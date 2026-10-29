נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, הודיעה על פרישתה מהתפקיד כבר בפברואר הקרוב, תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן.

לגארד צפויה להתמנות ליו"ר הפורום הכלכלי העולמי, שאחראי לכינוס השנתי בדאבוס.

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לפי ההערכות, היא פורשת מתפקידה מוקדם מהצפוי כדי להעניק לנשיא צרפת עד מאי, עמנואל מקרון, את היכולת להחליט על זהות המחליף שלה, עוד לפני שמרין לה-פן, המועמדת המובילה לתפקיד נשיאת צרפת הבאה, תחל בכהונה.