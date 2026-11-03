פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים מנהל חקירה נגד שני מייצגים של לקוח שהוא בעל שליטה מהותי בחברה ציבורית - רואה חשבון ויועצת מס - בחשד כי לא דיווחו על משיכות בעלים וחלוקת דיבידנדים של הלקוח לאורך מספר רב של שנות מס. השניים חשודים בעבירות לפי פקודת מס הכנסה ובעבירת רשלנות ברף הגבוה.

הפרשה החלה בביקורת שערך פקיד שומה רחובות, שבה עלו ראיות למקרים רבים של אי-דיווח על משיכות בעלים וחלוקת דיבידנדים לאורך מספר שנים. בעקבות זאת, החקירה הועברה לטיפולו של פקיד שומה חקירות מרכז, שמצא כי החשודים סייעו ללקוח להגיש את דוחותיו בשנים 2021-2023 ולא דיווחו על הכנסותיו כנדרש על פי חוק.

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פקודת מס הכנסה קובעת כי בעל מניות מהותי ימוסה בשיעור של 30% על הכנסה מדיבידנדים שהוא מקבל מחברה שבה הוא בעל מניות מהותי. מהחקירה עולה כי החשודים סייעו ללקוח לדווח על הכנסות מדיבידנדים בסכום כולל של כ-16.5 מיליון שקל, בשדה ייעודי בדוח המיועד לבעל מניות רגיל, כך שהלקוח מוסה בפועל בשיעור של 25% ולא של 30% כנדרש. כתוצאה מכך, נגרע מקופת המדינה מס בסכום העולה על 800 אלף שקל.

בנוסף, פקודת מס הכנסה קובעת כי משיכת כספים מחברה על ידי בעל מניות בה היא הכנסה החייבת במס ובדיווח כהכנסה מדיבידנד, ככל שהכספים שנמשכו לא הוחזרו עד לתום השנה העוקבת. מהחקירה עולה כי בשנים 2021 ו-2022 משך הלקוח של המייצגים כספים מחברה פרטית הנמצאת בשליטתו, ולא החזירם עד לתום השנה העוקבת. על פי החשד, המייצגים סייעו ללקוח להגיש את דוחותיו האישיים ולא דיווחו על הכנסתו ממשיכת הכספים מהחברה הפרטית כהכנסה מדיבידנד, בסכום של כ-14.6 מיליון שקל.

אתמול (ב’) הפכה החקירה לגלויה, ובמסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות בתיק. החשודים הובאו היום בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שהחליט לשחררם בתנאים מגבילים. כמו כן, הטיל בית המשפט צו איסור פרסום על שמות החשודים.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בביצוע העברה, ועומדת להם חזקת החפות.