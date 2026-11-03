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שוק ההון והשקעות שכר של עד 4 מיליון שקל בשנה: המועמדים למנכ"ל איגוד הבנקים
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איגוד הבנקים | בלעדי

שכר של עד 4 מיליון שקל בשנה: המועמדים למנכ"ל איגוד הבנקים

בהמשך להודעתו של איתן מדמון על תוכניתו לפרוש מהתפקיד עד סוף השנה, פניות לא פורמליות כבר נעשו לכמה מועמדים אפשריים להחליפו • בין השמות שעל הפרק: עו"ד מיכל רוזנבוים, שנחשבת מועמדת מובילה לאחר שכיהנה כמנהלת רשות החברות הממשלתיות, ובעלת ניסיון עשיר בתחומי הרגולציה והכלכלה; ורן ונגרקו, לשעבר סגן היועץ המשפטי באיגוד

חזי שטרנליכט 12:08
מיכל רוזנבוים ורן ונגרקו. מועמדים לתפקיד מנכ''ל איגוד הבנקים / צילום: יח''צ, כדיה לוי
מיכל רוזנבוים ורן ונגרקו. מועמדים לתפקיד מנכ''ל איגוד הבנקים / צילום: יח''צ, כדיה לוי

הודעתו של איתן מדמון על תוכניתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים עד סוף השנה, מייצרת התחלה של מרוץ לתפקיד שנחשב לנחשק מבחינת תנאי השכר שלו, אבל גם כפוי טובה מבחינת ציפיות מנכ"לי הבנקים עצמם. למרות שהיקף השכר של מנכ"ל איגוד הבנקים לא מפורסם, ההערכות הן שהוא מתוגמל לפי עלות שכר של סמנכ"ל בכיר באחד משני הבנקים הגדולים. לפי דוחות 2025, מדובר בשכר שיכול לנוע בין 3.5 ל-4 מיליון שקל בשנה. השכר הסופי ייקבע גם לפי זהות מי שימונה או תמונה לתפקיד.

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באיגוד הבנקים עומדים להקים צוות איתור לתפקיד המנכ"ל הבא, כך שהגשות מועמדויות באופן רשמי טרם נעשו. אך במערכת הבנקאית שבה נהוג לקיים את השיחות על מתן אשראי במיליוני שקלים רבים בחדרי חדרים, כבר החלה בורסת השמות להיכנס לתוקף. בין השמות שעולים כבר בשלב המקדמי, כאשר פניות לא פורמליות אליהם כבר נעשו, נמצאת עו"ד מיכל רוזנבוים, בעברה חברת הנהלה במשרד האוצר, ובעברה מנהלת רשות החברות הממשלתיות שמונתה על־ידי שר האוצר לפני חמש שנים, אביגדור ליברמן. לרוזנבוים ניסיון עשיר מאוד בתחומי הרגולציה, הכלכלה, הממשל והחקיקה - בדיוק הכישורים שנדרשים למנכ"לית איגוד הבנקים. היא כיום שותפה בפירמת עריכת דין בשוק הפרטי.

אחד השמות הנוספים שעולים בכוורת, בקרב בכירים במערכת הבנקאית, הוא עו"ד ורו"ח רן ונגרקו, לשעבר סגן היועץ המשפטי באיגוד הבנקים וכיום מנכ"ל ובעלי פירמת הלובינג אימפקט. עו"ד ונגרקו הוא יוצא פירמת רואי החשבון סומך חייקין, ובעל ניסיון עשיר בפעילות בכנסת, לצד פעילויות לוביסטיות בזירות הממשלתיות והרגולטוריות השונות. הוא למוד המאבקים שניהל איגוד הבנקים בשנים האחרונות, ולכן גם שמו עשוי להיבחן כמועמד לתפקיד.

גורם בכיר בירושלים אמר לגלובס כי למרות שהתפקיד כולל "פינוקים" והוא נחשב לנוצץ מבחינה יוקרתית, הוא בסופו של דבר תפקיד כפוי טובה, בשל המצב המורכב שמולו מתמודדת המערכת הבנקאית. רווחי הענק של הבנקים במיליארדי שקלים בשנה, הופכים אותם למטרה למערכת הפוליטית ולביקורת ציבורית נוקבת. במצב כזה בו כבר הוטלו עליהם מסי רווחי יתר, שגם ממשלות עתידיות עשויות לחזור להידרש בהם שוב, הבנקים נמצאים תחת מתקפה מתמדת.