי המרחב הדיגיטלי בעידן הבינה המלאכותית - ובכלל זה סיכול מבצעי השפעה והתחזויות, פייק ניוז ותכני AI, הגברת השקיפות בפרסום פוליטי, הפניית הבוחרים לערוצי המידע הרשמיים של הוועדה והפעלת ערוצי קשר ישירים לטיפול באירועים דחופים, תוך שמירה מוקפדת על חופש הביטוי וללא התערבות בוויכוח הפוליטי הלגיטימי.

בטיקטוק עדכנו כי בין יוני לספטמבר הסירה הפלטפורמה 45,311 סרטונים בישראל שהפרו את המדיניות בנושאי יושרת הבחירות, מידע כוזב ותכני AI מטעים ומזיקים. לדברי טיקטוק, מדובר בכ-9% מכלל התכנים שהוסרו בישראל בתקופה הזו, ויותר מ-99.7% מהסרטונים הללו אותרו והוסרו ביוזמת הפלטפורמה עוד לפני שהתקבל עליהם דיווח מצד משתמשים.

בטיקטוק אומרים כי הסירו 1,431 חשבונות פיקטיביים שהתחזו למועמדים בבחירות ולנבחרי ציבור בישראל. באמצעות צוותי מומחים ייעודיים, החברה זיהתה וסיכלה שתי רשתות השפעה מרכזיות: רשת אחת שהופעלה מאיראן ביוני, שכללה מספר חשבונות עם מאות עוקבים וניסתה לייצר זהויות ולהפיץ מסרים פרו-איראניים; ורשת שנייה שהופעלה מישראל ביולי, שכללה יותר מ-300 חשבונות פיקטיביים עם יותר מ-12 אלף עוקבים.

"אירוע בעדיפות עליונה"

באיגוד האינטרנט הישראלי פנו בדחיפות לרשתות החברתיות ולענקיות הטכנולוגיה המרכזיות בישראל כדי להגביר את הפיקוח לקראת הבחירות ולהתמודד עם ניסיונות שיבוש והתחזויות, ומטא, גוגל וטיקטוק עדכנו על היערכותן.

במכתבים ששלחו להנהלת איגוד האינטרנט, גוגל הגדירה את הבחירות בישראל כאירוע ב"עדיפות עליונה", מטא הקימה צוות ייעודי הכולל מומחים בעלי שליטה בשפה העברית, וטיקטוק הצהירה כי מניעת פגיעה בתהליך הדמוקרטי נמצאת בסדר העדיפויות שלה.

בטיקטוק אומרים כי הם מנטרים באופן שוטף את הפלטפורמה וסוגרים חשבונות שמנסים לבצע מבצעי השפעה סמויים. ישנו צוות משימה ייעודי שמשלב מומחי סייבר, נהלים ויושרת בחירות לצד טכנולוגיות מתקדמות. בתחום בדיקת העובדות יש שיתוף-פעולה עם ארגונים בינלאומיים מוסמכים.

בטיקטוק אוסרים על תכנים שעלולים למנוע מאנשים להצביע, להטעות לגבי מועד ואופן ההצבעה או לעודד פגיעה בלתי חוקית בתוצאות. כמו כן, הם הקימו אזור ייעודי שיספק למשתמשים מידע רשמי ומהימן בשיתוף ועדת הבחירות המרכזית, לצד כלים לזיהוי פייק ניוז.

מטיקטוק ישראל נאמר במכתב שנשלח לאיגוד האינטרנט הישראלי כי "נושא טוהר הבחירות ומניעת כל פגיעה בתהליך הדמוקרטי נמצא בלב העשייה שלנו בשנה האחרונה, ואנו מחויבים לו מאוד ברמה הגלובלית ובישראל".

בגוגל ישראל אמרו כאמור כי הבחירות בישראל הוגדרו בחברה כאירוע ב"עדיפות עליונה". במסגרת היערכותה, החברה הקימה צוותים גלובליים ייעודיים ופתחה ערוצי קשר ישירים מול גורמים מקומיים בישראל. גוגל התחייבה להבליט מידע מהימן במנוע החיפוש וב-Gemini וכן ליישם מדיניות מחמירה בנוגע לפרסום פוליטי ולשימוש בתוכן סינתטי בתעמולת בחירות בישראל.

במטא ישראל, החברה שבבעלותה פייסבוק, אינסטגרם ו-וואטסאפ, עדכנו את האיגוד כי הם מסתמכים על מנגנוני מדיניות ואכיפה גלובליים שפותחו לאורך השנים. עוד אמרו כי הוקם צוות ייעודי לנושא, שמשלב מומחי בחירות גלובליים יחד עם מומחים בעלי ידע אזורי ושליטה בשפה העברית. החברה ציינה כי היא נשענת על מנגנוני מדיניות ואכיפה מתקדמים לצמצום סיכונים, וכי תסיר תכנים מפרים תוך שמירה על חופש הביטוי, בשיתוף-פעולה מלא עם הרשויות בישראל, ובראשן ועדת הבחירות המרכזית.

"סכנה חסרת תקדים"

ד"ר אסף וינר, סמנכ"ל מדיניות ורגולציה באיגוד האינטרנט הישראלי, אומר לגלובס כי "במערכת בחירות שבה רבע מהציבור נעזר בבינה מלאכותית, ובסביבת מידע שבה כלי הדיפ פייק זמינים לכל דורש, הסכנה להטעיית בוחרים ולפגיעה באמון הציבור היא חסרת תקדים".

לדבריו, "הצהרות לבדן לא יגנו על הבחירות הדמוקרטיות בישראל - רק אכיפה נחושה והירתמות מהירה למשימה. אומנם התחייבויות החברות שהשיבו להגדיר את הבחירות בישראל כאירוע בעדיפות עליונה הן צעד מבורך בכיוון הנכון, אך מנגד מטרידה ומקוממת במיוחד ההתעלמות הגורפת של חברות גלובליות שמרוויחות משימוש נרחב של משתמשים כאן בישראל, כמו OpenAI, Anthropic או X, שאפילו לא השיבו לפנייה מהזירה הישראלית".

עוד אמר וינר כי "המבחן המעשי של ענקיות הטכנולוגיה מתחיל כעת, והתחייבויותיהן יימדדו אך ורק בפעולות בשטח: ניטור אנושי ואפקטיבי בזמן אמת בשפות עברית וערבית; מענה מהיר להפצת דיסאינפורמציה; וסיכול ממוקד של ניסיונות להטיית השיח הציבורי ולדיכוי הצבעה".