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אוסטרליה

המדינה שהעלתה את הריבית לשיא של 18 שנה

הבנק המרכזי של אוסטרליה העלה את הריבית ברבע אחוז ל-4.85%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2008 • זו העלאת הריבית החמישית מתחילת השנה, על רקע אינפלציה עיקשת שמסרבת להתמתן • ההחלטה התקבלה ברוב דחוק יחסית

שירות גלובס 07:00
מלבורן, אוסטרליה. ניסיון לרסן את המחירים / צילום: Shutterstock, Shuang Li
מלבורן, אוסטרליה. ניסיון לרסן את המחירים / צילום: Shutterstock, Shuang Li

בזמן שבנקים מרכזיים בעולם מתלבטים מתי וכיצד להקל את המדיניות המוניטרית, אוסטרליה ממשיכה דווקא בכיוון ההפוך. הבנק המרכזי במדינה הודיע הבוקר (ג') על העלאת הריבית ב-0.25 נקודת אחוז, לרמה של 4.85% - שיא של 18 שנה.

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מדובר בהעלאת הריבית החמישית מתחילת 2026, בניסיון לבלום את האינפלציה שנותרה מעל יעד הבנק המרכזי. ההחלטה התקבלה ברוב של שישה חברים מול שלושה, נתון המעיד על חילוקי דעות באשר לצורך בהמשך העלאות הריבית.

המהלך ממחיש את האתגר שעמו מתמודדים בנקים מרכזיים: הצורך לרסן את עליות המחירים, מבלי לפגוע יתר על המידה בצמיחה ובמשקי הבית. עבור הלווים האוסטרלים, המשמעות היא התייקרות נוספת של עלויות המימון והמשכנתאות.