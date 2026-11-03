לאחר ניסיון ההדחה: איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים, פורש מתפקידו

מספר חודשים לאחר הסערה שהיתה בעניין הניסיון להדיחו מתפקידו, איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים מודיע הבוקר (ג') על כוונתו לפרוש מתפקידו. מדמון כיהן בתפקיד במשך שמונה שנים סוערות במערכת הבנקאית שבמחציתן נכנסו לעידן של ריביות גבוהות שהקפיצו בחדות את רווחיהם. כתוצאה מכך, הוטלו על הבנקים מס רווחי יתר מצד האוצר שגבו מהם מיליארדי שקלים בשנים האחרונות, סוגיה שהובילה למחלוקת מאחורי הקלעים בין ראשי הבנקים למדמון.

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ביולי חשף גלובס כי חלק מיושבי ראש הבנקים הגדולים מנסים להחליף את מדמון ולאייש במקומו מועמד אחר. רשות התחרות התערבה במה שנראה היה כחשש לתיאום עמדות לכאורה. רשות התחרות פנתה ליושבי ראש הבנקים הגדולים וביקשה מהם לקבל את ההתכתבויות ביניהם.

בהודעת איגוד הבנקים נכתב כי מדמון הודיע לנשיא האיגוד ויו"ר בנק לאומי, אורי אלון, כי יפרוש אחרי כשמונה שנים בתפקיד. "הצלחנו לשמור על המערכת מפני מהלכים פופוליסטיים שאיימו עליה" מסר מדמון בהודעת הפרישה. אלון ומדמון סיכמו כי ימשיך לכהן עד סוף השנה. בהודעתו, ציין מדמון כי בתקופת כהונתו שמרו הבנקים על איתנות ויציבות פיננסית והמשיכו לתפקד בתקופת מגפת הקורונה ובמהלך המלחמה המתמשכת. לדבריו, לצד הפעילות השוטפת, הגדילו הבנקים את הסיוע ללקוחותיהם ואת השתתפותם בנטל הוצאות המלחמה של המדינה.

"הבנקים מתמודדים כל העת עם לחצים מכיוונים רבים ועם ציפיות להפחית את הוצאות משקי הבית על ניהול חשבון הבנק, וזאת לצד מגבלות רבות שמטיל עליהם המחוקק", אמר מדמון. "התמודדנו עם לחצים רבים, אבל לשמחתי הצלחנו לשמור על המערכת מפני מהלכים פופוליסטיים שאיימו עליה, תוך שהגדלנו משמעותית את הסיוע ללקוחות ולמדינת ישראל". מדמון הודה לראשי המערכת הבנקאית על שיתוף הפעולה לאורך כהונתו. אלון הודה למדמון על "מסירותו הרבה ותרומתו רבת השנים לאיגוד", ואמר כי "איתן ידע לנווט את מהלכי האיגוד בתקופה מאתגרת ועיצב את האיגוד כגוף מקצועי שנהנה מאמינות רבה ומקשב רב של גופי הרגולציה, הממשלה, הרשויות השונות, המחוקקים וראשי המערכת הבנקאית".