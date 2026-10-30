סמוטריץ' חתם על צו סבסוד הדלק

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לסבסוד הבלו על הדלק במטרה להוזילו. החל מה-5 בנובמבר יעמוד המחיר לליטר בנזין על 7.85 שקל. בתאריכים 1-4.11 יעמוד המחיר על 7.35 שקל בזכות הצו הקודם עליו חתם השר.

המחיר אמור היה לעלות ב-5 בנובמבר ל-8.35 שקלים. את הפער תסבסד המדינה מקופתה.

מחיר הדלק ממשיך להישאר ברמה גבוהה היסטורית, זאת בשל שילוב בין מחיר נפט גבוה במיוחד (חבית נפט מסוג ברנט עומדת, נכון להיום, על מחיר של 115 דולר) לבין "פער זיקוק" גבוה במיוחד. מחיר הנפט הגבוה נובע מחסימת מצר הורמוז בידי איראן, שמונעת להעביר נפט גולמי מהמפרץ.

בפועל הנפט חזר לחצות את המצר בערך כמו לפני המלחמה, אך הזינוק בעלות המעבר והחשש הגאו-פוליטי מהתלקחות נוספת מוסיפות פרמיה עצומה על מחיר הנפט הגולמי. בנוסף, גם חלק ניכר מיכולת הזיקוק העולמית חסומה מאחורי הורמוז ונפגעה בתקיפות ארוכות-טווח של אוקראינה נגד רוסיה, שהיא מיצואניות הדלק הגדולות בעולם.

הפסד הכנסות המדינה ממסים כתוצאה מהפחתת מס הקנייה והבלו צפוי לעמוד על 136 מיליון שקל. יצוין שהפסד זה מתווסף להפסד ההכנסות מהצווים הקודמים שעמד על 175 מיליון שקלים וכן על 282 מיליון שקלים חדשים בצו שקדם לה, כך שיחד, הפסד ההכנסות מהפחתות של שלושת החודשים האחרונים יעמוד על 593 מיליון שקלים חדשים. אם הצו לא יוארך לאחר תום תקופתו בסוף חודש נובמבר, העלייה במחירי הדלק צפויה לעלות משמעותית בשקל וחצי לליטר.