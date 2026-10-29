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גלובלי ושוקי עולם מוקדם מהצפוי: נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד פורשת
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כריסטין לגארד

מוקדם מהצפוי: נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד פורשת מתפקידה

לגארד, שפורשת תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן, צפויה להתמנות ליו"ר הפורום הכלכלי העולמי • לפי ההערכות, היא פורשת מוקדם מהצפוי כדי להעניק לנשיא צרפת עד מאי, עמנואל מקרון, את היכולת להחליט על זהות המחליף שלה

אסף אוני 12:20
כריסטין לגארד, נשיאת הבנק המרכזי האירופי / צילום: ap, Michael Probst
כריסטין לגארד, נשיאת הבנק המרכזי האירופי / צילום: ap, Michael Probst

נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, הודיעה על פרישתה מהתפקיד כבר בפברואר הקרוב, תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן.

לגארד צפויה להתמנות ליו"ר הפורום הכלכלי העולמי, שאחראי לכינוס השנתי בדאבוס.

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לפי ההערכות, היא פורשת מתפקידה מוקדם מהצפוי כדי להעניק לנשיא צרפת עד מאי, עמנואל מקרון, את היכולת להחליט על זהות המחליף שלה, עוד לפני שמרין לה-פן, המועמדת המובילה לתפקיד נשיאת צרפת הבאה, תחל בכהונה.