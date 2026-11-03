המדינה שהעלתה את הריבית לשיא של 18 שנה

בזמן שבנקים מרכזיים בעולם מתלבטים מתי וכיצד להקל את המדיניות המוניטרית, אוסטרליה ממשיכה דווקא בכיוון ההפוך. הבנק המרכזי במדינה הודיע הבוקר (ג') על העלאת הריבית ב-0.25 נקודת אחוז, לרמה של 4.85% - שיא של 18 שנה.

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מדובר בהעלאת הריבית החמישית מתחילת 2026, בניסיון לבלום את האינפלציה שנותרה מעל יעד הבנק המרכזי. ההחלטה התקבלה ברוב של שישה חברים מול שלושה, נתון המעיד על חילוקי דעות באשר לצורך בהמשך העלאות הריבית.

המהלך ממחיש את האתגר שעמו מתמודדים בנקים מרכזיים: הצורך לרסן את עליות המחירים, מבלי לפגוע יתר על המידה בצמיחה ובמשקי הבית. עבור הלווים האוסטרלים, המשמעות היא התייקרות נוספת של עלויות המימון והמשכנתאות.