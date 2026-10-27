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בארץ בשל מזג האוויר, כלל הדרכים המובילות לאילת וממנה חסומות
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מזג האוויר

בשל מזג האוויר, כלל הדרכים המובילות לאילת וממנה חסומות

במשטרה הודיעו כי בעקבות הצפות בכביש הערבה (90), נחסמו לתנועת כלי רכב צומת הערבה, הכניסה והיציאה הצפונית לעיר אילת, ובמקביל, נסגר לתנועה גם כביש 12

אילנית אדלר, N12 16:27
שיטפונות בדרום הארץ (ארכיון) / צילום: אוריה תדמור
שיטפונות בדרום הארץ (ארכיון) / צילום: אוריה תדמור

עקב מזג האוויר וההצפות, כלל הדרכים המובילות לאילת וממנה נחסמו היום (שלישי) לתנועת כלי רכב.

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במשטרה הודיעו כי בעקבות הצפות בכביש הערבה (90), נחסמו לתנועת כלי רכב צומת הערבה, הכניסה והיציאה הצפונית לעיר אילת, ובמקביל, נסגר לתנועה גם כביש 12. מוקדם יותר הבוקר נסגרו לתנועת כלי רכב כביש 40 (בין צומת מצפה רמון לצומת קטורה) וכביש 13 (בין צומת מנוחה לצומת ציחור). במשטרה הדגישו כי על אף חסימות הכבישים, תתאפשר יציאה מאילת לצורך הגעה לנמל התעופה רמון בלבד.

מזג האוויר היום צפוי להיות בעל מאפיינים טרופיים. המנוע העיקרי ביום הזה הוא זרם סילון שמביא אלינו אוויר לח מאזור קו המשווה. מזג אוויר כזה מתאפיין בחוסר ודאות גדולה, ומכיוון שלא מדובר בגשם שמגיע בצורה מסודרת, קשה לדעת מיקומים מדויקים. ככל הנראה תהיה עדיפות מבחינת משקעים לאזור דרום הארץ ומזרחה, אך הגשם עשוי להפתיע גם באזורים נוספים. הגשם צפוי להיות מקומי ויהיו שעות ללא גשם כלל, וגם יהיו לא מעט אזורים שגם הפעם הוא יפסח עליהם.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12