שכר של עד 4 מיליון שקל בשנה: המועמדים למנכ"ל איגוד הבנקים

הודעתו של איתן מדמון על תוכניתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים עד סוף השנה, מייצרת התחלה של מרוץ לתפקיד שנחשב לנחשק מבחינת תנאי השכר שלו, אבל גם כפוי טובה מבחינת ציפיות מנכ"לי הבנקים עצמם. למרות שהיקף השכר של מנכ"ל איגוד הבנקים לא מפורסם, ההערכות הן שהוא מתוגמל לפי עלות שכר של סמנכ"ל בכיר באחד משני הבנקים הגדולים. לפי דוחות 2025, מדובר בשכר שיכול לנוע בין 3.5 ל-4 מיליון שקל בשנה. השכר הסופי ייקבע גם לפי זהות מי שימונה או תמונה לתפקיד.

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באיגוד הבנקים עומדים להקים צוות איתור לתפקיד המנכ"ל הבא, כך שהגשות מועמדויות באופן רשמי טרם נעשו. אך במערכת הבנקאית שבה נהוג לקיים את השיחות על מתן אשראי במיליוני שקלים רבים בחדרי חדרים, כבר החלה בורסת השמות להיכנס לתוקף. בין השמות שעולים כבר בשלב המקדמי, כאשר פניות לא פורמליות אליהם כבר נעשו, נמצאת עו"ד מיכל רוזנבוים, בעברה חברת הנהלה במשרד האוצר, ובעברה מנהלת רשות החברות הממשלתיות שמונתה על־ידי שר האוצר לפני חמש שנים, אביגדור ליברמן. לרוזנבוים ניסיון עשיר מאוד בתחומי הרגולציה, הכלכלה, הממשל והחקיקה - בדיוק הכישורים שנדרשים למנכ"לית איגוד הבנקים. היא כיום שותפה בפירמת עריכת דין בשוק הפרטי.

אחד השמות הנוספים שעולים בכוורת, בקרב בכירים במערכת הבנקאית, הוא עו"ד ורו"ח רן ונגרקו, לשעבר סגן היועץ המשפטי באיגוד הבנקים וכיום מנכ"ל ובעלי פירמת הלובינג אימפקט. עו"ד ונגרקו הוא יוצא פירמת רואי החשבון סומך חייקין, ובעל ניסיון עשיר בפעילות בכנסת, לצד פעילויות לוביסטיות בזירות הממשלתיות והרגולטוריות השונות. הוא למוד המאבקים שניהל איגוד הבנקים בשנים האחרונות, ולכן גם שמו עשוי להיבחן כמועמד לתפקיד.

גורם בכיר בירושלים אמר לגלובס כי למרות שהתפקיד כולל "פינוקים" והוא נחשב לנוצץ מבחינה יוקרתית, הוא בסופו של דבר תפקיד כפוי טובה, בשל המצב המורכב שמולו מתמודדת המערכת הבנקאית. רווחי הענק של הבנקים במיליארדי שקלים בשנה, הופכים אותם למטרה למערכת הפוליטית ולביקורת ציבורית נוקבת. במצב כזה בו כבר הוטלו עליהם מסי רווחי יתר, שגם ממשלות עתידיות עשויות לחזור להידרש בהם שוב, הבנקים נמצאים תחת מתקפה מתמדת.