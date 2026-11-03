בית החולים רמב"ם יעלה לגובה: שטחו ומספר המיטות יוכלפו

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה אישרה לקדם את התוכנית להכפיל את מספר המיטות של בית החולים רמב"ם, באמצעות הרחבתו. חשוב לציין כי מדובר בצעד מקדמי בלבד בדרך לאישור התוכנית, שמצויה בסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.

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מהתוכנית עולה, כי הרחבת בית החולים רמב"ם נגזרת מהגדרתו כ''בית חולים על'' המספק שירותים לכל אזור הצפון, והצורך הוא להפכיל כמעט את מספר המיטות שבו, שמגיע היום ל-976. היעד הוא להעמיד את המספר על 1,875, באמצעות תוספת של שטחים למרפאות, למכוני מחקר, לשירותים רפואיים נוספים, למעבדות, לשטחים טכניים, למרכזי הכשרה רפואיים אחיותיים ופרא-רפואיים, למלונית למטופלים ובני משפחה ולשטחי חנייה.

כדי לאפשר את תוספת שטחי הבנייה בהתאם לפרוגרמה הרפואית, התוכנית כוללת תוספת שטחים ניכרת למתחם בית החולים הקיים, באמצעות הקמת מבנים חדשים במתחם, במיוחד בחלקו הצפוני (הפונה לכיוון החוף השקט) והוספת 5.7 דונם ממערב לבית החולים כך, ששטחו הכולל יגיע ל-101 דונם. זאת, באמצעות "פלישה" מערבה לתוך שכונת בת גלים, למספר חלקות שבהן יש כיום בתי מגורים ישנים, ושהן מצויות בייעוד למגורים. ייעוד זה יבוטל, והשטחים ייכללו במרחב בית החולים.

התוכנית, המתוכננת ע"י תהל איזנברג ממשרד קולקר קולקר אפשטיין, כוללת גם את הריסת חלק מאותם מבנים, אך גם שימור של מבנים אחרים, ובחזית הצפונית של התוכנית, הפונה אל הים מתוכננת חזית מסחרית הפונה לטיילת החוף.

מבנים בני 11 קומות ומגדל בן 20 קומות

בסך הכל יגיע השטח הבנוי של בית החולים לכ-530 אלף מ"ר, שטח כפול בערך מזה הקיים היום, באמצעות מספר מבנים של 11 קומות שיוקמו בו. כמו כן יוקם מבנה מחקר ופיתוח שיגיע לגובה של 20 קומות.

כמו כן, כוללת התוכנית כניסה תת קרקעית מרחוב חיל הים, שהוא ציר הכניסה הראשי לבית החולים, למלר"ד (חדר המיון) המתוכנן. זאת לאור הכניסה כיום שנחשבת למסורבלת ולעתים יוצרת פקקי תנועה בסביבה.

עוד כוללת התוכנית את הסדרת מנחת המסוקים הקיים והקמת מנחת נוסף על גג מבנה בתחום ביה"ח

ראש העיר חיפה, יונה יהב: ״רמב"ם הוא כבר הרבה מעבר לבית חולים, והוא מהווה נכס אסטרטגי לחיפה, לצפון ולמדינת ישראל כולה. מדובר באחד המרכזים הרפואיים החשובים, המתקדמים והחדשניים בישראל. חשיבותו באה לידי ביטוי מדי יום, וביתר שאת בשעת חירום, כאשר הוא ניצב בחזית המענה הרפואי ומציל חיים.

"הרחבתו היא השקעה בבריאותם ובביטחונם של מאות אלפי תושבים, וביכולתה של מערכת הבריאות להתמודד עם אתגרי העתיד. חיפה היא בירת הצפון, ואנחנו פועלים כל העת לחיזוק מעמדה כמרכז מוביל של רפואה, מחקר וחדשנות. קידום התוכנית הוא צעד משמעותי בדרך להבטחת שירותי רפואה מתקדמים ונגישים לדורות הבאים״.

מדובר בהליך מקדמי בלבד של התוכנית, שנכון לעכשיו הוצאו לה עד כה למעלה מ-10 גרסאות. בהמשך, אמורה התוכנית לקבל את המלצת הוועדה המקומית חיפה ולהיות מאושרת בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, הליך שיכול לארוך עוד זמן רב.