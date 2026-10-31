אחרי המהומות והביזה הנרחבת ברחבי צרפת ובכמה ערים איטלקיות לפני כשבועיים, בירת גרמניה נערכת היום (שבת) להפגנות צעירים שעלולות לגלוש לאלימות. הפגנות ב"השראת" מחאת הצעירים בצרפת ובאיטליה הוכרזו היום בברלין ובשורת ערים אירופיות אחרות, תחת הכותרת "דור ה-Z מוביל". המשטרה בשורת ערים ומדינות ברחבי אירופה הבטיחה "אפס סובלנות" לניסיונות ביזה ואלימות כחלק מהמחאות.

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בבירת גרמניה מרכז ההפגנות צפוי להיות באזור כיכר רוזנטאלר שברובע מיטה במרכז העיר. בימים האחרונים עסקים בשכונה, שרובם חנויות יוקרה של בגדים, אופנה, עיצוב ותכשיטים, עסקו במיגון החזיתות שלהם בעזרת לוחות עץ. מה שנחשב להליך קבוע בפריז במהלך הפגנות איגודים מקצועיים או משחקי כדורגל, ובדרך כלל לא נעשה בברלין, הפך לתופעה שסוקרה בהרחבה.

"אני מפחדת על העסק שלי", אמרה בעלת חנות האופנה RAU הסמוכה למוקד ההפגנה, שאמורה להתחיל בסביבות 15:00 אחרי הצהריים (שעון ישראל), לעיתון מקומי. היא ביצרה את החזית בעזרת לוחות עץ ופינתה סחורה מהחנות. היא אמרה כי עמיתה חוותה ביזה נרחבת בפריז והיא חוששת מגורל דומה. לדבריה, אם תצטרף להמשיך ולסגור את העסק במהלך הימים הקרובים הדבר יהווה פגיעה כלכלית חמורה. במקביל, רשת חנויות נוחות הודיעה כי היא סוגרת היום (שבת) את כל הסניפים שלה ברחבי גרמניה.

לצד ברלין, גם דיסלדורף וקלן אמורות להיות מוקד של הפגנות. בדיסלדורף בעלי עסקים לאורך רחוב הקניות קניגסאלה ביצרו את חזיתות החנויות בימים האחרונים. המשטרה מעריכה כי עשרות אלפי בני אדם ייצאו לרחובות היום. הפגנות מתוכננות גם במינכן, ובשורת ערים אירופיות נוספות.

"רק מחכים שהשבת הזאת תעבור"

מאחורי היוזמה להפגנה ניצבים ארגוני שמאל הדורשים "קול לצעירים באירופה". בימים שלפני ההפגנה פירסמו קול קורא הדורש מממשלות "יותר השקעה בחינוך, בבריאות ובדיור בר השגה", וכן תנאי חינוך טובים יותר, כפי שדרשו המפגינים הצרפתים שהחלו את הגל הנוכחי.

גם בצרפת נערכים למה שמכונה "הפגנות האלווין", והמשטרה נפרסה בכוחות גדולים בערים רבות במטרה למנוע בכל מחיר שחזור של הפרעות לפני כשבועיים. 70 אלף שוטרים נפרסו בערים מרכזיות, לפי הדיווחים במדינה. ראש איגוד העסקים במדינה אמר לאתר France24 כי בעלי החנויות "רק מחכים שהשבת הזאת תעבור", וכי רבים מהם שוב ביצרו את החנויות באמצעות לוחות עץ, מחשש לפגיעה ולביזה. שר הפנים הצרפתי אמר כי יש "חשש גבוה מאוד לאלימות" בסוף השבוע הנוכחי.

באיטליה, עשרות אלפי מפגינים, ביניהם גורמי שמאל רדיקלי, כבר התעמתו החל מאתמול עם כוחות משטרה בערים גדולות, ביניהן רומא, מילאנו ועוד. ההפגנות באיטליה מוסגרו ככאלה "נגד יוקר המחיה" ובדרישה להקטין את ההוצאה על הביטחון ולהעביר אותה לרווחה. ברומא, רבים מהמוחים נופפו בדגלי פלסטין ונשאו שלטים נגד המלחמה באיראן, לפי רשת CNBC.

בדרום המדינה חקלאים חסמו גשרים וצמתים מרכזיים בשל הזינוק במחירי הדיזל. הממשלה האיטלקית ניסתה להפגין יד קשה בשבועות האחרונים, והשתמשה במעצרים מינהליים, עוצר ופרשה כוחות משטרתיים נרחבים להתמודד עם הההפגנות.