הדולר בשיא של 7 חודשים מול השקל. אלו הסיבות

הדולר ממשיך במסע ההתחזקות: המטבע האמריקאי נסחר הבוקר בעלייה של כ-0.6% ונושק לרמת 3.16 שקלים - שיא מאז סוף מרץ האחרון. בראייה רחבה יותר, מאז ה-27 באוקטובר רשם הדולר זינוק של קרוב ל-4.5% מול המטבע המקומי, זינוק המורגש היטב בקרב המשקיעים והצרכנים בישראל. בפרספקטיבה של חודש, הדולר התחזק ב-3.42%, ובחמשת הימים האחרונים בלבד הוסיף כ-1.58% לערכו.

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התנודתיות בשוק המט"ח מוסברת בשילוב של מספר גורמים, מקומיים וגלובליים. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף בחברת אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, הסביר לגלובס כי ההתחזקות האחרונה אינה מקרית. "הדולר רושם התחזקות עקבית מתחתית של 2.80 שקלים שרשם באזור יוני, אף שלעיתים נראו תיקונים קלים בדרך", ציין מנשה.

לדברי מנשה, ישנם שני מנועים מרכזיים לדחיפת הדולר: "ראשית, פערי הריביות. בעוד שאנו רואים ירידת ריבית בישראל ואין כרגע לחץ על בנק ישראל להעלות אותה, בארה"ב האינפלציה עדיין לוחצת והורדות הריבית התעכבו. שנית, קיימת אי-ודאות עזה, גם סביב הבחירות בארה"ב וגם אצלנו. ישנן שאלות פתוחות לגבי המדיניות מול איראן ביום שאחרי הבחירות - כל אלו מוסיפים פרמיית סיכון שמתבטאת בהיחלשות השקל". מנשה הוסיף כי חלק משחקני השוק מיהרו להיכנס לפוזיציות 'לונג דולר' בטווח הקצר כדי להגן על עצמם לקראת התוצאות בארה"ב. "הדולר משמש שוב כנכס מקלט בראיית המשקיעים המקומיים", אמר.

איתן קליימן, שותף מנהל ב-Long Road, מעריך גם כי המצב הפוליטי-ביטחוני מכביד על השקל. "חוסר הוודאות סביב הרכבת הממשלה, לצד החשש מחידוש העימות עם איראן, מכבידים על המטבע המקומי," אמר. "לכך מצטרפות הירידות בשווקים בארצות הברית, שמגבירות את הלחץ על השקל ומעצימות את התנודות בשער החליפין".

המרוויחות הגדולות - היצואניות

בעוד שעבור צרכנים ישראלים רבים התייקרות הדולר משמעותה עלייה במחירי טיסות, מוצרי יבוא, וקניות מקוונות - יש מי שגוזר קופון. יצואניות ישראליות, שעיקר הכנסותיהן בדולרים אך הוצאות השכר והתפעול שלהן משולמות בשקלים, נהנות משיפור מיידי ברווחיות. קליימן הבהיר: "בסביבה כזו, חברות שמוכרות את מוצריהן בדולרים ונושאות חלק ניכר מהוצאותיהן בשקלים עשויות ליהנות מהיחלשות המטבע המקומי. בתקופה שבה השקל התחזק, חלק מהחברות התאימו את המחירים ללקוחותיהן כדי להגן על המרווחים. כעת, כשהמגמה בשער הדולר מתהפכת, אותן חברות עשויות ליהנות הן מהכנסות דולריות ששוויין השקלי גדל והן מהתאמות המחיר שביצעו".

המבחן הבא - האינפלציה

עם זאת, להתחזקות המטבע האמריקאי יש צד שני שיעמוד למבחן בקרוב. מנשה הזהיר כי היחלשות משמעותית נוספת של השקל תשפיע על הכיס של האזרח. "בסופו של דבר, דולר חזק אומר אינפלציה מיובאת גבוהה יותר", הוא התריע. "העלויות של סחורות, שירותים ומוצרי יבוא מתייקרות. אם האינפלציה תרים שוב ראש, בנק ישראל עשוי למצוא את עצמו נאלץ לעצור ולשנות כיוון, אולי אפילו לחזור למתווה של העלאות ריבית. לכן, אנחנו נמצאים בתקופה רגישה מאוד - וכל מהלך של השוק יבחן בשבע עיניים בתקופה הקרובה".