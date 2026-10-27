1 מהפכת השקיפות בנתוני ההצבעה בישראל

בבחירות לכנסת ה־26 ועדת הבחירות השיקה פיצ'ר חדש וייחודי: לראשונה בישראל התפרסמו אחוזי ההצבעה בזמן אמת גם לפי ערים, ולא רק ברמה הארצית. הנתונים התעדכנו מדי שעתיים באתר הוועדה ועל גבי מפה. בין היתר, ניתן היה לרדת בה עד לרמת היישוב, השכונה והקלפי.

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במדינות שנבדקו, פרסום ברמה די יוצא דופן. בגרמניה ממונה הבחירות הפדרלית מפרסמת עדכון ארצי אחד, עד השעה 14:00, שמבוסס על קלפיות נבחרות ואינו כולל הצבעה בדואר. בצרפת משרד הפנים מפרסם נתוני השתתפות ב־12:00 וב־17:00, בדרך כלל ברמת המחוז, ובחלק מהמקרים על בסיס קלפיות מדגם. בבריטניה חלות מגבלות על המידע שמותר לפרסם ביום ההצבעה, ובחלק מהרשויות, למשל באדינבורו, נתוני ההצבעה לפי קלפי מועברים רק למועמדים ולסוכניהם. הודו קרובה יותר: נציבות הבחירות מפרסמת אחוזי הצבעה בקירוב מדי שעתיים, ברמת מחוז הבחירה, באפליקציה ייעודית.

2 אקדמיה

בעקבות העלייה בביקוש למענים נפשיים בשנים האחרונות, והתורים הארוכים במערכת בריאות הנפש הציבורית, מכללת סמינר הקיבוצים מקימה פקולטה חדשה למקצועות הטיפול. הפקולטה תשים דגש טיפולים פרטניים וקבוצתיים, לצד טיפול קהילתי וטיפול בעידן הבינה המלאכותית, ובראשה תעמוד הדיקנית ד"ר אנג'י ג'ייקובס-קיים.

מכללת סמינר הקיבוצים / צילום: ענר גרא

לדבריה, "בשנים האחרונות התחדדה התובנה שמצוקה נפשית אינה מתקיימת בחלל ריק, אלא מושפעת מהמשפחה, מהקהילה ומהמציאות החברתית שסביב המטופל. לכן לצד הכשרה מעמיקה בטיפול פרטני וקבוצתי, אנחנו מבקשים להרחיב את המבט גם לטיפול קהילתי. במקביל, נשים דגש על הבינה המלאכותית, שנכנסת לחדרי הטיפול כמו למישורים אחרים של חיינו".

3 ניהול

חברת התוכנה Priority, המפתחת פתרונות חכמים לניהול ארגוני, ערכה את אירוע הקהילה השנתי שלה באקספו ת"א, בהשתתפות מנכ"לים, סמנכ"לי כספים ובכירים במשק. את המפגש הוביל מנכ"ל Priority שגיב גרינשפן, ובין הדוברים על הבמה היו מנכ"לית בלקסטון ישראל יפעת אורון, ושגריר ארה"ב בישראל לשעבר וכיום סגן יו"ר בלקסטון טום ניידס.

מנכ''לית בלקסטון ישראל יפעת אורון, ושגריר ארה''ב בישראל לשעבר וכיום סגן יו''ר בלקסטון טום ניידס / צילום: שגיא פלדמן

4 הייטק

שגריר יפן בישראל, יוסוקה אראי, הגיע לביקור במטה חברת השבבים טאואר סמיקונדקטור במגדל העמק, על רקע הרחבת פעילותה בארץ השמש העולה. השגריר נפגש עם המנכ"ל ראסל אלוואנגר, והשניים שוחחו על חדשנות טכנולוגית, פעילות החברה ביפן והזדמנויות להעמקת שיתופי הפעולה.

ראסל אלוואנגר וראסל אלוואנגר / צילום: יח''צ טאואר

5 כובשים את ההר

המדליסטים האולימפיים אורן סמדג'ה ופיטר פלצי'ק הובילו קבוצה של 16 מנהלות ומנהלים ישראלים לפסגת הר האולימפוס ביוון, כחלק מאתגר PathEdge Olympus - מסע מנהיגות, חוסן נפשי ומצוינות אישית. המסע התקיים בשיתוף החברות PathEdge וקרן אופק הפקות, לאחר שבועות של הכנה מנטלית ופיזית בעזרת פסיכולוג נבחרת הג'ודו הישראלית, אלעד פזי.

אורן סמדג'ה ופיטר פלצי'ק בהובלה לפסגת הר האולימפוס ביוון בשיתוף החברות PathEdge וקרן אופק הפקות / צילום: תמונה פרטית

המסע שילב סדנאות מנהיגות, עבודה מנטלית וכאמור טיפוס מאתגר לפסגת הר האולימפוס. "המסע הזה הוא פיזי ומנטלי כמו כל מסע, אבל הוא אמור להדליק את האש לכל אחד ואחת ולתת כוח אדיר להמשך הדרך", סיכם פלצ'יק.